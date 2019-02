Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie Laura Codruţa Kovesi a anunţat că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie.

„Citaţia vine înainte de a merge la Parlamentul European la audieri, dar probabil este tot o coincidenţă. Mi-am cumpărat bilet de avion pentru vineri ca să pot să merg la Bruxelles şi să particip la audiere. Am fost astăzi la Înalta Curte şi am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă loc luni.

La nici câteva ore după ce am depus această cerere, am primit această citaţie. Este evident că prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedură, se încearcă să nu ocup această funcţie, pentru că totuşi am şanse, sunt candidatul care s-a situat pe primul loc.

În citaţie, nu sunt descrise faptele, urmează să îmi fie aduse la cunoştinţă când mă voi prezenta la audiere. Dar sunt anumite site-uri foarte apropiate anchetei. Se şi scria că urmează să fiu învinuită, jurnaliştii ştiau de dinainte de acest demers. Bănuiesc că este vorba despre dosarul în care aş fi fost implicată de aducerea lui Popa Nicolae în ţară, desigur, o mare minciună.

Dacă stăm să ne gândim bine, această investigaţie este despre faptul că un condamnat definitiv a fost extrădat şi adus în România să îşi execute pedeapsa, şi după 10 ani facem această anchetă.

Deşi e o anchetă deschisă din 2017, nu ştiu dacă ea a fost închisă. Exact cu o săptămână înainte de audierea mea în Parlamentul European pentru ocuparea acestei funcţii eu primesc citaţie să fiu audiată exact în ziua în care trebuia să fiu prezentă la Bruxelles.

Am aproape 24 de ani de activitate, nu am fost niciodată cercetată disciplinar şi nici penal, nu am avut niciodată probleme.

Conform regulamentului elaborat de CSM, în astfel de situaţii, dacă nu este începută urmărirea penală, acuzaţiile nu pot fi făcute publice.

Este foarte dificil să spun ce vor gândi alţii. Eu ştiu că sunt nevinovată, ştiu că este o etapă intermediară începerea urmăririi penale. Va fi o problemă de credibilitate şi a mea, dar şi a instituţiei care a făcut acest demers. Să investighezi după zece ani o faptă, nu văd care era urgenţa ca eu să fiu chemată înainte să mă prezint la această procedură. Acest lucru poate să îmi afecteze în mod serios candidatura.

Am prima şansă în această procedură. Sigur că începerea urmăririi penale s-a făcut pentru a mă bloca în această procedură şi nicidecum pentru a afla adevărul. Acest dosar a fost deschis şi în 2017, s-au făcut şi audieri în cursul anului trecut şi atunci sigur că mă întreb, ca în momentul în care eu fac o cerere şi spun că voi pleca din ţară, după câteva ore mă trezesc cu Poliţia şi trebuie să mă prezint exact în ziua plecării.

Eu voi merge la Bruxelles, audierea este în 26, astăzi mi s-a confirmat şi oficial acest lucru. Voi merge, voi explica că sunt nevinovată, voi explica faptul că începerea urmării penale este o şicană.

Îmi voi continua drumul în această procedură. Nu voi înceta. Aşa cum am spus şi când mi-am încheiat mandatul la DNA, corupţia poate fi învinsă. În cele şase luni am făcut o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu care am trecut de filtru. Guvernul trebuie să vină şi să-mi propună o înţelegere amiabilă, altfel va fi judecat pe fond. Iar al doilea lucru pe care l-am făcut a fost să mă înscriu în acest concurs”, a spus Laura Kovesi.