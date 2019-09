Consiliul Uniunii Europene a numit-o astăzi pe Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror șef european. Kovesi este prima persoană care va ocupa această funcție, nou înființată iar votul pe care l-a obținut în favoarea ei a fost predominant: 17 voturi pentru dintr-un total de 22.

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, anunțase miercuri seară ideea că Guvernul nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european, precizând că, joi, ambasadorul României la Uniunea Europeană va vota împotriva fostului procuror-șef DNA.

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al grupului PPE, a declarat că marți a avut loc o rundă foarte importantă de negocieri între reprezentanții Parlamentului European și ai Consiliului Uniunii Europene pe tema desemnării procurorului-șef european.

”Joi, Consiliul Uniunii Europene va discuta din nou subiectul și se poate să avem o decizie. Dacă va exista o decizie joi, cu siguranță va fi favorabilă candidatei noastre”, spunea Mureșan după ședința PPE.

Președintele USR, Dan Barna, a dat publicității un mesaj de susținere pentru Laura Codruța Kovesi.

”Corupția va fi înfrântă! În urmă cu un an și după hărțuieli necontenite, Liviu Dragnea își impunea voința și reușea să o îndepărteze pe Laura Codruța Kovesi de la DNA. Atunci când președintele Iohannis a semnat decretul de revocare eram în timpul campaniei de strângere de semnături pentru inițiativa #farapenali. A fost unul dintre momentele care ne-au întârit hotârârea să nu dăm înapoi niciun milimetru. “Corupția poate fi înfrântă”, a spus atunci doamna Kovesi. Ea a spus-o de la DNA, noi am spus-o din stradă. Așa am ajuns un milion semnături pentru #farapenali. Laura Codruța Kovesi este un om cu o misiune: dreptatea. USR și PLUS i-au fost alături anul trecut și îi sunt și azi să-și ducă, până la capăt, misiunea. O vom susține să obține mandatul de procuror european, cu regretul că, fără ea, lupta anticorupție din România se întoarce la vameșii care iau șpagă 70 de euro. Da, s-a întâmplat zilele astea! Kovesi va continua să lupte pentru dreptate la nivel european. Cu sprijinul nostru necondiționat”, a declarat președintele USR.

sursă: digi24.ro