După ce Clujana va ieși din procedura de insolvență gestionată de CITR (Casa de Insolvență Transilvania), fabrica de încălțăminte se pregătește să cumpere cu 1 euro o afacere care are probleme financiare. Este vorba de S Karp din Brașov, o societate care are o rată a rentabilității zero și datorii de sute de mii de euro către Platforma ROCA, un ”vehicul financiar” controlat de CITR. Astfel există mari șanse ca Clujana să plătească 1 euro pentru ca, în final, să achite sute de mii de euro pentru stingerea datoriilor acumulate de firma brașoveană către Platforma ROCA.

În 12 februarie Tribunalul Comercial Cluj va decide ieșirea din insolvență a fabricii de încălțăminte Clujana deținută de CJ Cluj. Insolvența companiei deținută de administrația județeană a fost administrată de CITR.

La sfârșitul lunii februarie, potrivit convocatorului pentru adunarea generală a acționarilor din cadrul Clujana se va supune la vot ”aprobarea achiziționării de către Clujana SA a participației majoritare de 66% deținută de Platforma Roca Management S.R.L. în societatea S-Karp Inc. SRL la prețul de 1 EUR, însoțită de unele condiții prospective privitoare la activitatea S-Karp Inc. SRL în următorii 3 ani”, arată convocatorul.

De altfel, ca urmare a diligențelor făcute de CITR în toamna anului trecut, Clujana lucrează în regim de lohn pentru firma S Karp din Brașov. La sfârșitul lunii octombrie 2019, CITR a avizat încheierea unui contract cadru de prestări servicii cu SC S Karp Retail SRL.

Această preluare a companiei brașovene ridică o serie de semne de întrebare pentru că firma este nesolvabilă în pofida faptului că Platforma ROCA a făcut infuzii financiare masive în S Karp.

În 2017, după infuzia de capital a Platformei ROCA în firma S Karp, capitalul social al firmei din Brașov era de 3.411.220 de lei împărțit la 341.122 părți sociale a câte 10 RON.

La prima vedere, dacă Clujana preia 66% din acțiunile companiei brașovene, va da 1 euro pentru peste 2,2 milioane de lei!

”Ca urmare a majorării de capital descrise mai sus, capitalul social al Societății (S Karp, n.red.), integral subscris și vărsat de către asociați este de 3.411.220 RON, împărțit în 341.122 părți sociale a câte 10 RON fiecare. Structura capitalului social și a părților sociale este următoarea: – Dl TRAIAN JITARU deține un număr de 116.109 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, din care 90 lei vărsați în numerar și 1.161.000 lei vărsați în natură (prin aportul la capitalul social a Mărcii S-Karp), reprezentând 34% din capitalul social al Societății;

– PLATFORMA IA CAPITAL – S.A. (denumirea anterioară a Platformei ROCA, n.red.) deține un număr de 225.013 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare nominală totală de 2.250.130 lei, vărsați integral în numerar, reprezentând 66% din capitalul social al Societății”, arată un extras din Monitorul Oficial.

Însă, la o analiză economică a firmei S Karp nu se regăsesc deloc beneficiile infuziei financiare făcute de Platforma ROCA. Ratele rentabilității financiare și comerciale a firmei S Karp sunt zero!

Cu alte cuvinte, Clujana, care va ieși destul de ”ciufulită” din procedura de insolvență, pentru că este pe cale să cumpere o afacere pentru care bat clopotele falimentului.

CJ Cluj cumpără un cal troian cu 1 euro

Odată cu preluarea activelor firmei S-Karp, Clujana va prelua și obligațiile financiare ale societății brașovene. Astfel, sunt mari șanse ca administrația județeană să returneze celor de la Platforma ROCA aportul financiar adus de ei, în valoare de cel puțin 500.000 de euro. Returnarea banilor va fi făcută din conturile de profit, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, ROCA ar putea prelua, în contul datoriei respective, parte din activele Clujana.

Directorul Clujana, Florin Gliga, nu pare să știe prea multe detalii despre această afacere.

”Tranzacția nu s-a încheiat pentru că este o propunere venită din partea acționarilor S Karp. Decizia finală va avea loc în 27 februarie când va avea loc adunarea generală și atunci s-ar putea oferi mai multe date concrete. Nouă ni s-a oferit posibilitatea achiziționării unui pachet de 66% din cadrul firmei din Brașov”, a declarat Florin Gliga, reprezentantul Clujana.

Un semn de întrebare care se ridică din această tranzacției financiară este îndreptat asupra modului în care firma S-Karp a cheltuit cei 500.000 de euro pompați de Platforma ROCA în S Karp SRL.

Traian Jitaru, acționarul minoritar al S Karp în urma infuziei de capital făcute de ROCA, pare destul de nemulțumit de prestația celor de la Platforma ROCA în cadrul afacerii lui.

”Acum suntem în discuții privind această vânzare. Oricum, este probabil ca eu să cumpăr pachetul respectiv de acțiuni, pentru că eu primul drept. Cei de la ROCA au băgat mai mult de 500.000 de euro în firmă, dar nu știu ce au făcut cu aceste fonduri pentru că, după infuziile de capital respective, mie mi s-a retras dreptul de conducere executivă a companiei și au numit o persoană (Alexandru Tănase, Managing Partner Brașov, n.red.) de la ei. Nu vreau să comentez mai multe detalii despre ce se întâmplă”, a declarat Jitaru.

Cine vrea să încalțe brand-ul?

Inițial, în mediul de afaceri clujean se vehicula informația potrivit căreia Clujana nu ar prelua și datoriile S Karp, însă reprezentanții ROCA spun că preluarea pachetului de 66 de acțiuni se va face laolaltă cu obligațiile aferente.

”La acest moment nu putem vorbi de o tranzacție între Clujana și ROCA, tranzacție ce ar avea ca obiect acțiunile deținute de aceasta din urmă la S-Karp. Mecanismul în discuție este unul complex, de durată, implică mai multe etape și aspecte. Suntem într-o fază de formalități preliminare demarării tranzacției și mai sunt încă etape legale de parcurs și aspecte de negociat pentru toate părțile implicate. Condițiile mecanismului includ și preluarea de obligații precum și dezvoltarea ulterioară a businessului. Mecanismul tranzacției în discuție prevede pentru ROCA și păstrarea unor drepturi de redevență asupra brandului ca procent din vanzari pentru următorii 3 ani. Astfel vorbim despre o formă de colaborare viitoare”, arată Diana Chindriș, reprezentant ROCA.

Însă, potrivit datelor brandul este deținut de Florin Jitaru, și nu de Platforma ROCA!.

”Potențiala tranzacție ar avea ca rezultat o consolidare ce le poate asigura un avantaj competitiv. Brandurile sunt complementare ca segment de clienți iar în timp ce Clujana are capacitate de producție dar nu are o desfacere, S-karp are desfacerea de care aceasta are nevoie.

În ceea ce privește procedura de insolvență a Clujana, la data de 15.01, la ultimul termen de judecată, s-a arătat că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru ieșirea din insolvență a acesteia. În data de 12.02 instanța urmează să se pronunțe cu privire la ieșirea din insolvență a Clujana. Ca atare CITR nu va avea nicio atribuție legală pe parcursul analizării sau deciziei privind încheierea acestei tranzacții, întrucât, așa cum arată și convocatorul, AGEA Clujana va avea loc în data de 27.02, adică la o lună după ieșirea din insolvență și încetarea oricărei calități pe care o are CITR cu privire la Clujana”, mai arată Diana Chindriș, reprezentant al Platformei ROCA.

Probleme descoperite de Curtea de Conturi la Clujana

În perioada 2 aprilie-15 mai 2019, Curtea de Conturi a realizat un audit la SC Clujana SA unde a descoperit prejudicii de 151.000 lei și abateri financiar contabile de 100.000 lei.

Neregulile depistate au vizat efectuarea de operațiuni de înregistrare în contabilitate fără documente justificative – abatere de 94.000 lei și efectuarea de cheltuieli cu combustibil fără să fie întocmite documente justificative corespunzătoare care să certifice consumul total de combustibil – abatere de 6.000 de lei

De asemenea, inspectorii spun că au fost acordate sume de bani ca și «avans salariu» unor persoane din conducerea societății, în mod repetat și fără urmărirea recuperării sumelor acordate care s-a făcut fără respectarea regulamentului privind efectuarea de operațiuni de plăți prin casierie – abatere de 143.000 lei