După pensionare, „Vulpea”, cum era poreclit Virgil Ardelean, fost șef al serviciului secret al Ministerului de Interne s-a lansat cu succes în mediul antreprenorial, având afaceri de milioane. Acesta este la fel de prosper ca fostul general Coldea şi ca mai toţi foştii şefi de servicii. Când ne uităm pe cifrele de afaceri, pare că mai toţi şefii de servicii au irosit atât amar de vreme în slujba statului şi abia la bătrâneţe şi-au descoperit talentul anteprenorial. În prezent, Vulpea deţine, alături de fiul său Alin Ardelean, firma ARVIFOX VISION SECURITY SRL şi ARVIFOX REAL ESTATE SOLUTIONS SRL. Deşi lipsit de inspiraţie, numele celor două firme sunt alese cu grijă: în mod evident, Arvi vine de la Ardelean Virgil și Fox de la denumirea în engleză a cuvântului „vulpe”. Ardelean mai deţine, cu 100% din acţiuni, şi ARVIPROT SECURITY SRL. În anul 2023, cele trei firme deţinute de Ardelean au avut cifre de afaceri după cum urmează:

ARVIPROT SECURITY SRL a avut, în anul 2023, o cifră de afaceri de 2,892,113 lei

ARVIFOX VISION SECURITY SRL se află pe Locul 1 in Top Afaceri Romania, domeniul 8030: Activitati de investigat şi a avut, în anul 2023, o cifră de afaceri de 7 009 915 lei şi un profit net de 3 967 173 lei.

ARVIFOX REAL ESTATE SOLUTIONS SRL a avut, în anul 2023, o cifră de afaceri de 751 338 lei şi un profit net de 7 691 252 lei.

Virgil Ardelean s-a combinat în afacerile imobiliare cu Dan Dunca patronul Baracca

Firmele Arvifox Real Estate Solutions SRL și SC Duncan Real Estate SRL – deținută de omul de afaceri Dan Dunca, proprietarul restaurantului proaspăt închis Baracca – au obținut autorizația pentru construcția proiectului Herculane Residence pe Aleea Herculane nr. 1 din Cluj-Napoca, pe locul fostului Complex Feleacul. Proiectul include 2.000 de metri pătrați de spații comerciale și 68 de apartamente, cu un total de 133 de locuri de parcare. În prezent, toate apartamentele din complex au fost vândute. Activitatea anteprenorială a lui Dunca este strâns legată de personae cel puţin controversate, cum ar fi Codruţ Marta, un cunoscut aproioat al lui Sorin Blejnar, fost șef al ANAF. Dunca și Marta au fost parteneri în firma Bethaland Invest. În anul 2012, Dunca și soția sa, Maria, au cedat acțiunile din firmă lui Codruț Marta, care a devenit acționar majoritar, alături de Călin Gabriel Dobra.

Conform procurorilor, cu trei luni înainte de a dispărea, Codruț Marta a achiziționat, împreună cu mai mulți asociați, un teren de 18.200 mp pe Bulevardul Bucureștii Noi. Anchetatorii susțin că Marta, împreună cu Răzvan Marian și Călin Gabriel Dobra, au cumpărat terenul de la firma Beta Impex 93 SRL, la care sunt asociați cetățenii britanici Rowley John și Scott Catherine Patricia, prin intermediul SC Bethaland Invest SRL Cluj-Napoca.

“În data de 15 februarie 2012, Călin Gabriel Dobra l-a împrumutat pe Dan Nicolae Dunca, în calitate de asociat la SC Bethaland Invest SRL, cu suma de 1,75 milioane de lei. În aceeaşi zi, Răzvan Marian Anca a împrumutat firma Bethaland Invest SRL cu suma de 2,4 milioane de lei, în timp ce Codruţ Alexandru Marta a procedat similar cu suma de 2,8 milioane de lei, sumă de bani cu privire la care există suspiciunea că ar proveni din activitatea infracţională a acestuia. La rândul său, la aceeaşi dată, Dan Nicolae Dunca a achitat suma de 5,584 milioane de lei către Beta Impex 93 SRL şi 1,361 milioane de lei către Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în contul datoriilor SC Beta Impex 93 SRL”, susţineau la acea vreme procurorii, citaţi de publicaţia Incisiv de Prahova.

Virgil Ardelean, abonat la banii statului prin interpuşi

În data de 26 noiembrie 2021, Ministerul Economiei publica lista companiilor care au primit aprobarea pentru ajutoare de stat în cadrul schemei HoReCa, destinată compensării scăderii activității în anul 2020 comparativ cu 2019, din cauza restricțiilor impuse pentru combaterea pandemiei COVID-19.

Printre cele peste 8.000 de firme care au beneficiat de ajutor de stat pentru a acoperi pierderile generate de pandemie se numără și SMAV EXIM SRL din Cluj, care a încasat suma de 2.721.360 lei.

În prezent, SMAV EXIM SRL are trei asociați: Roxana Marc Ghiran (50%), Ioana Ghiran (49%) și Ana Maria Ghiran (1%),. Firma a fost deţinută Ioan Ghiran, omul de afaceri care a deținut Grand Hotel Napoca din 1997 până la decesul său în 2016, afacerea fiind preluată ulterior de copiii și soția sa, Ana Maria Ghiran.

Însă, în anul 2016, presa clujeană lega activitatea firmei SMAV EXIM SRL de numele lui Virgil Ardelean și a controversatului om de afaceri Sever Mureșan. Denumirea firmei ar veni de la iniţialele numelor celor doi – SM (Sever Mureşan), AV (Ardelean Virgil).

„Ardelean a atras în siajul său și un lider influent al PNL, pe senatorul Norica Nicolai, vicepreședinte al partidului, care, pe parcursul celor două mandate parlamentare obținute la Cluj-Napoca, a fost cazată într-un apartament din hotelul Cluj-Napoca, proprietatea SC SMAV Exim SRL, firmă deținută și controlată în realitate de Virgil Ardelean și de omul de afaceri Sever Mureșan, condamnat penal pentru afaceri legate de Banca Dacia Felix.

Este de observat că inițialele SMAV din denumirea firmei vin de la numele Sever Mureșan și Ardelean Virgil. Hotelul Napoca este cel mai profitabil hotel din Cluj, având un grad de ocupare de aproape 100 % și patru săli solicitate pentru evenimente (nunți, mese de protocol, conferințe ș.a.).

La acest hotel, Virgil Ardelean avea obiceiul să se întâlnească și cu fostul director al SRI Virgil Măgureanu, cu care se delecta cu ciorbă de burtă și mămăligă cu brânză de Chendremal (localitate din judeţul Sălaj)”, scria Vocea Clujului în 2016.

La o simplă căutare pe site-ul SICAP (Sistemul Colaborativ pentru Achiziţiile Publice) observăm că SMAV EXIM SRL a beneficiat, între 2015 şi 2019, de 6 contracte plătite din bani publici cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Administraţia Bazinală de Apă Someş Tisa, Federaţia Română de Gimnastică, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj şi Universitatea Babeş-Bolyai. În acest interval de timp, SMAV EXIM SRL a încasat din aceste contracte un total de aproximativ 190.000 de euro.

Puiul Vulpii, Alin Ardelean a fost combinat în afaceri cu un consilier local, fost candidat la Primăria Municipiului Târgu-Mureş

Alin Ardelean a mai deţinut în trecut trei firme: ZOONO CLEANING TEAM SRL, ZOONO ROMANIA SRL şi RALVIN SRL, toate radiate în prezent. Ardelean a fost asociat în firma RALVIN SRL cu Pescar Radu Mircea, cadidat în acest an, din partea Dreapta Unită, la funcţia de primar al Municipiului Târgu-Mureş, actualmente consiler local. Radu Pescar deţine în prezent 4 firme: VIVARIUS IMPEX SRL, TIME COM SA , EDIFICIA INVEST SRL şi PESCARENT SRL.

VIVARIUS IMPEX SRL, funcţionează în baza codului CAEN 3109 şi are ca obiect de activitate fabricarea de mobilă. VIVARIUS IMPEX SRL a avut, în anul 2023, o cifră de afaceri de 1 445 339 lei şi un profit net de 1 299 703 lei. A doua firmă a lui Pescar, TIME COM SA, care se ocupă cu închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, nu o duce foarte bine, fiind pe minus în 2023, cu o cifră de afaceri de 508 863 lei şi cu un profit net de -144 544 lei. Radu Pescar recuperează însă cu Pescarent – firmă cu care activează tot în domeniul imobiliarelor şi care se află pe Locul 2 in Top Profit Romania Intreprinderi cu Capital Romanesc, localitatea TARGU MURES, domeniul 6820: Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, avănd o cifră de afaceri de 1 794 861 lei şi un profit net de 764 845 lei. A patra firmă a lui Pescar, EDIFICA INVEST SRL are ca domeniu de activitate lucrări de consrtucţii rezidenţiale şi nerezidenţiale. EDIFICA INVEST SRL a avut, în anul 2023, o cifră de afaceri de 1 761 746 lei şi un profit net de 53 406 lei.