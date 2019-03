Dl. Călin este un bărbat respectabil, în vârstă de 40 de ani trăitor în Morlaca, localitate arondată comunei Poieni. Acesta s-a prezentat la începutul acestei săptămâni la I.M.L. Cluj, cu ochiul stâng tumefiat, de la lovitura încasată din partea unui sătean, poreclit „Aviator”. Povesteşte, resemnat, că a făcut greşeala să încerce să spele onoarea aşezării şi să salveze de la bătaie pe un străin după ce „Aviator”, conform bunului său obicei, se apucase să-i ureze acestuia „bun venit” şi-l luase deja la „preparare”. Însă gestul l-a costat scump, fiind executat rapid, dintr-un pumn, astfel că dl. Călin s-a trezit din somnul indus doar la Spitalul Orăşenesc Huedin!

Sfios, bărbatul aşteaptă la uşa cabinetului de consultaţii, fiind însoţit de un văr de la Cluj, care-l învaţă rânduielile de aici, omul părând efectiv picat din lună. Povestește că în ziua precedentă, duminică 24 martie, în jurul orei 18.30 s-a dus până în sat, la barul numit „La Marcel”, ca să bea și el o bere. Ajuns acolo, l-a văzut pe un consătean, poreclit de toată lumea ”Aviator” – “pentru că se uită câș, cumva în sus, ca după avioane” – care se certa aprig cu un nou venit în sat, din Mediaș, pe care se pregătea să-l bată. Explică în continuare dl. Călin, dând neputincios din mâini: “Eu m-am dus atunci la ei și am vrut să-i despart, zicându-i lui “Avion” să-l lase în pace pe bietul om și să-și vadă de drum. Atunci, numa` l-am văzut că-și concentrează atenția pe mine și mă lovește repede cu ceva, în ochi, habar n-am cu ce fiindcă mi-am pierdut instantaneu cunoștința. Mi-am revenit din leșin doar la Spitalul Orășenesc Huedin, unde am ajuns după ce careva din local a chemat ambulanța. Acolo, medicii m-au consultat și m-au sfătuit să mă prezint cât mai repede la medicii legiști de la Cluj, fiindcă polițiștii de la secția din Poieni au fost deja la spital, imediat după ce am ajuns acolo – și mi-au luat declarație”. Rămân stupefiat de realatarea bărbatului și-l întreb apoi dacă individual acesta e chiar atât de periculos încât nimeni nu-i vine de hac. Mă lămurește bietul om, cu promptitudine: “A mai bătut un frate de-al meu, cu vreo doi ani în urmă și de atunci are boală pe familia noastră fiindcă l-am reclamat la poliție. Acuma, vă dați seama, nu am cum să-l iert fiindcă mai am doi frați și individul promite solemn că-i bate de-i rupe și pe aceștia!” Nu-și isprăvește bine fraza și dl. Călin este poftit în cabinetul de consultații al I.M.L. Se întoarce la scurt timp cu un certificat medico-legal în care i-au fost recomandate între patru și cinci zile de îngrijiri. Apoi, își împătură cu grijă hârtia și, politicos, își ia rămas bun de la toți cei prezenți, părăsind în tăcere instituția medicală clujeană, gardat îndeaproape, cu un aer proteguitor, de rudenia lui.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

Am consultat Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj, referitor la cazul de la Morlaca, iar răspunsul acestuia a fost următorul: “La intervenția organelor de poliție victima a refuzat să facă plângere la adresa agresorului său. Însă menționăm că are la dispoziție nouăzeci de zile de la comiterea faptei, pentru a face acest lucru”.