Luni, 8 aprilie, doi turdeni s-au întâlnit – independent unul față de celălalt – la I.M.L.Cluj, după ce au fost bătuți de romii care trăiesc în minicartierul situat între strada 22 Decembrie și Calea Victoriei din municipiu. Incredibil, până și împrejurările care au dat naștere incidentelor sunt identice: primul agresat, un bărbat de 58 de ani, spune că romii au năvălit joi, 4 aprilie în casa lui, după ce l-au lovit cu o bâtă prin vizeta ușii de la intrare – iar celălalt, un ins de 36 de ani a fost bătut vineri, 5 aprilie, de părinții unor adolescenți când a vrut să se plângă acestora că fiii lor încearcă mereu să-i intre în casă. Cei doi spun că viața lor și a cetățenilor din zonă, paralizați de frică, e pusă mereu în primejdie căci romii strigă deja, pe străzi: “Să moară toți românii”!

“Au intrat după ce m-au lovit în ochi cu o țepușă, prin vizetă”!

Dl. Alex este un bărbat masiv, angajat pe post de operator la o presă, la o firmă turdeană, cu o rană la cap și alta în jurul ochilor. Mărturisește că locuiește la cinci minute de locul de muncă, pe strada 22 Decembrie, unde se află și actualele „Cimentul” și “Ghipsul”. Îmi spune, cu teamă, că este o pasăre rară fiindcă are impresia că este singurul care are curajul de a reacționa la atacurile dese ale romilor, cei ce terorizează zi și noapte localnicii din zonă: “Acolo, unde locuiesc eu, oamenii se închid în casă la venirea serii, de teama lor – ei fiind cei care stăpânesc străzile în zona dintre 22 decembrie și Calea Victoriei, unde începe Micro I. Iar zona periculoasă începe cam pe unde se termină gardul de la “ASHA” (n.n. – o fabrică de prefabricate), până la calea ferată, la fosta pasarelă, care a fost demontată tot de către romi, pentru fier vechi! Este interupt, brusc, de un bărbat mult mai tânăr, care ascultase discuția noastră – alăturându-ni-se, șocat de coincidență: “Culmea, și eu am avut probleme tocmai cu acești oameni, la mică distanță de locul de care vorbiți, strada Fabricii!” Uimit, la rândul meu, îi rog pe aceștia să-mi relateze pățaniile lor. Așa că dl. Alex își continuă terifianta mărturie: “Ei bine acești romi – în special copii și adolescenți mă urmăresc și pe mine mai demult – dar victime le-au căzut până acum doi vecini, care însă nu au avut curaj să iasă la rampă și să-i reclame la poliție. Și, miercuri, 5-6 tineri au venit la mine acasă, cu gând să intre peste mine – dar am avut norocul că am reușit să închid la timp ușa și să mă blochez înăuntru. Asta fiindcă doreau, cred, să mă jefuiască. Dar a doua zi n-am mai avut același noroc: au venit din nou și în secunda în care m-am aplecat să trag de ușă, ca s-o închid, m-au lovit cu o bâtă prin gemulețul de la ușă, nimerindu-mă în zona ochilor și apoi în cap – așa că am căzut pe spate. Am leșinat, iar când m-am trezit nu mai era nimeni acolo. Plecaseră cu toții speriați, cred, de ce-au făcut. După aceea m-am învârtit puțin prin cameră și am văzut că nu mi-au luat nimic, dar am chemat totuși poliția. Polițiștii au venit repede, au luat notă de fapte, iar a doua zi, pe la ora 8.00, am dat telefon la fabrică să le spun că lipsesc în ziua aceea. M-am prezentat după aceea la medicul de familie, apoi din nou la poliție, de unde cei de acolo m-au trimis la I.M.L. ca să-mi scot certificat medico-legal. Am ajuns, într-un suflet, la Cluj-Napoca dar cabinetul se închisese de câteva minute, așa că m-a preluat medicul de gardă. Acesta m-a consultat iar apoi m-a invitat să vin azi ca să-mi elibereze certificatul”. Curând, bărbatul este poftit să și-l ridice și omul se întoarce imediat ținându-l în mână. Adaugă, extrem de serios, încă un lucru: “Ce-i mai grav este faptul că poliția este absolut inertă la acțiunile lor, mai ales după căderea serii, când aceștia hălăduie pe străzi, băuți, și strigă în cor: “Să moară toți românii”! Lucru care, vă spun sincer, dacă scapă de sub control și ies aceștia în stradă atunci va fi o situație mai serioasă decât la Hădăreni, fiindcă răbdarea noastră a ajuns la final”. Apoi își curmă povestirea și, curios, așteaptă să asculte relatarea concitadinului său.

Cealaltă victimă: “Pe mine m-au lăsat lat pe un teren intravilan”!

Își începe, nerăbdător și dl. Mihai, povestirea. Acesta e un bărbat în vârstă de 36 de ani, venit la Turda din Cluj-Napoca, adus de viața mai ieftină de aici decât cea din marele oraș: “Dacă vecinul a avut probleme cu romii joi, eu am avut vineri. Dar să încep cu începutul: m-am mutat cu familia pe strada Fabricii, și am investit o căruță de bani în casa pe care mi-am cumpărat-o aici. Iar romii din zonă sunt o gașcă, în minicartierul compus din vreo douăzeci de case ridicate aici, însă toți se strâng la o casă cu poartă gri – de unde își coordonează operațiunile în zonă, inclusiv de trafic de carne vie. Pe deasupra, așteaptă să-i controleze pe trecători inclusiv la ieșirea de la Fabrica de Sticlă, dijmuindu-i și cerându-le taxă de protecție – lucru pe care-l fac, fără probleme și cu ai lor! Iar vineri tocmai îl luasem cu mine, pe un adolescent din gașcă, cu gând să-l duc la părinții lui. Asta, pentru că-l prinsesem la ușă, tot “testându-mă” la interfon”. Dl. Mihai arată mai departe că, în timp ce se îndrepta cu el spre minicartierul romilor, a dat nas în nas pe un teren intravilan chiar cu părinții acestuia. „Și, imediat după ce le-am spus ce vreau să le transmit, aceștia au năvălit cu pumnii peste mine, lăsându-mă lat. Apoi au plecat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic… Iar eu m-am târât până la Spitalul Municipal, cu dureri cumplite în zona capului, după care m-am dus la poliție și am dat o declarație referitoare la ce am pățit.” Este poftit curând în cabinetul de consultații, după care la scurt timp se întoarce la rândul său ținând în mână un certificat medico-legal. Conchide acesta, înainte de a părăsi instituția medicală clujeană: “Încep să-mi pun acum întrebarea dacă să rămân aici, în Turda, sau să mă mut înapoi la Cluj-Napoca, însă deocamdată aștept să văd ce măsuri vor lua autoritățile. Asta datorită gravității situației fiindcă, așa cum spunea și vecinul, în cauză sunt mulți oameni din zonă, a căror viață a ajuns deja un calvar din cauza acestor bande de romi”!

Punctul de vedere al I.P.J. Cluj, referitor la cele două cazuri

„În cazul de pe str. 22 Decembrie din Turda s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și violare de domiciliu. Cercetările continuă în vederea clarificării tuturor aspectelor sesizate. În ceea ce privește cel de pe str. Fabricii, deocamdată victima nu a depus plângere, dar se află în limitele intervalului de 90 de zile, de la comiterea faptei, în care are posibilitatea s-o facă”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.