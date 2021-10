Se știe deja că subiectul comunității queer este unul care naște controverse peste controverse în rândul societății, mai ales în spațiul public, având parte de prea puțin sprijin ori susținere emoțională, financiară, administrativă ș.a.m.d. Din această cauză, membrii acestei comunități au fost nevoiți să își creeze singuri organizații, ONG-uri, spații securizate ori „Adăposturi”, cum se numește și antologia de poezie queer, lansată joi seară în Cluj, de către Cenaclul X.

Joi seară, în ultima zi de septembrie, a avut loc în Cluj-Napoca (pe strada Războieni, numărul 60), lansarea antologiei de poezie queer „Adăposturi”. Totul s-a desfășurat în aer liber, într-un spațiu numit „A-casă”. Nu reprezintă o noutate faptul că pentru organizatorii unor astfel de evenimente este mai mult decât dificil să găsească persoane dispuse să ofere spații. Evenimentul a fost organizat de Cenaclul X, împreună cu Meduza Kolektiv. Meduza Kolektiv este un grup queer, feminist, intersecțional și anti-autoritar – „Ne organizăm descentralizat și non-ierarhic. Ne opunem tuturor formelor de oprimare și dorim să creăm spații sigure pentru diferite corpuri umane și non-umane.”

„Cenaclul X este un grup, nu o grupare.”

„Care-i faza cu Cenaclul X?” aflăm de îndată ce citim coperta patru a antologiei: „Cenaclul X este un grup, nu o grupare. El funcționează pe principiile feminismului intersecțional și teoriilor queer, refuzând astfel competiția, toxicitatea și uniformizarea. Nu descurajăm, nu (ne) comparăm, nu criticăm inutil. Creștem împreună prin dialog, feedback blând și compasiune. Găsim aici, unx alături de altx, sentimentul de apartenență, de a fi văzutx, ascultatx, integratx, fără urmă de asimilare. Suntem diferitx în viziunile și abordările noastre, în felul în care scriem, în subiectele pe care le alegem. Avem totuși în comun diferitele forme ale opresiunii, invizibilitatea, trecutul colectiv Est-European, precum și un viitor la care lucrăm și pe care îl dorim queer, feminist, al comunităților reziliente și bazat pe grija reciprocă.

De ce Cenaclul X? Pentru că nu credem în binaritate, iar X este un substituent lingivistic-social și un simbol al rezistenței în fața oricărei categorisiri. Pentru că nu ne trebuie un nume. Pentru că multă vreme am fost numitx în fel și chip de către alții. Pentru că x marchează locul. Iar locul se transformă în adăpost.

„Vrem să ocupăm spațiul ce ne-a fost refuzat.”

Vrem să creăm prin textele noastre adăposturi pentru noi și cex asemenea nouă. Vrem să ocupăm spațiul ce ne-a fost refuzat. Vrem să creăm referințe, rezonanță, empatie și solidaritate. Un antrepozit de mărturii, experiențe și voci similare surorilor și fraților nostrx. Am fost lipsitx până acum de texte de la care ne-am putea revendica, de o istorie scrisă, de un loc în (neprietenoasa) Literatură. Adăposturile pe care le cioplim sunt deopotrivă ascunzișuri și amfiteatre. Spații sigure și scene. Refugii și platforme. Sunt locurile (d)in care putem scrie.” Așadar, Cenaclul X luptă împotriva oricărei forme de discriminare asupra categoriilor defavorizate de persoane ori care nu se încadrează în „standardele” societății actuale, cuprinse în diametrii patriarhatului și „tiparelor” toxice.

Un viitor queer-feminist, decolonial, anticapitalist și eliberator

Prezentarea antologiei a fost realizată de Nóra Ugron, care face, de asemenea, parte din mai multe antologii de poezie feministă și queer și care s-a implicat de-a lungul timpului într-o mulțime de mișcări dedicate drepturilor persoanelor queer. Nóra Ugron a studiat atât la Universitatea „Babeș-Bolyai”, cât și la Universitatea din Turku, Finlanda. Nóra (n. 1994) face muncă politică ca activistă pentru dreptate locativă și feministă intersecțională antispeciistă. Ca traducătoare, editoare și cercetătoare angajată facilitează producerea conștiinței critice. Este membră a mai multor colective de stânga radicală, cum sunt: Colectiva A-casă, Meduza Kolektiv, Editura Pagini Libere, rețeaua EAST, platforma LeftEast și rețeaua ELMO. Lucrează pentru a construi comunități și rețele rezistente, bazate pe grijă reciprocă și tovărășie în regiune, crede într-un viitor queer-feminist, decolonial, anticapitalist și eliberator. În poeziile sale și în munca sa artistică, pornește de la afirmația feministă că personalul este mereu politic. Prin transformarea propriilor experiențe, dorințe și sentimente în artă, încearcă să creeze spații fictive unde toate corpurile, umane și non-umane, au posibilitatea de a se manifesta, pe cât posibil, libere de oprimare.

Vă invităm să citiți două poeme din antologie, primul aparținându-i Nórei:

„Renasc

Dorul meu pentru tine

este planta de interior

pe care încerc să o salvez.

Cele mai multe

mor din cauza abundenței de apă.

Cum se poate iubi

mai puțin?

Am schimbat pământul

și am scos rădăcinile putrezite.

Am citit undeva că

doar cele putrezite trebuie tăiate,

iar cele sănătoase lăsate

neatinse.

De unde poți să-ți dai seama

dacă ai scos firele potrivite?

Când o plantă arată semne

de moarte,

de unde știi până când

se poate salva?

De unde știi că nu

se poate salva?

Și dacă se poate salva o plantă

care pare să fie pe moarte,

de unde știi că ceea ce crezi că

ar fi salvarea într-adevăr

este?

Oricât de multe informații

aș citi despre

plante,

ce e dorul meu pentru tine,

oricât de perfect

aș urmări

intrucțiunile internetului și

intuițiile inimii,

doar cu timpul pot afla

consecințele și rezultatele acțiunilor mele

de fiecare zi.

Puiul de aloe de pe pervaz

este ceea ce nu o să dispară

niciodată,

nici după posibila moarte.

De unde poți ști în ce formă

renasc plantele

de interior?”

Cel de-al doilea poem este scris de andy.andreea:

„Unde găsesc și eu testul care îți zice că ești femeie?

La 6 ani aveam o jucărie de pluș și mă prefăceam că o alăptez

Mama și tata mi-au încălzit o sticlă cu apă

Și eu mimam că e biberon

Asta înseamnă să fii femeie?

Nu știam ce înseamnă să fii femeie.

În școala generală ai mei mi-au cumpărat o jachetă

Avea nasturii pe partea stângă

Partea femeilor

Îmi era rușine

Toată lumea spunea că partea femeilor e nașpa

Nu știam ce înseamnă să fii femeie.

Când am scris asta, am căutat pe ce parte sunt nasturii

Uitasem care e partea femeii și partea bărbatului

Partea mea unde e?

La 16 ani am îmbrăcat fusta unei prietene

Mi-am dorit mereu să port fustă

Dar mi-a fost frică

Frica înseamnă să fii femeie?

La 17 ani mi-am vopsit părul

Negru

Cu un breton roșu

În autobuz lumea mă întreba

Domnișoară, coborâți la prima?

„Ah, nu sunteți domnișoară.”

Ce înseamnă să fii domnișoară?

Îmi analizez fiecare gest și fiecare cuvânt

Unele mi se par că sunt de bărbat

Oare dacă fac asta mai merit să fiu femeie?

Cum meriți să fii femeie?

Blugii ăștia sunt de femeie sau de bărbat?

Cămașa asta sigur e de femeie.

Dacă port cămașa asta de femeie și blugii ăștia de bărbat ce sunt?

Cum te definești ca femeie?

Tu când ai aflat prima dată că ești femeie?

Dar bărbat?

Nu îmi mai suport părul de pe față

Îl tai cu lama și nu dispare

Îmi vine să îmi iau toată pielea

De ce mi se întâmplă mie toată asta?

Oare mă prefac?

Tot citesc articole

Mă uit la vloguri

Fac teste online

Cum aflu dacă mă prefac?

Am căutat pe google

„How do you know if I am trans?”

Cum știi că ești femeie?

Te naști femeie?

sau

Ajungi femeie?

sau

Îți zice testul că ești femeie?

Dă-mi link la testul care îți zice că ești femeie pls

Unde găsesc și eu testul care îți zice că ești femeie?

Am găsit testul care îți zice că ești femeie. Cât ți-a ieșit?

Cineva pe reddit spunea că persoanele cis nu se gândesc la genul lor

atât de mult

Dar la ce naiba se gândesc?

Eu la ce naiba mă gândesc?

Oare îmi plac femeile prea mult și vreau să fiu și eu una?

Am citit despre asta.

E un termen

Autoginefilie

Care e de fapt ceva transfobie

Și o pagină de insta trans ironică

@autogyniphiles_anonymous

Oare sunt femeie ironică?

Mi-e frică să încep tranziția

Tranziția către?

Un corp al meu?

Tranziția către femeie, proasto

Ce înseamnă și tranziția?

Pot să-mi fac aici tranziția?

Mi-e frică și să ies cu părul lăsat pe stradă

Îl acopăr mereu cu o șapcă

Nu sunt destul de curajos, curajoasă, curajoasx pentru asta

Mi-e frică și să le zic părinților mei

Deși nu mai locuim de 6 ani împreună

Și mă întrețin singură

Mi-e frică de ce?

Mi-e frică să nu mă convingă că nu e adevărat

Dar dacă sunt cis, atunci de ce mi-e frică să mă convingă că nu e adevărat?”

Antologia a apărut cu sprijinul MozaiQ și al Cercului Donatorilor Bruxelles. Tiparul a fost realizat la tipografia editurii frACTalia.