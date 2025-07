Vineri, acum două zile, v-am prezentat cum anume se amorsează lupta și jocurile de putere dintre Palatele Cotroceni și Victoria, laolaltă cu câteva dintre personajele ce compun taberele beligerante, avertizându-vă că vor urma episoade fierbinți de confruntare. Și, pentru că suntem în Securistan, cel mai așteptat episod este cel al nominalizării și votării directorilor civili de la SRI și SIE, operațiune în cadrul căreia se negociază de mult și intens, planul fiind să se decidă, imediat după, asumarea răspunderii în Parlament pentru măsurile guvernamentale de tăiere de cheltuieli și taxări suplimentare.

Dacă ar fi să vă expun azi rolul și importanța serviciilor secrete în jocurile de putere românești,ar trebui să vă vorbesc minimum o oră spre a fi explicit și a mă apropia astfel cât de cât de elucidarea subiectului. Mă bazez, însă, pe faptul că mulți dintre voi ați citit analizele mele din ultimii ani, în care am descris mecanismele din Securistan,și cunoașteți astfel felul în care se acționează la nivelul intelligence-ului românesc.Practic, s-a ajuns ca, la fiecare nivel de decizie din societate, politico-administrativ, justiție, economie, presă, cultură, sport etc., lucrurile să se întâmple doar după avize sau impuneri de la nivelul „pădurilor”, așa cum au fost bine poreclite serviciile secrete în România,poreclă ce sugerează discreția, dar și clandestinitatea acțiunilor de intelligence. Pricepeți, așadar, că armata serviciilor este una cu efective numeroase și foarte bine plătite,e compusă din ofițeri activi a căror cifră de efectiv (secretizată) se speculează că ar fi oriunde între 15 și 35 de mii de persoane,alături de care mai puteți adăuga câteva zeci de mii de rezerviști, folosiți însă în diversele operațiuni la nevoie,plus câteva sute de mii de acoperiți, agenți de influență și informatori.Vă închipuiți, așadar, cât de mare este influența directorilor civili de la SRI și SIE?Aceștia nu coordonează în mod direct aceste armate,dar, prin lanțul de decizie ierarhic, pot ajunge să influențeze orice, până la nivel de cătun.

Din punct de vedere public, am fost informați, fără confirmări oficiale,că, în urma negocierilor de formare a majorității de guvernare,s-a decis ca directorul civil de la SIE să vină din partea PSD,respectiv de la PNL cel de la SRI,cu specificația ca propunerea concretă a persoanelor ce vor fi supuse votului parlamentarsă aparțină președintelui în funcție. Acesta a anunțat doar că va fi o schimbare la nivelul directorului SIE,unde și acum este director un PSD-ist, Gabriel Vlase,iar la SRI ar prefera un director din zona societății civile,dar cu experiență managerială.Să recunoaștem, deci, că Nicușor Dan n-a zis, de fapt, nimic legat de intențiile sale concreteși nici n-avea cum, deoarece negocierile sunt absconse și dificile.La aceste negocieri participă liderii partidelor, ce-i drept,ce sunt, însă, în mod clar influențați de diversele tabere din serviciile secrete,participă consilierii sau apropiații văzuți și nevăzuți ai președintelui,aflați mulți în pilotajul unor structuri de intelligence externe,respectiv participă jucători influenți de putere,de la foști președinți, foști șefi de servicii secrete sau rezerviști,până la guvernatorul BNR Mugur Isărescu sau chiar Patriarhul Daniel. Bazați-vă că ce vă spun este real și imaginați-vă apoice viermuială de acțiuni și interese există în acest moment referitor la această speță.

Ce se știe sau se colportează în mediile bine informate despre persoanele aflate în discuțiespre a deveni directori civili?Încep cu directorul SIE, ce se presupune că ar veni din partea PSD.Aici a existat o competiție internă nedeclarată,chiar între cei doi parteneri politici și poate prieteni,anume Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu,ultimul renunțând la miză,fiind deviat tot din „păduri” către traseul de putere politico-parlamentar. Ciolacu încă speră că ar putea fi el cel nominalizat ca director SIE,e probabil că asta speră și Gabriel Vlase, fiind amici vechi,numai că semnalele publice legate de dezgroparea dosarelor infamante ale guvernării Ciolacuindică faptul că acesta nu va fi printre favoriții nominalizării.Presupun că, dacă va insista, treburile se vor complica brusc pentru el.Din punct de vedere mediatic, a fost expus însă ca posibil viitor director la SIE Vasile Dîncu;nu s-a dezbătut, însă, deloc propunerea,considerându-se că vine pe filiera Coldea,despre care se știa deja că va fi accidentat și nefrecventabil,nu doar public, dar și ca participant la negocieri. Așadar, nu se poate ști deocamdată pentru SIE niciun nume ce ar putea fi analizat de către mass-media.Pronostichez, însă, că acest nume va veni din partea noului cuplu de putere de lângă Nicușor Dan,anume Alina Mungiu Pippidi – Lucian Pahonțu,ce-și va exercita influența și la nivelul conducerii PSD.

Trec la directorul SRI. Aici, situația nominalizării este mult mai densă și încordată,pe măsura importanței și influenței covârșitoare a acestui serviciu secret.Imediat după demisia lui Eduard Hellvig din funcție,s-a vorbit despre venirea în locul său a lui Alexandru Sas,care a și făcut multe călătorii în SUA,crezând că poate obține astfel susținerea „licuriciului” și considerând că asta i-ar fi suficient.Sas este un fost ofițer SRI, devenit indezirabil pentru conducere prin 2019,iar intenția sa de a candida pentru șefia SRI a mobilizat presa să-i găsească hibelegate de afacerile din pandemie, în legătură cu magnatul ieșean Iulian Dascălu. În timpul campaniei electorale, atunci când încă se credea că Crin Antonescuar putea ajunge președinte, s-a colportat varianta Dan Mihalache la SRI;ar fi trebuit să ajungă acolo cu sprijinul fostului director Eduard Hellvig,despre care se considera că ar fi putut fi eminența cenușie din spatele lui Crin.Mihalache este consultant politic, fost consilier al lui Iohannis și actual ambasador în Cipru;șansele lui azi mai sunt doar teoretice.Imediat după impunerea lui Nicușor Dan ca președinte și negocierea SRI în favoarea PNL,s-a vehiculat numele lui Cătălin Predoiu, ce-ar fi părăsit astfel zona politică. Ulterior, din considerente de solidaritate internă în PNL, s-a renunțat la variantă.

Vă prezint acum trei posibile nominalizări ce se discută în aceste zile, una mai spectaculoasă decât alta.Ionel Nițu este fost ofițer SRI, ce-a condus până în 2012 Departamentul de Analiză al „Pădurii”,iar de 10 ani este președintele New Strategy Center,un think-tank ce produce analize și organizează forum-uri legate de geopolitica regiunii. Este foarte apropiat de Eduard Hellvig, dar și de Florian Coldea,al cărui fin de cununie este, dar și fost coleg de cameră în studenție.Acest pasiv nu îl ajută prea mult în noul context al scandalului lotului Coldea (se prezumă că unul dintre scopurile trimiterii în judecată a fostului prim-adjuncta fost și incapacitarea lui Ionel Nițu), dar, având în vedere că una dintre primele acțiuni publice ale lui Nicușor Dana fost participarea la un forum organizat de acest Ionel Nițu,el poate fi luat în considerare. Corespunde parțial și profilului anunțat de Nicușorpentru viitorul șef SRI.Spun parțial, deoarece calitatea de rezervist o exclude pe cea de reprezentantal societății civile.

A doua variantă pe masă este Dacian Cioloș, proaspătul intervievat al Ioanei Ene Dogioiude pe platforma informat.ro, un site considerat a fi chiar în pilotajul SRI. Avantajele lui Cioloș în competiție sunt mai multe,de la prietenia veche cu Ilie Bolojan și Laura Codruța Kovesi,dar și cu Maia Sandu, deloc de neglijat,la sprijinul solid și clar al unei falange puternice de rezerviști și oameni de afacerice-l are la vârf pe generalul Virgil Ardelean.Sprijinul clar al Franței pentru Cioloș este cu dus-întors; contează mult, dar deschide și vechea dezbatere legată de apartenența lui Cioloșla intelligence-ul francez, treabă peste care nu s-ar putea trece în mod normal.Aici va avea un cuvânt important de spusinclusiv noua filială a Atlantic Council de la București. Cunoscătorii știu de ce.

În fine, a treia variantă aflată în dezbaterea cercurilor subterane de putereeste și cea mai spectaculoasă.Este vorba despre însăși Laura Codruța Kovesi la SRI,în condițiile în care mandatul ei la șefia Parchetului European expiră curând,iar șansele de reînnoire sunt mici,din cauza contextului de mari scandaluri la nivelul UEce impun o reîmpărțire a influențelor în justiția europeană. Am arătat că Kovesi a fost omul de forță din spatele succesului etapizat al lui Ilie Bolojan. Ea are mare potențial de influență asupra lui Nicușor Dan și apropiaților acestuia. Nu prea are probleme de acceptabilitate din partea Factorului Extern,deci, având o portanță mai mare decât Dacian Cioloș,dacă își dorește să vină la conducerea SRI,astăzi eu zic că are cele mai mari șanse dintre toți cei enumerați de către mine azi.Desigur că apariția cuiva ca Laura Codruța Kovesi în postura de director civil al SRIva modifica radical scenariul și textura viitoarelor lupte politice și jocuri de putere. Nu mai argumentez azi de ce, se cam știe, și oricum voi reveni la subiect dacă va fi cazul.

Mă opresc deci, azi, aici cu analiza. Sunt sigur că v-am ațâțat suficient de mult imaginația amatorilor de analize ale jocurilor de putere. Imaginați-vă deci cum transpiră protagoniștii, negociatorii,dar mai ales armatele de ofițeri, rezerviști, acoperiți, agenți și informatori din taberele celor două servicii secrete SRI și SIE, loviți de canicula puterii!

Cozmin Gușă