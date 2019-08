Text scris de Liviu Alexa în ziardecluj.ro:

Laviniu Lazar e un nume binecunoscut in industria de productie video. Nu pentru calitatile sale artistice, stati linistit. Aici, Laviniu e cam cliseist: pana si oamenii simpli de pe facebook ii remarca „stilul” – aceleasi cadre in loop ba slow in motion, ba pe repede inainte, ba niste 360 de grade cu drona. Laviniu e un shaormar al imaginii video, dar, ce sa vezi, place pulimii. Insa e binecunoscut pentru felul in care se baga in seama si pentru intrarile sale. E genul de tip care miorlaie vorbe frumoase, care vorbeste numai despre chestii pozitive, hiperbolizand orice cacat de raza de soare care ascunde o mizerie grosolana.

Fraierii Facebookului pica in ultimii ani, cam tot la sase luni, pe spate, cand Bocul deverseaza pe pagina de Facebook cate un video „emotionant” sau „superb”. Toate productiile sunt facute de Laviniu Lazar, care a ajuns filmashul de casa al primarului si al primariei. Inainte, locul asta era rezervat fotografilor, dar tehnica a evoluat, Laviniu a preluat acest loc. Si tot ani de zile, Lazar scancea ca intr-un soap opera ecuadorian ca, de fapt, el nu ia niciun ban pentru productiile astea, ca el se sacrifica boem pe altarul plin de basini piaristice ale orasului.

Nici vorba. Laviniu Lazar nu lucreaza moca. Insa ca orice praduitor al banului public, a inventat o romaneasca pentru a-si pierde urma.

In 2016, Laviniu a incasat pe pefeaul propriu si personal peste 5000 de euro de la Primaria Cluj-Napoca. Insa s-a prins ca asta lasa urme, atunci ii era foame, avea ceva datorii de achitat. In cele din urma, a inventat alta cioaca: i-a facut nevestei o firma, Inspire Prod, si a deversat toate contractele cu primaria lui Boc pe acel srl.





Tztztz, nu e frumos. O absolventa de USAMV reuseste minunea. Fara licitatie, Teodora Lazar a reusit sa se intepe instant la banul public dat de Boc: numai in 2018, nevasta lui Laviniu Lazar, care are treaba cu productia video cum are Alexa cu geometria, a impuscat contracte babane.

Teodora Lazar a incheiat contracte pe 2018 cu Primaria Cluj-Napoca in cuantum de 82 000 de lei pentru limbi in cur video necesare sarbatorilor de 24 ianuarie, 1 decembrie, Revelion, FedCup.

Laviniu a trimis-o pe sotia sa la produs bani publici si in 2019: suntem abia la jumatatea anului, si deja Inspired Prod a halit pe incredintare directa 84 000 de lei pe videouri de promovare a municipiului, luand 15 000 de lei si pe labuta aia de summit Start-Up Europe din 21 martie.

De cand s-a aciuat la curtea „rejelui” Boc, curteanul Laviniu Lazar a inceput sa produca si pe firma sa, Evo Design: in 4 ani, cifra lui de afaceri a crescut de 9 ori. Pai, e bine sa fii lingaul lui Boc, faci bani din asta.

Contactat telefonic, Laviniu Lazar a dat niste explicatii balbaite, spunand ca o firma (aia a lui) e platitoare de TVA si aia a sotiei, nu, ca si cum asta ar avea vreo importanta sau ar schimba cu ceva faptul ca primeste servite fara licitatie de la Boc. Intrebat fiind cate contracte a semnat cu primaria, domnul Lazar a zis:

„Nu stiu acuma cate sunt, dar banuiesc ca sunt informatii publice si le puteti afla dumneavoastra”.