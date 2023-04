Adrian Năstase va modera evenimentul de lansare a volumului Lebăda Neagră, coordonat de Romeo Couți, în București.

Evenimentul este organizat de Fundația Europeană Titulescu – Centrul de Studii Strategice și va avea loc miercuri, 5 aprilie 2023, începând cu ora 16.30 la a Casa Titulescu, Șos. Kiseleff nr. 47 sector 1, și va fi transmis live pe canalul de YouTube al FET.

Ca invitați la acest eveniment vor participa

Romeo COUȚI, jurnalist, coorodonator al volumului

Liviu MAN, jurnalist, director ”Gazeta de Cluj”, co-autor

Virgil ONIȚĂ, co-fondator Editura Creator/ Grupul Libris

Dr. Alexandru GHIȘA, diplomat, istoric, co-autor

Moderator: prof.univ.Dr Adrian NĂSTASE, președintele FE

”Aceasta carte a fost scrisa in contextul unei situatii internationale complicate si pe fondul unor relatii politice si diplomatice tensionate dintre Romania si Ungaria. Volumul cuprinde o serie de interviuri cu specialisti de prestigiu pe problematica maghiara, din domenii relevante (politica externa, intelligence, diplomatie si mass-media) care s-au constituit in „grupul celor 12 voci”. Exista si o „a 13-a voce”, cea exterioara, a autorului, detasata de analizele prezentate si care se regaseste in „Jurnal de reporter”. Inca de la inceput, unul dintre contributori mi-a atras atentia ca o carte despre Viktor Orban, scrisa in forma conceputa de mine, este „pandita” de doua pericole: fie sa lase impresia unui grup restrans, dar vehement, tip „haita”, care se arunca asupra „bietului” Viktor Orban, fie sa conduca spre ideea ca „vocile” care creeaza textul sunt, de fapt, dirijate sau manipulate de autorul Romeo Couti. Cititorul va aprecia in ce masura am reusit sa evit aceste capcane de abordare. Lebada neagra de pe Balaton ofera o perspectiva asupra unei subiect tot mai greu de gestionat de puterea de la Bucuresti si abordat periculos de frecvent, doar in cheia intereselor si aliantelor politice de conjunctura: Transilvania”, arată Romeo couți, coordonatorul volumului colectiv, în prezentarea cărții