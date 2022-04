Proiectul de lege privind zonele metropolitane, publicat în 18 martie, ar putea determina anumite schimbări în privința Clujului, întrucât Turda, Câmpia Turzii și Dej ar putea avea propriile zone metropolitane.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a supus dezbaterii publice Proiectul de Lege privind zonele metropolitane. Proiectul a fost publicat la data de 18 martie 2022.

Principalele obiective ale proiectului se referă la stabilirea cadrului instituțional, obiectivele, competențele și instrumentele specifice politicii de dezvoltare metropolitană în România, acestea fiind: reducerea disparităților economice, sociale și regionale prin consolidarea legăturilor urban-rural și centru-periferie, creșterea competitivității economice și capacitatea regiunilor de a prospera într-o economie globală, creșterea coerenței actului administrativ și asigurarea unei mai bune guvernări locale și asigurarea și îmbunătățirea accesului tuturor cetățenilor la servicii de interes general.

Turda vrea să-și facă propria zonă metropolitană

Luând în considerare faptul că municipiile pot alege dacă doresc să fie incluse în zonele metropolitane ale municipiilor sau să își facă propriile zone metropolitane, Turda ar putea fi inclusă în zona metropolitană a Clujului, alături de 21 de comune. Cu toate acestea, primarul Cristian Matei, dorește ca Turda să aibă propria zonă metropolitană, întrucât pe teritoriu există mai multe asociații de dezvoltare, printre care Comunitatea Urbană Arieș:

,,Noi am trimis deja la ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei) și la MDLPA (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) un apel conform căruia dorim să ne facem propria zonă metropolitană. Există mai multe motive privind decizia noastră, printre care faptul că noi suntem mai multe AD-uri (asociații de dezvoltare), care lucrăm foarte bine și dorim să facem un plan de mobilitate urbană la nivel de regiune. Noi avem un ADI de dezvoltare urbană care se numește Comunitatea Urbană Arieș, care este formată din 19 localități și care ființează de câțiva ani. Acum dorim să facem un plan de mobilitate urbană, de transport, între localități cu fonduri europene, adică să copiem succesul pe care l-a avut municipiul Turda cu transport urban la nivel de regiune. În acest sens vrem să transpunem toată experiența pe care o avem în Comunitatea Urbană Arieș, care până acum nu se putea numi zonă eco-metropolitană, ci se putea numi zonă periurbană; acum, prin această ordonanță de urgență și lege, se poate transforma în zonă eco-metropolitană care, la rândul ei, o să aibă niște avantaje în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Acestea sunt motivele pentru care dorim să facem propria zonă metropolitană; și, bineînțeles, putem să atragem și alt fel de fonduri europene care se pretează la activități care se pot realiza între localități. Poate fi vorba de gaz metan, poate fi vorba de iluminație, poate fi vorba de alte activități care se pretează la suprafețe mai mari decât cea a unui singur UAT (unitate administrativă teritorială).”, a declarat Cristian Matei, primarul din Turda.

Lui Dorin Lojigan își dorește propria zonă metropolitană

În municipiul Câmpia Turzii (cuprinzând comunele Călărași, Luna și Viișoara), s-ar putea face, de asemenea, o zonă metropolitană proprie, însă primarul Dorin Lojigan dorește, deocamdată, să analizeze cu atenție proiectul de lege, înainte de a se pronunța cu certitudine:

„În momentul ăsta analizăm legea, știți, că a apărut abia săptămâna trecută, dacă bine rețin eu. Am dat-o juriștilor pentru studiu și aș fi tentat, în calitate de primar, la o astfel de zonă, dar după ce analizăm legea cu atenție mă pot pronunța. Bineînțeles, dacă este concurs cu ceilalți primari din zonă, dar, în principiu sunt interesat de o astfel de zonă. Încă studiem legea pentru că săptămâna trecută a apărut.”, a declarat Dorin Lojigan, primarul Câmpiei Turzii.

Primarul din Gherla vrea să facă parte din zona metropolitană a Clujului

Unitățile administrativ-teritoriale ale municipiului Gherla cuprind comunele Fizeșu Gherlii și Sic, în condițiile în care Iclod și Mintiu Gherlii au posibilitatea de a decide dacă doresc să fie incluse pe teritoriul metropolitan al Gherlei sau pe cel al Dejului. Edilul din Gherla, Ovidiu Drăgan, deocamdată analizează propunerea de lege, însă recunoaște că și-ar fi dorit, dacă ar fi fost posibil, să facă parte din zona metropolitană a Clujului. Cu toate acestea, primarul este sceptic la ideea dezvoltării Gherlei drept zonă metropolitană:

„Am primit zilele acestea propunerea de lege. N-am studiat-o cu atenție, dar am dat-o colegilor mei, administratorului public și viceprimarului și vom avea un punct de vedere. Personal, mi-ar fi plăcut ca zona metropolitană Cluj să fie până la noi măcar. Dacă nu… interesul pentru o zonă metropolitană există, indiferent sub ce formă, adică apartenența la o asemenea zonă. Dar noi cu siguranță nu putem fi polul unei zone metropolitane. Eventual, știu eu, chiar și apartenența la Cluj ar fi bună; sau dacă Dejul își dorește o zonă și ne invită și pe noi, ar fi la Dej. Gherla, doar așa, dacă și-ar face o zonă cu comunele din jur, da’ până la Bonțida sunt aproape toate înscrise în zona Jucu… noi suntem, oricum, și mai apropiați și mai în legătură directă spre Cluj, ca să spun așa. Zic așa, ca entitate, noi, Gherla, în sine. Dacă ne gândim și la alții, sigur că se schimbă situația, dar pentru asta va trebui să avem o discuție și cu primarii din zonă. Legea e în dezbatere publică, eu am primit-o de la Asociația Municipiilor din România și să vedem cum se aprobă. Poate, dacă nu sunt alte propuneri, se aprobă în forma aceasta.”, a declarat Ovidiu Drăgan, primarul din Gherla.

Dejul ar putea avea propria zonă metropolitană

Municipiul Dej, cuprinzând 7 comune (alături de antemenționatele Iclod și Mintiu Gherlii), ar putea avea propria zonă metropolitană, primarul Costan Morar luând în considerare această posibilitate întrucât Dejul s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, remarcându-se prin atragerea de fonduri europene:

„Luăm în considerare posibilitatea de a avea propria zonă metropolitană, să vedem sub ce formă o putem pune și în practică. Noi suntem zona asta, Dej, fostul județ Someș, fostul raion Dej și avem comune limitrofe, împreună cu Gherla. Ne gândim pentru că ne-am dezvoltat foarte mult în ultimii ani de zile, în 2020 am fost clasați pe linie administrativă pe locul 10 în România datorită performanței de a atrage fonduri europene. În acest context, putem să ne gândim la o dezvoltare zonală -tot pe fonduri europene -, să facem conexiunea spre Cluj; pentru că acum avem și drumul expres Cluj-Dej, putem analiza zone, adică pe ce zonă să fie integrat în zona administrativă a Dejului și a comunelor limitrofe, deci trebuie să legăm zona Clujului cu zona Gherla-Dej, așa cum e zona Cluj-Turda-Câmpia Turzii. E ceva important, de asta spun că în ultima perioadă se construiesc sute de blocuri, de locuințe în fiecare an și ideea e că se dezvoltă și dorim să candidăm în zona metropolitană a Clujului, să vedem cum ne putem axa în această direcție și cum putem face conexiunea. Suntem pregătiți, acum să vedem cum avem posibilitatea pe fonduri nerambursabile să facem totul pentru că nu avem puterea economică din bugetul local să susținem proiecte foarte mari; de aceea prioritatea noastră a fost să accesăm fonduri nerambursabile.”, a declarat Costan Morar, primar al Dejului.

