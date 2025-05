Liviu Man și Cosmin Gușă au analizat în emisiunea „Ce i în Gușă și-n căpușă” lista invitaților la un eveniment privat cu Donald Trump Jr. în România, subliniind absența unor nume importante din politică și business. Victor Ponta, George Simion, frații Dedeman, Ion Țiriac sau Vasile Dîncu nu apar pe listă, ceea ce ridică semne de întrebare privind prestigiul și influența reală a evenimentului. Au fost menționați câțiva invitați din Republica Moldova, considerați adversari ai Maiei Sandu, dar niciun unionist. Gușă și Man au concluzionat că evenimentul pare slab reprezentat, iar vizita lui Trump Jr., scurtă și fără impact electoral clar, nu pare să aducă vreun avantaj major celor vizați.

Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM, la „Ce-i în gușă și-n căpușă".

CG: Chiar ce se va întâmpla diseară, noi vom comenta mâine aici, la Gold FM, împreună cu invitații mei. Marțea, parcă e pomelnic, cu Liviu Man. Sigur că nu ne vom abține să discutăm despre candidați, dar luăm la țintă astăzi familia Donald Trump. În prima parte analizăm comportamentul, gesturile, mesajele și întâlnirile lui Donald Trump de la Roma. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Da, deștept și calm, prieteni. Să nu vă enervați în campania asta că nu-i meciul vostru. Sigur vrem fiecare mai bine, dar nu vă dați în cap, că am auzit de multe certuri în ultima vreme: între părinți și copii, soț și soție, vecini, neamuri…

Liviu Man este alături de noi.

CG: Salut, Liviu.

LM: Salut, Cosmin.

CG: Vine, vine Clujul pe la noi. Da, vine.

LM: Este o emisiune parcă la TVR Cluj. A lui Vaida.

CG: Da, da. Cu o audiență foarte mare, emisiunea de la TVR Cluj are cea mai mare audiență din ultimii 10–15 ani. Chiar face treabă bună.

LM: Face treabă.

CG: Da. Mă uitam în weekend, sâmbăta sau duminica. Acuma mi-a ieșit din reflex, dar mă uitam doar ca să mai aud vorba ardelenească și melodiile din Ardeal.

Astăzi vorbim despre familia Trump, dar înainte de Trump să ne ocupăm puțin de candidații noștri și să faci și tu o previziune a dezbaterii, trecând prin acest incident important, după părerea mea — fuga lui Victor Ponta de la dezbatere.

Așa ceva nu s-a mai pomenit. Și pentru că se pretindea a fi unul dintre candidații principali, și pentru că am văzut corespondența lui cu cei de la Digi24 — până ieri inclusiv mergeau comunicările: cum e cu sala, câți invitați poate aduce etc. Totul s-a schimbat peste noapte. Eu cred că e o decizie motivată și de sondajele de calibrare. Am vorbit cu doi dintre realizatorii acestor sondaje. Mi-au spus că Ponta are un loc patru consolidat. Deci nu locul trei sau doi, ci patru. Fără dubiu. Probabil și de aici retragerea lui.

Acuma hai să începem de la Ponta și să ne spui cum crezi tu că se va desfășura dezbaterea.

LM: Cred că turul doi, ca să încep invers, va fi cel mai probabil între George Simion și Crin Antonescu. Nu-l văd pe Nicușor Dan în turul doi, deși sigur, are publicul lui. A fost bine descris de Marius Ghilezan, cu multă savoare. Mi-a plăcut, sunt total de acord.

În ceea ce-l privește pe Ponta, faptul că nu vine azi la dezbatere îl pun pe seama fricii de Crin Antonescu. Ei au fost prieteni, parteneri în USL, care chiar l-au pus jos pe Băsescu. Dar prin acea „erată” a Curții Constituționale, la ordinul ambasadei SUA, Băsescu a rămas. Deci cred că Ponta știe că Antonescu l-ar face de minune, ca să zic așa.

Crin este, fără îndoială, cel mai talentat dintre candidați. Are șarm și șanse reale. George Simion, cu firea lui vulcanică, s-a mai cumințit în ultima vreme, trebuie recunoscut.

CG: S-a ponderat, da. Și știe să încaseze. Foarte important.

LM: Exact. Crin Antonescu va domina seara. De aceea cred că Ponta nu a venit — nu s-a simțit capabil să-i țină piept.

CG: Și atunci, dacă se confrunta cu Crin în fața pesediștilor, ar fi pierdut și mai mult.

LM: Exact. Așa, stă în bula lui, cu primarii lui, cu cei care-l sprijină în PSD și o parte din electoratul suveranist. Dacă eram în locul lui, poate făceam la fel.

CG: Da. Nu mai are motiv să acționeze ca un protagonist.

LM: Exact.

CG: Dacă era Simion și nu mergea la dezbatere, era o uriașă problemă de prestigiu. Simion domină clasamentul.

LM: Dar Simion putea spune: „Oricum sunt în turul doi, de ce să mă consum?”

CG: Dar ar fi plătit prețul în turul doi. Dacă merge cu Antonescu, iar Antonescu l-așteaptă acolo, îl face zob. Dacă merge cu Nicușor Dan — e președinte.

LM: Exact.

CG: Mai am o întrebare. Sunt două meciuri „fratricide”: unul pe electoratul PSD — Antonescu vs. Ponta. Diseară rămâne doar Antonescu. Al doilea: pe electoratul userist–progresist–transumanist: Nicușor Dan vs. Elena Lasconi. Cum vezi dinamica?

LM: Sunt curios. Cred că Lasconi îl va ataca. Are profilul de victimă: i s-a retras sprijinul în mod abuziv de către USR, i s-a blocat accesul la fonduri… Tot ce s-a întâmplat acolo…

Să nu uităm de domnul Fritz, primarul Timișoarei, care încă n-a primit cetățenia română — deși a cerut-o.

CG: Nu cumva tocmai ca să nu poată candida la prezidențiale?

LM: Este foarte posibil. Fritz are un traseu de agent secret, agent secret al puterii numite Republica Federală a Germaniei. Și un lucru pe care îl știe puțină lume despre Fritz, toată lumea zice că a fost ONG-ist. Nu, nu a fost ONG-ist. A fost ONG-ist o scurtă perioadă. El a lucrat pentru Ministerul Afacerilor Externe al RFG și a fost șef de cabinet la fostul președinte al RFG. Sigur, postul de președinte în Germania e mai mult reprezentativ, fără puteri mari, dar totuși se numește că ești președintele Germaniei. Care, atenție, este descendentul unei familii de cetățeni români, de germani din Basarabia care au fost repatriați în 1940 de Adolf Hitler – părinții fostului președinte al Germaniei –, la care, timp de patru ani, a fost șef de cabinet domnul Fritz. Deci Fritz, dintr-o părere a mea, vine din serviciile secrete germane și el a fost principalul autor al loviturii.

CG: Dacă CNA-ul ne întreabă, dacă CNA-ul ne întreabă, eu răspund că nu pot să te contrazic pentru că argumentele tale sunt foarte solide și nu am cum să spun că n-ar fi.

LM: Nici eu nu am văzut angajamentul, evident, cu BND-ul, dar modul în care arată CV-ul… iar el a fost cel mai vocal. Toată lumea spune că el a fost, de fapt, creierul loviturii împotriva Elenei Lasconi. Problema ei este că nu este calificată. În politică externă este o totală catastrofă. Nu că Nicușor Dan ar fi mult mai bun, dar are gura mai mare decât Nicușor Dan. Deci sunt foarte curios ce se va întâmpla diseară în discuțiile dintre cei doi. Exact ca în Partidul Comunist, unde bolșevicii i-au distrus pe menșevici, fracțiunea minoritară. Cele mai mari lupte sunt în interiorul aceleiași mișcări, nu între mișcări concurente. Deci aștept cu nerăbdare să văd ce se întâmplă. Am auzit ce ați spus în emisiunea anterioară: că 65% din publicul Elenei Lasconi este feminin – foarte interesant.

CG: Da. Așa a rezultat din cercetări. Este unic în istoria alegerilor din România.

LM: Da, mai ales că românii sunt misogini. Clar, bărbații nu prea votează femei în România.

CG: Mai puțin în cazul Elenei Udrea, când voiau să o voteze… cred că voiau să facă altceva.

LM: Eu nu știu dacă ar fi votat-o pe Elena Udrea. Aia e altceva. Eu cred că voiau altceva, nu neapărat s-o voteze. Dar, mă rog, am auzit ce ați zis voi. Cred că depinde mult. Într-adevăr, Elena Lasconi este spontană, spre deosebire de Nicușor Dan, care… Nicușor Dan e un fel de Iohannis 2. El are o mare problemă: să-i ajungă semnalul de la creier la gură și invers. Observi că răspunde cu întârziere, cu retard. Să mă ierte bunul Dumnezeu, nu zic că înjur sau ceva, dar are o întârziere în a procesa răspunsurile la întrebările care i se pun. Nu am habar ce o să fie diseară, dar în mod normal, dacă lucrurile merg bine, întâlnirea de diseară ar trebui să-i aducă voturi în plus lui Crin Antonescu. Pentru că, zici tu, fiind la Digi 24… Da, dar Digi 24 este mai mult cu Nicușor Dan, nu cu Crin Antonescu. Sunt cu Nicușor Dan, dar și cu ceva nehotărâți, că ei sunt mai de dreapta. Adică e un teren ostil pentru unul ca George Simion. Clar. Care, vorba ta, trebuie să se conserve, nu trebuie să facă mari scheme pe acolo. Să nu facă greșeli.

CG: Problema lui Simion este mai ales la TVR mâine seară, dar și la Antena 3, unde a mai rămas un public suveranist, așa-zis. Eu cred că va crește audiența acestor dezbateri pe măsură ce se va afla de ele. Va fi mai mică azi, că nu se știe, dar mâine va crește și miercuri va fi și mai mare.

LM: Da, dar la Antena 3 îi sunt ostili lui Simion. Vorbesc de prezentatori, nu de public.

CG: Trebuie să-ți dau dreptate și trebuie să fac o mărturisire. La trei dintre ei le-am reproșat lucrul ăsta. Eu nefiind cineva care îl susține pe George Simion.

CG: E vorba de o anumită rigoare jurnalistică pe care trebuie s-o păstrezi, pentru că ai răspundere. Nu poți, într-o campanie electorală, pur și simplu să iei ghioaga, să-i dai în cap, să nu-i asculți argumentele sau să nu-l bagi în seamă, să nu-l inviți, pentru că ai răspundere. Nu-și asumă răspunderea asta. Și eu le-am spus: „Mă, aveți răspundere. Nu se poate așa. Ok, nu-i simpatic Simion, e în regulă. V-ați certat cu el, dar v-ați certat pe chestii private. Acum este un candidat. Nu puteți să-i invitați pe toți și pe Simion să nu-l invitați.” Deși, repet, nu am niciun motiv. Nu există comunicare între mine și el, dar este candidatul de pe locul întâi. Cum să eludezi faptul ăsta în toate sondajele? Cum să eludezi, tu, ca entitate de știri, că te numești Antena 3 sau RTV? La RTV e mai grav. Îl distrug pur și simplu. Parcă n-ai de-a face cu un om, dacă auzi ce se spune despre George Simion sau despre Crin Antonescu.

LM: Da, dar acolo, la Antena 3, sunt mai ostili la adresa lui Simion. Vorbesc de prezentatori, nu de public.

CG: Trebuie să-ți dau dreptate

LM: Da, este o anormalitate, dacă vrei. Uite, putem să punctăm o anomalie a acestor alegeri: faptul că acest candidat de pe locul întâi nu doar că nu este invitat, dar și este batjocorit în lipsă la două televiziuni de știri care sunt importante.

CG: Da. Și fără ca cineva să se gândească: „Domnule, dacă tot nu ne place, hai să-l invităm și să-l punem în dificultate, să-l expunem.” Nu. Nu există raționamentul ăsta. Este doar „să nu vină, să nu vorbească”. Și atunci lumea se revoltă. Zice: „Bă, dacă voi vă temeți așa tare de el, înseamnă că omul chiar spune lucruri adevărate.”

Asta este logica simplă a telespectatorului, a alegătorului. Și el are tot dreptul să gândească așa. Nu poți tu, televiziune, să-i spui: „Nu, domnule, nu-i adevărat.” Nu, el zice: „Domnule, dacă toți sunteți împotriva lui, înseamnă că omul e pe drumul cel bun.”

Este o logică pe care trebuie s-o iei în calcul, mai ales în campanie electorală. În afară de faptul că ai o datorie jurnalistică, ai și o datorie de a respecta publicul tău, care vrea să vadă toți candidații, nu doar pe cei convenabili.

LM: Da, și mai e ceva. Un lucru pe care l-am observat. La fel cum ai spus și tu mai devreme, despre reacția publicului feminin față de Lasconi, avem aici un electorat care nu e complet sincronizat cu ce vedem noi în spațiul mediatic. Mai ales online. Pentru că, în online, se promovează foarte mult un anumit tip de discurs, un anumit tip de candidat. Dar în teren, oamenii gândesc altfel. Și faptul că încep să se revolte împotriva presei, a moderatorilor, chiar și a unora dintre candidați care refuză confruntarea, este un semnal.

Este un semnal pe care politicienii, dacă ar fi deștepți, l-ar citi foarte atent.

CG: Da. Și dacă te uiți în istoria alegerilor, cei care au refuzat confruntările au pierdut. În 2014, Ponta a refuzat, a pierdut. În 2004, Năstase a acceptat foarte târziu, dar până atunci Băsescu îi luase deja fața. Iar acum vedem din nou candidați care refuză să se confrunte. Nu doar Simion trebuie să fie în platou. Toți trebuie să fie. E un exercițiu de democrație.

Și chiar dacă nu câștigi voturi dintr-o confruntare, faptul că ești acolo, că te duci și înfrunți întrebările, arată curaj. Asta contează pentru alegători. Nu doar ce spui, ci și că ai curajul să vii și să stai în fața lor.

LM: Da, ai dreptate. Și, în plus, mai este o dimensiune: felul în care reușești să comunici emoțional. De asta Lasconi are o șansă. Pentru că ea comunică emoțional, autentic. Nu contează că nu are program de politică externă. Contează că oamenii o simt sinceră. Și în politica românească, sinceritatea a devenit o marfă rară.

CG: Corect. Și, uite, un paradox: sinceritatea ei, chiar și cu stângăciile pe care le are, îi aduce voturi. Pe când alții, care vin cu tot felul de discursuri bine croite, dar fără suflet, pierd.

LM: Da, dar aici, la Digi, putea să nu meargă la dezbatere și să vină să se afișeze cu Donald Trump Jr. Deci e ciudat că nu e pe lista de invitați Victor Ponta. Asta nu înseamnă că nu apare acolo, că nu cred că dacă dă un telefon Donald Trump Jr., nu se rezolvă să intre Victor Ponta. Dar, din câte știu, în acest moment pe listă nu este Victor Ponta, nu este George Simion, nu este Călin Georgescu, nu este niciunul din suveraniștii pe care îi știm.

CG: Asta voiam să spun. Cum ai caracteriza lista asta din punct de vedere al prestigiului? Adică, nu știu, hai să zicem că mă inviți tu pe mine la Cluj, care Cluj e natal, dar eu am plecat de mult. Acuma, tu ai fi gazdă și inviți niște lume acolo ca să conferențiez. Eu am făcut o comparație că e posibil oricând să vin într-o listă și eu o să văd acolo, în sală, niște oameni. Dacă văd anumiți oameni, o să spun: „Bă, e în regulă. Oamenii din Cluj care sunt așa au venit să asculte ce zic eu.” Manifestația e ok. Dacă văd numai, cum zicem noi pe acolo, ciurucuri, zic: „Domnule, sunt slab.” Dacă ăsta e nivelul meu la Cluj… Cum caracterizezi distribuția?

LM: Din câte am aflat, foarte slabă. Nu este niciunul din candidații la prezidențiale prezent pe listă. N-am văzut oameni de afaceri importanți, cum sunt frații Dedeman, nu? Adică sunt oameni serioși în România cu superafaceri. Am văzut tot felul de nume. Am văzut mai mulți… moștenitoarea imperiului Lauder, care e în București. Deci mai mulți evrei israelieni, patru sau cinci. Cu excepția lui George Maior, dar care și el este un fost director al SRI, fost ministru, fost deputat PSD. Acum este ambasador în Iordania. A fost și patru sau cinci ani, din cauza lui Băsescu, ambasadorul României în SUA, dar era pe filiera democrată. Deci nu-mi dau seama… cred că Adrian Thiess a făcut lista, pentru că el organizează.

CG: A făcut lista, dar îți dai seama, el o fi chemat, ca să nu-i băgăm vină numai lui. El o fi chemat mulți oameni.

LM: Dar n-or fi vrut să dea banii. N-or fi vrut să dea 10.000 de euro. Hai să luăm că totuși acolo avem un miliardar de facto, care e prestigios în lumea de business – gazda, proprietarul hotelului, George Copos. E pe listă?

CG: Nu. Nici Copos nu merge.

LM: Nu.

CG: Vezi? De-aia spun: probabil că el o fi invitat multă lume, dar oamenii au spus „pas” sau „nu”. N-au vrut să se afișeze. E foarte interesant. E foarte interesant, din punctul ăsta de vedere, dacă tot ai avut posibilitatea să consulți lista sau să ai informații despre cine participă, să nu vedem – vorba ta – nici frații Dedeman acolo, nici pe bătrânul Țiriac. Alt exemplu: nici el nu e.

LM: Nu, nici Țiriac nu e.

CG: Sau Șucu, că putea să nu lipsească unul ca Șucu, nu? Că tot e vedetă. Că nu ne așteptam să meargă. Uite, Neluțu Varga, care e prieten cu Ponta – mă așteptam să fie acolo, dar uite că nu e.

LM: Nu, nici Neluțu Varga. La ce datorii are Neluțu Varga, n-are cum să fie. La ce datorii are…

CG: Vasile Dâncu e?

LM: Nu, nu este nici Dâncu. Deci eu, 80% din numele de pe listă – așa – eu personal nu îi cunosc. Probabil acum am putut să verific câteva nume. Este, de exemplu, șeful Partidului Republican, Marian Cucșa – care tu poate știi – românul imparțial din toate partidele. A intrat pe lista AUR și acum a plecat și de acolo și e liderul Partidului Republican. Un partid care nu există. Din Timișoara.

LM: Din America sau din alte țări sunt invitați externi?

CG: Nu. Numai români. Români și câțiva israelieni. Români și câțiva israelieni și, mă rog, dintre israelieni cea mai importantă este moștenitoarea imperiului Lauder, care are școala Lauder în București.

LM: Da, da, da. Tova. Bogată. Da, exact. Da, Tova.

CG: Din Moldova?

LM: Din Moldova, două personalități: Iurie Leancă și cu Ion Ceban, actualul primar al Chișinăului, care am înțeles că acum l-a încântat în partidul lui Ceban. Ceban a plecat de la partidul lui Dodon și a creat un alt partid, ca să nu se zică că e Partidul Socialist, care e cu ruși – care în sufletul partidului tot de stânga, suveranist, ceva așa. Și în partidul respectiv, înființat de Ceban, a venit și Iurie Leancă – care, mă rog, când a fost premier a făcut figură de premier reformist cât se poate în Republica Moldova – și partid la care am înțeles că a aderat și Stoianoglo, candidatul învins de Maia Sandu. Probabil că aici i-au făcut o plăcere lui Trump să-i aducă pe dușmanii Maiei Sandu de la Chișinău. Dar niciunul din ei nu este unionist.

CG: E o mișcare…

LM: Da, dar niciunul nu e unionist. Dar, din punct de vedere geopolitic, e o mișcare că îi aduce niște inamici ai Maiei Sandu. Asta e o știre care va conta la Chișinău. Faptul că niște dușmani ai Maiei Sandu vin la întâlnirea cu Trump Jr.

CG: Liviu, dacă așa stau treburile, eu nu văd mare forță publică post-manifestarea asta, dacă distribuția e așa. E distribuție slabă. E cam de mâna a treia. Nu-i de mâna a doua.

LM: Și nu văd momentul în care ar putea să-l ungă Donald Trump Jr. pe Ponta… Sau probabil va apărea la un moment dat, nu-mi dau seama. Că am înțeles că în seara asta și pleacă din România. Deci o vizită foarte scurtă. O vizită de sub 24 de ore. Nu stă mult Donald Trump Jr. în România. Noi tot ne gândeam că o să vină, o să-l „umfle” pe Ponta, să-i dea un impuls, pentru că știm foarte bine ce se întâmplă în ultima săptămână de campanie electorală, în care am intrat astăzi. Nu mai avem decât cinci zile – vineri e ultima zi de campanie – contează cel mai mult. Dar nici măcar susținerea asta n-o văd deocamdată. Poate se va întâmpla în cursul zilei de astăzi. N-am nici cea mai vagă idee. Nu știu ce va face Donald Trump Jr.

CG: Așteptăm și articolele voastre de acolo, din Gazeta de Cluj. Săptămâna viitoare o să comentăm împreună ce finaliști avem și cum se vor compatibiliza electoratele, că e limpede că va fi o luptă strânsă. Indiferent de cine intră în turul doi, va fi o luptă strânsă. Nu prevedem o defilare a cuiva. Ne-ai asigurat de același pronostic pe care îl am și eu, și îl are și Marius Ghilezan – respectiv o finală Simion – Antonescu. Liviu Man, îți dorim o săptămână bună în continuare.

LM: Și tu să ai o săptămână minunată.

Mulțumesc frumos, prieteni. Vedeți, noi n-am intrat în vacanță. Sunt unii care sunt deja în vacanță și au prelungit-o și au făcut punte între vacanța de Paști și vacanța de 1 Mai. Stăm aici pentru voi. Voi urmări și ce se întâmplă înaintea dezbaterii de la Digi24, dar și ce se întâmplă la dezbatere. Și mâine vin cu analize. Poate mai îmi vin idei după-amiază și pe conturile mele din rețelele de socializare voi mai consemna câte ceva. Să fiți iubiți! Ce-i în gușă și-n căpușă cu Cosmin Gușă.