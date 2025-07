Parlamentul, reunit în plen, discută și votează moțiunea de cenzură inițiată de partidul AUR împotriva Guvernului Bolojan, ca reacție la asumarea răspunderii pe primul set de măsuri fiscale.

La ora 16.56, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat:



”AUR nu vrea să pice guvernul pentru că nu au nicio alternativă și niciun plan coerent. Vor doar să marcheze electoral vânzând iluzii românilor.

Azi, România nu are nevoie de lozinci, ci de consistență și luciditate.

Românii vor soluții clare, asumate cu mult curaj, care să corecteze problemele existente.

PSD nu va fi niciodată parte dintr-un scenariu iresponsabil.

Trebuie cu toții să înțelegem că instituțiile democratice nu sunt jucării.

PSD și-a asumat pe deplin responsabilitatea guvernării. Așa am făcut în pandemie, când mulți dintre cei care astăzi se dau mari experți au aruncat bugetul țării în aer, fără ca banii să se regăsească în investiții sau în buzunarele oamenilor.”

La ora 16.47, premierul Ilie Bolojan a prezentat poziția Guvernului:



”Atunci când am angajat răspunderea Guvernului am explicat situația în care se află România. Am spus că îmi asum ordine în finanțe, bună guvernare și respectul pentru cetățeni. Mi-am exprimat convingerea că luând aceste măsuri vom evita un scenariu de criză.

Dacă facem ce trebuie făcut lucrurile se vor îndrepta, e convingerea și promisiunea mea.

Avem primele semnale pozitive: costurile la care ne împrumutăm au început să scadă, recâștigăm încredere pe piețele internaționale.

Doar din reducerea dobânzii am economisit deja 200 de milioane de dolari.

Agenția de rating Moody s consideră măsurile adoptate un pas important. Ratingul afectează fiecare român în parte.

Trebuie să continuăm, nu să ne oprim aici.

Întreb opoziția în afară de un exercițiu politic ce rost are această moțiune?

Suntem aici să corectăm aceste neajunsuri, din acest motiv ne-am angajat răspunderea.

Eu înțeleg critica opoziției, este rolul și dreptul ei.

Am făcut un apel la partidele din opoziție să fie parte din soluție, nu din problemă.

În rezoluție este o fractură logică: ni se spune că problemele din economie sunt serioase, când venim cu un plan ne spun să nu-l aplicăm.

Acest prim pachet este doar prima etapă la capătul căruia punem ordine în finanțe, restabilim echitatea și dreptatea în instituțiile statului. Am explicat că am început cu măsurile care se pot lua rapid și cu efect imediat.

Există deja un grup de lucru cu experți care elaborează măsurile pentru reforma companiilor de stat. În perioada următoare vom face publice datele cu privire la indicatorii companiilor la care statul e acționar majoritar. Vom reduce numărul de membri din structurile de conducere, vom plafona indemnizațiile.

În textul moțiunii se vorbește de efectele măsurilor luate de guvern. Știm că nu e o situație ușoară, dar exagerările nu ajută. Se mai spune că nu avem ca obiectiv stoparea risipei din banii publici.

S-au pripit cu asemenea concluzie. Eu personal declar război risipei de la buget și celor care vor să păstreze actuala stare din companiile de stat.

Nu e adevărat că multinaționalele vor fi scutite. Trebuie să ne asigurăm că toate companiile plătesc taxele către stat.

Le mulțumesc românilor. Sper că atunci când ne vom uita înapoi vom putea spune că am făcut tot ceea ce am putut și că nu i-am dezamăgit pe români.”

La ora 16.08, deputata AUR Ramona-Ioana Bruynseels a dat citire moțiunii de cenzură.

La ora 15.47, ședința comună a început cu intonarea imnului național, fiind prezenți 346 din cei 644 de parlamentari.

La ora 15.00, ședința pentru dezbaterea și votul moțiunii, programată inițial la această oră, a fost amânată cu 45 de minute la cererea grupului AUR.

Conform informațiilor inițiale, moțiunea de cenzură depusă de AUR împotriva Guvernului, intitulată „Au ruinat ţara şi acum îi obligă pe români să achite nota de plată – afară cu Guvernul ipocrit”, urmează să fie dezbătută și votată luni, de la ora 15:00, în plenul Parlamentului, conform Agerpres.

Documentul, semnat de parlamentari AUR, POT, S.O.S. România și neafiliați, a fost prezentat săptămâna trecută în plenul reunit de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Opoziția a inițiat această acțiune după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. Pentru a permite finalizarea procedurii, sesiunea extraordinară a Parlamentului a fost prelungită până pe 14 iulie.

Semnatarii moțiunii acuză Guvernul că „a uzurpat puterea legitimă şi a batjocorit voinţa de reprezentare a poporului român” și cer ca acesta „să dispară cu tot aparatul său de propagandă, mincinos şi toxic”.

Parlamentarii PSD, PNL, USR și UDMR vor asigura cvorumul, dar nu vor vota, a anunțat Sorin Grindeanu. Întrebat despre modul în care vor vota social-democrații, acesta a precizat:



„Cum vor vota şi cei ai PNL, şi ai UDMR, şi ai USR – prezent, nu votez. Se va asigura cvorumul, dar nu vor vota”.

Grindeanu a adăugat că decizia, discutată cu liderii celorlalte partide din coaliție, a fost de a asigura cvorumul, lăsând Opoziția să voteze.

Pentru ca moțiunea să fie adoptată, sunt necesare 233 de voturi pentru. Votul este secret, cu bile. Dacă moțiunea trece, Guvernul Bolojan va fi demis. În caz contrar, proiectul pentru care Executivul și-a asumat răspunderea va fi considerat adoptat.

