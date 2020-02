Într-un interviu acordat ziarului Gazeta de Cluj, Liviu Alexa vorbește despre lupta lui Vasile Dîncu pentru șefia PSD, despre implicarea acestuia în decapitarea sa de la șefia PSD Cluj, dar și despre triada Dîncu-Gușă-Grindeanu. Ce propunere îi lansează Liviu Alexa lui Vasile Dîncu, citiți în interviul de mai jos.

Reporter: Am observat în ziarul Știri de Bistrița un articol interesant. Ziaristul Rian Farcașiu îl întreba pe Vasile Dîncu, la conferința extraordinară a PSD Bistrița-Năsăud, dacă e adevărat că s-a implicat în decapitarea dvs. de la șefia PSD Cluj. Aveți dvs. această informație?

Liviu Alexa: Știi că sunt jurnalist și jurnaliștii mai lucrează și cu zvonuri pentru că ele adesea se dovedesc a fi până la urmă adevărate. Inițiativa lui Rian Farcașiu de a-l întreba, îi aparține ca și jurnalist, dar și eu am aceste informații – că într-un fel sau altul, domnul profesor Vasile Dîncu a reușit să tragă niște sfori în jurul domnului Paul Stănescu pentru ca la Cluj să nu se mai continue procesul de reparație al organizației. De ce a făcut-o Vasile Dîncu? Nu știu! Mi-e greu să-mi dau cu părerea foarte mult, dar am înțeles că dumnealui este supărat pe faptul că nu i-aș fi cerut voie sau nu aș fi consultat anterior numirii mele ca președinte de către doamna Viorica Dăncilă. Vă spun și de ce nu am consultat: în primul rând pentru că, cred că ar fi încercat să mă blocheze și nu e prima oară când Vasile Dîncu își blochează prietenii sau colaboratorii – nu vreau să dau exemple. Și din punctul acesta de vedere, am crezut că e mai bine pentru mine și pentru proiect să păstrez secret acest lucru. În general, vizavi de asta, de obiceiul ăsta de a cere voie gulerelor albe să fac sau nu un lucru, eu am o mică repulsie. Unii consideră asta o rebeliune sau faptul că Alexa este incontrolabil, eu consider că am destui neuroni în creier ca să pot să hotărăsc ce e bine pentru mine și ce nu.





Reporter: Cum vedeți anunțul făcut de organizația bistrițeană, cel de susținere al lui Dîncu pentru un post de președinte al Consiliului Național?

Liviu Alexa: Eu fiind bistrițean, și Vasile Dîncu bistrițean și Radu Moldovan, președintele organizației, nu pot să-l judec doar ca pe un lucru bun pentru organizația Bistrița-Năsăud. Atenție, pentru organizație! Din punct de vedere politic, mi se pare o greșeală acest anunț – faptul că Vasile Dîncu a ales să se lanseze de la Bistrița și nu de la Cluj. Până la urmă, cariera sa universitară și națională, inclusiv academică a început și s-a consolidat la Cluj-Napoca, până una alta e inima Transilvaniei. De aceea, cred că e o greșeală mare ce s-a întâmplat acolo pentru că dă un semnal foarte ciudat, îndoielnic despre acuratețea proiectului. Nu știu dacă ați văzut dvs., dar inclusiv faptul că s-au raliat acestei mișcări doar câteva organizații județene din țară mă face să cred că proiectul a fost gândit pe genunchi.

Reporter: Cum credeți că văd liderii PSD revenirea lui Dîncu?

Liviu Alexa: Este o chestiune pe care vreau să o spun în acest interviu. Mulți oameni, cum este și cazul domnului profesor Vasile Dîncu, consideră că dacă vorbesc cu liderii din conducere, președinți sau secretari generali, ei știu din acest punct de vedere cum gândește partidul, dar în realitate, domnul Vasile Dîncu sau domnul Cozmin Gușă habar nu au cum gândesc liderii organizațiilor județene, habar nu au cum gândește PSD. Realitățile anilor 2007 când domnul Dîncu era europarlamentar sunt cu totul altele față de realitățile din 2020 din PSD. În acest moment, Comitetul Executiv Național este compus din lideri independenți, fiecare cu interesele lui presupun, dar care într-un fel sau altul, în marea lor majoritate, nu agreează felul în care Vasile Dîncu dorește să cotropească, că asta se întâmplă, să intervină abrupt în conducerea PSD și nu oriunde, direct la vârf. Eu cred că o să avem surprize cu această candidatură. Bine, asta dacă nu cumva în discuții intervin forțe oculte, securistice, habar nu am, care să impună o conducere dorită de ei la vârful PSD. Dar nu cred că în acest moment proiectul Vasile Dîncu în Consiliul Național are șanse mari de reușită.

Reporter: Mihai Tudose l-a atacat urât pe Dîncu aseară la Realitatea Plus, remarcând ironic că, Clujul are numai înfrângeri spectaculoase. Ce părere aveți despre spusele lui Tudose?

Liviu Alexa: Mihai Tudose este un om care știe să facă organizare de partid și știe să facă campanie electorală. Venind din gura dumnealui, vorbele astea pică perfect pe o realitate pe care noi o știm și Tudose are dreptate – la Cluj nu au existat victorii. Au existat șiruri întregi de înfrângeri, mai mult sau mai puțin spectaculoase. Domnul Tudose a fost ironic, eu le-aș spune penibile. Înfrângeri care ne arată că PSD Cluj a fost condus de oameni care nu au dorit să muncească și nu au dorit să ducă PSD mai sus în planul politic național. Autorii din spatele acestor eșecuri nu sunt papagalii de Remus Lăpușan și Horia Nasra, sunt marii, celebrii componenți ai Grupului de la Cluj: Ioan Rus într-o perioadă, Vasile Dîncu în alta. La asta se referea domnul Tudose și așa trebuie să citim mesajul lui. Domnul Tudose are tot dreptul să vorbească astăzi pentru că a demonstrat prin propriile forțe cum se conduce organizația și cum se câștigă, a demonstrat și ce poate să facă când pleacă din PSD, a demonstrat inclusiv în 2016 când a mers la Timișoara și el a fost cel care l-a ajutat pe Sorin Grindeanu să câștige. Deocamdată, în spatele său stau mai multe rezultate decât în spatele domnului Dîncu.

Nu vreau să fiu mitocan, dar domnul Vasile Dîncu avea posibilitatea în ultimii patru ani să-și asume în mod concret organizația PSD Cluj. E atât de apreciat la nivel național, avea contact cu Liviu Dragnea, cu Dăncilă, adică putea să ceară organizația pe buletinul său, cum s-ar spune, și să conceapă un sistem de reparație a filialei. Dar nu a făcut-o! Cumva, înțelegem noi că a fost o miză prea mică, prea joasă pentru aerul rarefiat în care domnul Dîncu înoată? O organizație județeană este considerată o piesă mult prea mică pentru el?

Eu lansez o provocare și mi s-ar părea normal ca așa să se întâmple cu domnul Dîncu: Cred că și în acest moment, ori în următoarele săptămâni domnul Vasile Dîncu își poate anunța, dacă dorește muncă, candidatura la Primăria Cluj-Napoca. Cred că este omul cu cele mai mari șanse în acest moment de a-l bate pe Emil Boc care desigur are o imagine extraordinară și este foarte iubit de electorat. Deci dacă este un om care ar putea să se contrapună în mod logic și cu rezultate bune ar fi domnul Vasile Dîncu. De ce Vasile Dîncu nu-și asumă un traseu politic de jos și vrea direct sus, mi-e greu să vă povestesc… A, îi e frică de eșecuri? Păi ele sunt parte dintr-o carieră politică solidă. Evident, s-au terminat vremurile în care poți să ajungi în felul acesta în vârful PSD fără să fi construit sau să fi avut rezultate într-o organizație județeană. Ea este celula de bază a unei cariere politice în PSD, iar domnul Dîncu ar trebui să înțeleagă foarte bine asta. Poate și înțelege, poate nu, poate nu-și dorește chestia asta, dar eu l-aș invita din toată inima, ca simplu membru, să candideze și sunt convins că o grămadă de clujeni l-ar susține dacă ar vrea să candideze la primărie.

Reporter: Cum vedeți asocierea Dîncu-Gușă-Grindeanu?

Liviu Alexa: Bună întrebare! Pe mine m-a șocat în primul rând noua lipeală dintre domnul profesor Vasile Dîncu și Cozmin Gușă – două firi total diferite, doi oameni atât de diferiți, care s-au asociat acestor proiecte, pentru mine a fost surprinzător. Cozmin Gușă nu are mamă, nu are tată, vinde pe oricine la orice oră și cred că așa se va întâmpla și acum: domnul profesor probabil va pica de fazan. Nu de alta, dar observ în ultima vreme că domnul Gușă se branduiește singur fără domnul Dîncu: merge în organizații, participă la alegeri, are temele sale, îndrăznește să propună, să se autopropună ca un salvator al partidului. Și cumva, alege în acest proiect să se diferențieze de Dîncu.

Apropo de asocierea Dîncu-Grindeanu-Gușă, părerea mea e că Grindeanu va fi adevăratul țepuit al acestei triade și că va rămâne cu ochii în soare sperând la suportul primilor doi. În acest moment e prea puțin important ce spun acești oameni. Nici Vasile Dîncu, nici Sorin Grindeanu și aș putea să zic că nici domnul Gușă nu sunt membri ai PSD. Domnul Gușă a fost exclus, apoi am înțeles că a revenit, nu știu sub ce formă, de ce este tolerat, dar cel puțin pentru primii doi un lucru e sigur: nu sunt membri ai PSD. Din punct de vedere statutar, aceasta este o mare problemă, iar declarația domnului Vasile Dîncu, că vezi, Doamne PSD ar trebui să facă vreo concesie și să-l pună pe dumnealui șef la Consiliul Național mi se pare o naivitate. Adică i se cere partidului să încalce statutul și să aprobe o derogare ca și cum dumnealui ar fi dintr-o altă ligă. Mie mi se pare că asta este greșit și asta îl privește și pe domnul Grindeanu. Dacă doreau proiecte politice, trebuiau să se înscrie în PSD acum câteva luni și altfel am fi discutat astăzi.