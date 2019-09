Liviu Alexa il va exclude pe Remus Lăpușan din PSD. Noul presedinte al PSD Cluj își dorește să îndeplinească treptat obiectivele impuse de Viorica Dăncilă.



Lapusan a incercat ieri un puci penibil convocand o intalnire nestatutara de partid cu primarii „nemultumiti de decizia conducerii de la Bucuresti”, eternul santaj al unui grup mic de primari pesedisti clujeni ghidonati ani de zile de Lapusan.

Alexa nu a ezitat sa isi prezinte punctul de vedere intr-o postare pe Facebook:

„Proiectele pentru judetul Cluj, pentru municipiul Cluj-Napoca, se fac LA PARTID, nu la Kilometrul 17 sau la alte restaurante mulse de Oleleu. Unii primari pesedisti au uitat acest lucru.

Eu stiu ca la crasma se bea, la partid se munceste. Pe fata, cu creion si hartie in mana.

Unii primari pesedisti nu au mai facut acest lucru.

Manati de orgolii marunte, UNII primari pesedisti din Cluj santajeaza de ani de zile conducerile nationale ca pleaca, ca fac nom combat.

Gata cu santajul deputatului X care santajeaza in Parlament cu votul sau propriul partid care l-a pus acolo!

Gata cu santajul primarului Y care a fost varza la 26 mai, luand-o in freza de la USR si PNL, care ameninta cu non-combat la Cotroceni pentru Dancila! Ce non-combat, nene, ca in iunie 2020, daca nu muncesti acum, te scoate istoria din timpul politic cu un sut in fund?

Cine vrea sa munceasca pentru PSD sa o faca, cine nu, sa plece in Burundi sau la ProTradamia sau unde or vrea.

Organizatie in implozie? Care organizatie la Cluj-Napoca? Ea nu exista, blaturile au ucis PSD-ul pe municipiu!

Un lucru e sigur. Ador situatiile dificile. Ma incarca. Oricat de dificil ar fi un obiectiv, pana nu il ating, nu am somn”, a scris Alexa, anuntand ca are deja o lista cu 50 de tineri ce vor sa se inscrie in PSD Cluj.

sursă: ziardecluj.ro