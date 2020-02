Într-un punct de vedere, fostul șef al PSD Cluj, Liviu Alexa, a dezvăluit faptul că motivul pentru care congresul PSd nu s-a mai ținut din lipsă de cvorum.

„In aceasta seara, Ciolacu, inca presedintele interimar al PSD, a anuntat ca nu se mai tine Congresul din cauza coronavirusului si a pericolului potential, blablabla. IN FAPT, Ciolacu si-a dat seama azi ca NU are cvorum pentru congres, deoarece mai multe organizatii puternice din tara i-au transmis ca vor boicot Congresul, refuzand sa isi trimita delegatii la Bucuresti sambata si urmand sa il lase pe Ciolacu in fundul gol.

Daca Ciolacu nu isi da demisia, ii rog pe colegii mei aflati in CEx sa il schimbe de urgenta! Nu se poate sa acceptam ca presedintele PSD sa MINTA Romania in cel mai interlop mod cu putinta, nu putem accepta ca pesedistii din intreaga tara sa fie mintiti asupra motivului real pentru care Congresul se amana. PSD a fost sanctionat dur de electorat pentru lipsa de transparenta, chiar nu vrem sa invatam nimic din reprosurile alegatorilor?

Marcele, ura nu naste copii. Ti-am spus-o si acum doua saptamani cand ne-am intalnit, ti-am spus ca PSD nu e SRL-ul tau, sa faci ce vrei in el! Azi, ai primit o lectie nasoala de la greii partidului! Sper ca ei, adevaratii lideri din PSD, sa ne scape de tine si de mermeleala in care ai ingropat PSD in doar 3 luni!

CEX-ule, nu lasa partidul pe mana lui Ciolacu, a lui Dancu si a securistilor lui Dancu!”, Liviu Alexa.