Asociația Profesioniștilor de Presă din Cluj (APPC) i-a trimis, ieri, președintelui PSD, Viorica Dăncilă o scrisoare în care o informează despre comportamentul șefului PSD Cluj, jurnalistul Liviu Alexa, proaspăt numit în această funcție. Jurnaliștii îi spun Vioricăi Dăncilă despre modul în care proaspătul șef al social democraților clujeni se poartă cu foștii colegi de breaslă. În replică, într-o postare live pe Facebook, președintele PSD Cluj, Liviu Alexa, le răspunde semnatarilor scrisorii.

„Trebuie câteodată să mai intervii și cu barda, mai ales atunci când se strâng buruienile. De dimineață (n.r. 7 octombrie), marea asociație a papagalilor de presă din Cluj, compusă din boschetari (…) au trimis doamnei Dăncilă o scrisoare deschisă despre Alexa – văleu!-, despre nesimțitul de Alexa care vorbește ca și un măgar și îi jignește pe jurnaliști. Care jurnaliști, bă, care jurnaliști? Eu sunt jurnalist!

Doamna Fernoagă de la Actual de Cluj este o facturistă, eventual. Deci, probabil că, după ce doamna Dăncilă a citit acea hârtie a aruncat-o la coșul de gunoi, dar eu am fost curios să o citesc să văd la ce se referă și dați-mi voie să vă spun că după ce am corectat-o cu pixul roșu, așa cum m-a învățat pe mine doamna Stela Todea, profesoara mea de franceză să corectez greșelile analfabeților, am vrut să mă sinucid. Am vrut sa mă sinucid pentru că mi-am dat seama că oamenii ăștia atât de realizați, pur și simplu mă detestă. Numai ca m-am gândit că totuși am o carieră în spate, am un copil în brațe, ceea ce de exemplu, Fernoagă sau Șoica nu au. Tare triști sunteți, bă! Nici un copil nu sunteți în stare să faceți! Am multe lucruri de făcut, o am și pe Jessica, pisica mea, o pisică birmaneză care este cu 100 de puncte mai inteligentă ca boschetarul de Vasile Manu.

M-am gândit totuși să mă apuc de treabă, însă nu înainte de a vă spune și a vă reaminti de ce i-am făcut în trecut troacă de porci pe boschetarii ăștia de presă care s-au alineat în asociația papagalilor de presă. Deci, pe o gagică care astăzi este în PR, al cărui nume nu mi-l mai aduc aminte, am făcut-o cum am făcut-o pentru că o dată la radio și-a permis ca o nesimțită, țărancă ce e, să vorbească despre mine că îl acuz în mod nedrept pe domnul Raed Arafat de tot felul de nasoale, fără să-mi dea telefon să mă întrebe și pe mine ce cred despre asta și ignorând complet faptul că am câștigat toate procesele pe care Raed Arafat le-a deschis împotriva mea și că judecătorii au considerat că toate anchetele mele au fost bazate pe argumente și pe dovezi.

Pe Tibi Fărcaș care este și el ceva parte din APPC nu am cum să-l fac altceva decât un bătrânel, analfabet. Cu mâna stângă mă iau la concurs de dictare cu el și-l bat și cu un ochi și cu amândoi închiși. Îl bat de-i sună apa-n cap la limba româna. Marele jurnalist!

Cu Remus Florescu, gângavul președinte al APPC fac lecții de elocință când vrea el, discurs de oratorie, de compunere, de stilistică. Adică serios, Remus nici măcar nu constituie pentru mine o miză.

Pe domnul Puriș, nu știu dacă vă aduceți aminte, tot eu l-am devoalat, l-am dezvăluit când apare ditamai papagalul de jurnalist de la Făclia în interceptările DNA și în rechizitoriul DNA cum se milogea să ia el banii, banii destinați articolelor lui plătite de la un șpăgar, de la consilierul județean Petran care cerea șpagă la rândul lui de la Uioreanu pentru diverse. Vă aduceți aminte episoul în care Petran îl cheamă pe Puriș și ăsta scoate chitanțierul și încasează banii. Deci ăștia sunt marii jurnaliști cu mega realizări.

Ca să nu mai zic de Horia Șoica de la ziarul Știri de Cluj, el care are o redacție compusă din el și el însuși. Acum văd mai nou că din cauza presiunii mele și miștourilor mele se semnează. Ca el nu are semnătură implicită la ziar, că nu, niciodată nu s-a semnat în redacția aia. Au fost 10 de ani de zile când au semnat anonim și acuma scriu ei material. Material! Nu mă, ăla nu e material, că voi nu sunteți în stare să faceți materiale.

Și nu există mai mare palmă pe după cap și pe după bucuțe pentru voi decât să vedeți cum arată traficul Ziar de Cluj pe săptămâna trecută. Bă frate, eu în locul vostru m-aș duce și aș băga capul în WC și aș trage apa. Adică să știi că nesimțitul ăla de Alexa cu redacția lui face 300.000 de unici și voi sunteți pe la 200-300 si ceva sau să știi ca ieri am avut de 25 de ori mai mult trafic decât Fefernoaga de presă. Deci aia a avut 2.000 sau 1.000 și ceva și noi am avut 70.000. Băi, cam asta este marea diferență dintre presa care se străduie să facă dezvăluiri curajoase cum suntem noi, cum e Gazeta de Cluj, cum este Alin Golban de la Clujust sau Monitorul.

Băi, și voi care sunteți niște boschetari de presă, va rog frumos, și vreau să vă solicit oficial să-i scrieți o scrisoare deschisă și domnului Vladimir Putin, de asemenea și domnului Donald Trump și dacă se poate și președintelui Federației Internaționale de șah cu bile. Trebuie neapărat să mă pârâți și acolo, dar dacă într-o zi o să reușească să mă amendeze careva sau cine știe, să mă aresteze datorită faptului că vă fac niște boschetari de presă. În rest, vă doresc multă sănătate! Citiți Ziar de Cluj, dragi boschetari de presă, să vedeți cum se face presă de către colegii mei. V-am pupat!”, spune Liviu Alexa.