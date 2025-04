În acest interviu din podcastul „Lebada Neagră”, jurnalistul Liviu Man discută despre actualitatea politica și sociala a României, abordând subiecte precum schimbările fundamentale din politica internațională, ascensiunea suveranismului în Europa, dar și situația politică din România. Acesta reflectează asupra viitorului politic al țării și al candidatilor în contextul alegerilor prezidențiale.

Liviu Man: Îți răspund pentru că, până la victoria lui Donald Trump, care era nescontat, mantra europeană venită de la Ursula von der Leyen și de la socialiștii europeni, cele două mari familii politice care încă, din păcate, au fost zidul prin care se interzice orice colaborare cu partidele de extremă dreaptă. Dar între timp, am văzut că Giorgia Meloni a ajuns la putere în Italia, iar acest lucru n-a mai putut fi evitat. Puțină lume știe, și îmi pare rău pentru George Simion că nu spune destul de des la televizor, că este vicepreședintele grupului conservatorilor din Europa, grup în care cel mai mare număr de parlamentari îl are partidul lui Meloni. În Italia acest lucru a putut fi făcut. În Olanda, extrema dreaptă este la guvernare, iar în Germania am văzut isteria anti-AfD, deci acolo clar nu va veni la putere, dar aceasta este mantra de la Bruxelles. Evident, prin venirea lui Trump la putere și prin sprijinul dat de Elon Musk și implicit de Donald Trump, americanii sprijină tocmai aceste partide anti-FSD, dar timpul lor nu a venit încă. Încă sunt a treia forță politică în Parlamentul European. Vom vedea ce va fi la următoarele alegeri europene, pentru că lucrurile în general în Europa nu merg prea bine. Deci, repet, în Italia avem un guvern legitim la putere cu Giorgia Meloni ca premier, care este exponent al partidului, urmașul mișcărilor sociale italiene.

Și aici, pe termen lung, vor dispărea aceste lucruri. Și mai este o chestie și aici greșesc profund cei de la putere, dar n-au ce face la guvernare. De la creșterile mari economice pe care le-am avut, anul trecut am crescut cu 0,9% în PIB. Vor veni vremuri grele cu creșteri de prețuri și de taxe pentru că nu mai sunt bani. Mai este problema demografică a României despre care nu se discută suficient. Facem tot mai puțini copii, avem tot mai puțini oameni în populația activă și va crește numărul pensionarilor.

Vor veni ani grei, iar din cauza aceasta, bazinul suveranist care acum este la 35% în Parlamentul României, are toate șansele să treacă de 50% la următoarele alegeri. Lumea își pune lucrurile în ordine. Deci, venirea la putere a lui Donald Trump este un anunț al unui cutremur care va schimba fundamental bazele lumii libere din care facem parte, adică ale Occidentului. Nu se mai joacă după regulile după care s-a jucat din anii ’90 până acum. Nu va mai exista nici o extindere a NATO și mă îndoiesc că va mai exista Uniunea Europeană așa cum o știm noi acum. Urmează schimbări fabuloase și exact ce spuneai tu înainte cu Twitter vs reacția Departamentului de Stat – viteza cu care se schimbă lucrurile va fi amețitoare. Și noi, ca de obicei, pe piciorul greșit.

Romeo Couți: Liviu, tu ai spus că vine o perioadă foarte complicată în care este nevoie de viziune și competențe. România este prinsă cu următorii candidați: Victor Ponta, un posibil candidat, care ar putea deveni președintele României. Un om controversat, cu o dependență foarte clară de Turcia, consilier personal al președintelui Turciei și Serbiei. Crin Antonescu, un tip interesant, dar controversat, care stătea la bere pe terasele din Bruxelles, fără să se implice. Ăștia ar fi cei doi, iar mai este Nicușor Dan, care vine pe un val de-ăsta care s-a dovedit falimentar și așa mai departe, nu avea probabil deschidere nicăieri. Cum vezi tu România, având în vedere că au rămas în cursă niște candidați obosiți?

Liviu Man: Singurul candidat care este competent din punct de vedere profesional și nu-mi place să recunosc, dar este Victor Ponta. Dar Victor Ponta, pe lângă că are dependență față de Turcia și de Serbia, nici nu știu dacă nu cumva are și cetățenia Turciei și/sau a Serbiei. Am trimis o întrebare Guvernului României pe Legea 544 și,care dintre membrii guvernului au dubla cetatenie, după 10 zile, mi-a venit răspuns de la domnul Ciolacu, de la Cancelarie, spunând: „Domnul Ciolacu are numai cetățenie română, în rest întrebați la Ministere, la fiecare”. Am trimis întrebarea la Ministerul Finanțelor, la domnul Tanczos Barna, n-am primit răspuns și la fel și la Emil Hurezeanu. Acesta este nivelul la care te respectă Guvernul țării tale, la care îi plătești impozitele. Și revin la Ponta, cum zicea un amic din serviciile secrete: „Întotdeauna când verifici CV-ul unei persoane publice, uită-te să nu lipsească niște ani. Dacă lipsesc ani, atunci e o problemă.” Lui Ponta îi lipsesc ani. Nu știm ce a făcut din ’90 până în ’92. Tot ne spune că a lucrat la McDonald’s în Franța…

Romeo Couți: Până la urmă, este un produs SIE, Ponta?

Liviu Man: Absolut. Este un produs SIE. Singura problemă, în afară că lucrează pentru SIE, este ce relație are cu serviciile secrete din Serbia și cu serviciile secrete din Turcia. Să ne aducem aminte că domnul Ponta a fost procuror adjunct la Del Ponte, care ancheta războiul din fosta Iugoslavie. De acolo, Ponta a ajuns mare prieten al sârbilor. Acesta este filiera. A făcut ceva servicii sârbilor. Vorba lui Caragiale „Trădare să fie, dar să știm și noi.” Antonescu este cel mai puțin periculos. Va fi în aceeași cheie ca Iohannis – excursii și relaxare. Și la Crin Antonescu, 10 ani de pauză este cam mult. Chiar 10 ani n-ai făcut nimic? Te ține nevasta acasă 10 ani? Ce a făcut în ultimii 10 ani? Ciudat.

Iar Nicușor Dan este cea mai sinistră figură. Parcă e autist. Și se plâng cei din București care lucrează cu el. L-au ales 45% din bucureșteni, dar nu sunt PSD-iști, o urau de moarte pe Firea, iar PNL a venit prea târziu cu un candidat care s-a făcut de minune cu scorul avut. Deci, acolo este un complex care ține de București, dar de aici până să-l umfli pe Nicușor Dan…

