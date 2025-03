În acest pasaj sustras din emisiunea RadioGold moderată de Cozmin Gușă, avându-l ca invitat pe jurnalistul Liviu Man, se abordează subiecte de actualitate extrem de relevante pentru contextul politic al României și al lumii, de la războiul din Ucraina la strategii politice interne, în perspectiva alegerilor din 2024.

După trei ani de război în Ucraina, Liviu Man își exprimă părerea despre evoluțiile geopolitice și manipulările care au marcat acest conflict, explicând cum adevărul a fost distorsionat și cum, în realitate, războiul a început mult mai devreme decât se prezenta în media.

În același timp, cei doi discută și despre mișcarea suveranistă din România, precum și despre evoluțiile recente în politica internă, concentrându-se pe eșecul unui meeting suveranist și incertitudinile privind candidaturile pentru prezidențiale.

Dialogul din acest interviu este unul sincer și direct, cu accente critice față de actuala clasă politică și cu întrebări despre viitorul mișcării suveraniste și despre posibilii candidați pentru funcția de președinte al României.

Cozmin Gușă: Aș vrea ca înainte să discutăm despre alegerile din Germania, pentru că și tu ai scris mult despre războiul din Ucraina, să ne spui părerile tale condensate despre bilanțul de 3 ani. După ce că am încasat de mai bine de 3 ani minciuni pe bandă rulantă. Deci, concluziile lui Liviu Man despre trei ani de război, manipulare, crime, jafuri, ilegalități.

Liviu Man: Aș vrea să încep prin a-l cita pe președintele Trump și nu o fac cu niciun interes, pentru că nu sunt în politică și nu am nevoie de susținerea președintelui Trump, dar a zis un lucru cu care sunt total de acord: „Dacă Trump ar fi fost președinte în locul lui Biden, nu ar fi început războiul din Ucraina”.

Și aici trebuie să subliniem un lucru pe care ziariștii de doi lei din presa mainstream din România n-o fac: Războiul n-a început acum trei ani. Sigur, a început acum trei ani doar prin implicarea directă a Rusiei împotriva Ucrainei. Războiul a început în 2014, acum 10 ani, când s-a răsturnat Guvernul legitim al Ucrainei printr-o operațiune a CIA-ului, care dorea să-și pună propriul om la conducerea Ucrainei.

De atunci a început insurgența în Ucraina, de atunci am avut așa-zisele republici independente, Luhansk și Donețk, care erau susținute de ruși și am avut un conflict de 7 ani, din 2014 până în 2022, de 8 ani care a trecut și prin faze reci și prin faze calde și care s-a terminat prin implicarea directă a Federației Ruse de partea celor două entități nerecunoscute internațional.

Deci, un război care a fost susținut de către America lui Biden și Uniunea Euopeană, la care noi ne-am aliat fără niciun fel de rezerve, prin care n-am câștigat nimic și doar am dat bani, fiin în pierdere de un miliard, în timp ce cretinii trimit etnicii români în Ucraina să moară pe front în spațiul ucrainean, în timp ce ei închid școlile în limba română și bisericile.

După subiectul alegerilor din Germania pe care Gazeta de Cluj l-a prezentat într-un alt interviu, moderatorul emisiunii a deschis discuția meeting-ul suveranist eșuat, axându-se mai mult pe latura politică din România.

Cozmin Gușă: Am vorbit despre numere. Nu le-a făcut plăcere multora din spectrul suveranist, dar n-au ce să facă, trebuie să mă asculte, pentru că am fost înaintea multora suveranist.

Am apreciat sâmbătă că meeting-ul suveranist a fost un semi eșec. De ce? Pentru că sub 5.000 de oameni au fost prezenți la o întâlnire extrem de anunțată, de peste o săptămână se vorbește la televizor, la Radio, pe rețele de socializare. George Simion a zis că vor fi un milion de oameni în stradă, sâmbătă. În final, n-au fost decât 5.000 de oameni. De aici, aș vrea să pornim o discuție despre starea suveranismului românesc în această perioadă de dinaintea depunerii candidaturii pentru prezidențiale.

Cum ți se pare acest semi-eșec, dacă și se pare un semi-eșec și care sunt consecințele având în vedere cât se tot comentează că nu are suficientă forță de convingere, chiar dacă are scor foarte bun în sondaje, Călin Georgescu?

Liviu Man: Sigur, eu chiar cred că a fost un eșec. Dacă anunți un milion de oameni și ai sub 10.000 de oameni, nu sub 5.000, clar e un eșec foarte mare. În al doilea rând, cred că unghiul lor de atac este depășit. Nu poți să tot ceri turul 2. Evident că alegerile au fost furate. Evident că ar fi trebuit reluate de la turul doi. Dar atâta timp cât nici Elon Musk, nici Donald Trump JR., care s-au pronunțat pe marginea alegerilor din România nu au ridicat măcar o singură dată întrebarea reluării lor… Cum foarte bine ai spus tu, că se aștepta un mesaj de la Donald Trump care nici măcar n-a pomenit acest lucru! Deci, acest subiect este închis! Nu se va pune probema reluării turului doi niciodată.

Dar acest lucru se putea vedea de mai mult timp. Nu știu de ce aceasta este o greșeală tactică mare a suveraniștilor..Să se insiște la o ușă deja închisă. Trebuie pregătite viitoarele alegeri. Sigur, au întors-o și au obținut semnăturile. Foarte bine! Problema rămâne. Dacă nu există un alt candidat suveranist de rezervă înscris și Călin Georgescu va fi interzis. Pâi ce-am făcut atunci? Am trădat mișcarea suveranistă?

Va trebui să alegem între Crin Antonescu, adormitul și primarul ratat de București? Ar fi deazastruos. E clar că până în 15 martie, trebuie să mai existe un candidat suveranist de rezerăvă. Nici nu mă interesează cine. Că e Simion, că e oricine, treaba lor. Pentru că eu, personal, nu cred că îl vor lăsa pe Georgescu să candideze.

Cosmin Gușă: Foarte interesantă ipoteza ta. Ea este cumva întărită fără dorința lui Georgescu, dar din proastă organizare. Întărită de entuziasmul de a ieși în stradă pentru Georgescu. Pentru că în București și chiar neanunțat, dacă ai 35% în sondaje, ceea ce cred că are…Dacă nu vin măcar 100.000 într-un oraș de 3 milioane de cât e Bucureștiul astăzi, înseamnă că ești slab! Nu merge că a fost frig, că a plouat. A fost soare, lumea putea merge la meeting.

Revin, ipoteza ta cu faptul că ar putea să fie interzis Georgescu stă în picioare și autoritățile se vor baza pe lipsa asta de entuziasm. Dacă nu există entuziasm în a-l susține pe Georgescu, asta e viața. Și acuma, vin să te întreb: Cum scoate cămașa George Simion? Și cei de la AUR, cum scot cămașa? Pentru că prin manifestări de tip Becali, să vii să urli, să nu știu ce, e prea puțin…Se vede că e slabă relația dintre George Simion și Călin Georgescu, pentru că în mod normal Călin Georgescu ar fi trebuit să-l invite pe George Simion să zică „George, strânge semnături și penru tine, ca să poți să fii rezervă. Dacă tot mă ajuți și ăștia mă interzic pe mine. Sa poți să fii tu la candidatură. ”

Cum privești treaba asta? Nu este armonie între suveraniști? Ce zici tu?

Liviu Man: Eu nu-mi dau seama care sunt relațiile dintre cei doi. Știu doar cum s-au despărțit. Știu doar că Călin Georgescu este convins că va fi lăsat să candideze. Ceea ce este o greșeală! Sigur, o greșeală pentru el, însă greșeala cea mai mare este pentru noi, pentru suveraniști, pentru cei care ne-am săturat să vedem aceleași gunoaie în fruntea țării de 35 de ani.

Este imperios necesar să mai fie un candidat de rezervă, care să nu poată să fie atacat. Dacă, Georgescu va fi ok, dacă i se va permite să candideze, în secunda aceea, candidatul de rezervă se poate retrage, nicio problemă.

Cozmin Gușă: Și totuși, de ce crezi că nu se întâmplă? I-am spus și eu lui Călin Georgescu de două ori cu argumente: „Nu te gândi la mine că nu mai sunt interesat să candidez, nici nu vreau să fiu rezerva nimănui, dar gândește-tre că ai nevoie de așa ceva!”. Și totși el, este inflexibil și imobil. Au mai fost și lansate zvonurile confom cărora trebuie să strângă semnături pentru Cristela Georgescu, să o lase în candidatură, în caz că el nu este. El nu înțelege care e sindromul Elena Ceaușescu în România!

Liviu Man: Vai de mine..Înseamnă ca n-a înțeles nimic! Cu Cristela Georgescu este o adevărată catastrofă. E clar că românii n-o so voteze pe Cristela Georgescu. Problema e ce face George Simion…Ce face Călin Georgescu, e treaba lui. Și aici e întrebarea pe care să ne-o punem: Dacă nu cumva George Simion nu joacă pentru mișcarea suveranistă. Dacă nu cumva, lui îi convine chestia asta. Poate să zică că a fost om de onoare, că-l susține pe Călin Georgescu. Dacă nu are voie să candideze…„Hopa, am rămas fără candidat. Ne vedem peste 4 ani!”

Cozmin Gușă: Asta este ultima săptămână în care se pot aranja plasa și corzile pentru meciul următor. Am o ultima întrebare, Liviu Man, care se leagă de Cluj: Bolojan, conform zvonurilor, nu prea este încântat să intre-n candidatură, nu are un scor mulțumitor. Are un scor mai bun decât Crin Antonescu, dar nu apare că ar putea să intre în turul doi și atunci n-ar dori să candideze. În această privință, s-au făcut diverse presiuni asupra lui Emil Boc, (care apare cu un scor mai bun înregistrat decât Bolojan și decât Crin Antonescu), să fie el un eventual candidat. Ce părere ai despre acest lucru?

Liviu Man: Am mai spus-o de multe ori. Boc, de foarte multă vreme își dorește să fie președintele României! Dacă i s-a propus, sunt convins că a spus DA. Deputat a fost, prim-ministru a fost, îi mai lipsește tinicheaua pe coadă, să fie președinte. Ar accepta.

Deși el are acum o variantă lejeră de retragere, pentu că nu mai vrea să fie la Cluj și nu-l mai vor nici clujenii..Are locul rezervat la Curtea Constituțională. Eu acum aud prima dată de oferta primită.

Sâmbătă, în aeroport, când veneam din vacanță, l-am văzut trecând pe lângă mine ca o furtună, pe tovarășul Bolojan, cu bodyguarzii și cu ceva tutză care îi duceau servietele. A mers pe lângă popor. S-a fi întâlnit vineri cu Boc.

Cozmin Gușă: S-a oprit la Cluj și s-a dus mai departe la Oradea, cu mașina.

Liviu Man: Probabil. Sunt convins că Boc își dorește acest lucru și deși nu mi-e simpatic deloc Boc și îl critic de 20 de ani încoace, decât Sleepy (Crin Antonescu) sau Angry Birds (Bolojan).

Citeşte şi: Zelenski ne țepuiește cu „limba moldovenească”