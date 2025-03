Jurnaliştii Liviu Man şi Marius Ghilezan au dezbătut în emisiunea Ce-i în guşă şi-n Căpuşă, moderată de Cosmin Guşă la Gold FM, despre participarea României în războiul ruso-ucrainean şi, totodată, despre posibilul blat al suveraniştilor şi problemele lui Călin Georgescu.

Cosmin Guşă: „Avem o problemă de blocaj a gândirii, lumea şi-a pierdut mobilitatea şi de aici aş vrea să intrăm în discuţie cu tine, Liviu. Crezi că acest blocaj al gândirii, blocajul mobilităţii gândirii, adică să te muţi dintr-o parte în alta, să accepţi că alţii pot gândi diferit faţă de tine, a atras după sine o violenţă în limbaj şi vine din frică faţă de războiul din Ucraina, pentru că asta e discuţia de bază. Bolojan s-a dus a acceptat, nici nu ştie ce a acceptat pentru că poate nu a înţeles bine, nu i-au fost traduse chestiile de acolo şi a acceptat continuarea războiului. De aici aş vrea să pornim, dacă din frică sau din revoltă vine acest blocaj al gândirii”.

Liviu Man: „Nu cred ca are neapărat legătură cu războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina doar a înrăutăţit faptele. Dacă ne uităm în istoria recentă, iar noi avem experienţă de trei decenii trebuie să ne aducem aminte cine a introdus violenţa în limbajul politic din România. Violenţa în perioada imediat apropiată de vremurile pe care noi le trăim a fost introdusă de nenorociţii de la USR. La ei am început să vedem manifestanţi în care se dau cu fundul de pământ, scot pancarte în parlament, blochează luarile de cuvânt şi încearcă să susţină sesiuni parlamentare nu ştiu câte ore de pe vremea lui Dragnea. Deci, tot ce-a făcut AUR mai târziu şi lumea îi condamnă a fost pus la punct de către USR. Discurusl urii a fost introdus în societatea românească, exceptând momentul 1990 care este prea în arheologia neoliticului, ca să zic aşa, în vremurile recente de către USR şi preşedintele Iohannis. Cine ne-a vorbit despre Ciuma Roşie? Iohannis. Cine ne-a vorbit despre plăcuţa suedeză căreia nu puteam să îi spune numele şi n-are rost pentru că ne amendează Statul Paralel? Plăcuţă la care se închinau falşii idoli Gabriel Liiceanu şi alţi imbecili, să-mi iertaţi cuvântul. Deci, limbajul urii vine de la ei şi a fost preluat în sens opus, mai ales la începuturile AUR pentru că acum George Simion s-a liniştit. Mi se pare că a învăţat foarte multe lucruri în ultima vreme, iar razboiul din Ucraina a venit ca o hârtie de turnesol care ne arată cum stăm ca societate. Cei care suntem pentru pace, cum suntem noi trei, suntem suveranişti, suntem oameni normali şi cei care vor continuarea războiului. De ce oameni aparent normali doresc acest lucru, merită de discutat cu nişte psihiatrii, nu cu noi. Revenind la întrebarea ta, cred că războiul din Ucraina are un rol doar de-a accentua. Cred că de 10 ani încoace suntem sub un asediu horror, pus la cale de progresişti, de ideologii woke. Iar o acţiune are o reacţiune de sens opus şi de aceeaşi mărime, deci nu trebuie să ne mirăm de ce se întâmplă”

Cosmin Guşă: „Încă o întrebare şi după revin la Marius. Poate n-am văzut eu, dar nu a existat o radicalizare a suveraniştilor din România de ieri după amiază şi până acum împotriva acestui război. De ce le e teamă, Liviu Man? Suveraniştii români n-au avut o poziţie dură faţă de acest lucru şi totuşi, declaraţie preşedintelul interimar al României a fost: Gata, mergem la război că aşa a zis premierul Marii Britanii”

Liviu Man: „Aici e o chestiune de comunicare. Eu nu ştiu cum se iau deciziile în echipa lui George Simion şi a lui Georgescu, dar am văzut la miting că Georgescu a strigat de mai multe ori Pace, Pace şi fost preluat de mai mulţi oameni. Acum, dacă ne uităm la declaraţiile şi ale lui Ilie Bolojan, cred că Bolojan a luat o poziţie cameleonică. A zis Hai să vedem ce zice premierul Britaniei, să vorbim cu aliaţii noştrii americani. Vreau să îl laud pe Crin Antonescu care a zis două lucuri importante că nu vom trmite niciodată trupe în Ucraina, nici măcar de susţinere a păcii, deci sub niciun pretext şi al doilea lucu pe care l-a zis Crin Antonescu, care se vede deja preşedintele României, deşi nu i-a pus Dumnezeu bastonul de mareşal în raniţă, viitorul securităţii României e doar în relaţie cu SUA, lucruri cu care sunt total de acord. Revenind, v-aţi uitat la poza de familie? Ce loc frumos i-au dat lui Bolojan, în rândul doi, lângă premierul Canadei, în spatele lui Donald Tusk, deci ce onoare i s-a făcut României, care ultima data nu a fost invitată. Acum a fost pus chiar în rândul premianţilor. Săracul Olaf Scolz era în rândul trei. Bine, el nu mai e cancelar de facto decât până va fi instaurat Merz. Dar lui Bolojan i s-a suflat în coarne pentru că băieţii ştiu mizeriile şi măgăriile făcute în cei trei ani de război cu Ucraina au mare leăgtura cu România: armele trecute pe aici, banii trimişi cash prin portul Constanţa, de ştiau ucrainenii cât cântăreşte un container cu 20-30 de mii de dolari. Bine că băieţii deştepţi ştiau, puneau cărămizi şi scoteau de acolo ceva bani, ca să aibă aceeaşi greutate. Cred că acolo e marea grijă a lor, anchetele pe care o să le facă FBI. O să fac o scurtă paranteză: nu ştiu dacă aţi văzut hârtia pe care a trimis-o noul procuror general al Americii lui Kash Patel în care i-a zis am tot cerut actele din dosarul Epstein şi mi s-au tirimis numai prostii şi i-a dat un utitimatum lui Kash până în 27 februarie să trimită tot pentru că dosarul va fi făcut public. Cred că o să îl publice pentru că noul procuror general al Americii spunea că a aflat de la o sursă din FBI că aceste documente există, însă FBI nu a vrut să i le pună la dispoziţie şi i-a dat termen până pe 14 sau 13 martie lui Kash Patel să spună ce măsuri a luat împotriva celor care nu au trimis actele din Dosarul Epstein Porcurorului General. O să avem mari surprize ce vor descoperi”

Cosmn Guşă: „Vreau să explic foarte pe scurt înainte să îi dau cuvântul lui Marius. Dosarul Epstein, prieteni, înseamnă cea mai mare afacere de corupţie sexuală, dar şi transumanistă în insula plăcerilor a acestui tip care, atenţie, a fost „sinucis” în puşcărie, adică zice-se că s-a sinucs. Însă, a fost ucis, putem vorbi despre asta. Pe insula plăcerilor de la foşti preşedinţi al SUA, Bil Clinton spre exemplu, până la mari moguli din zona de business cum ar fi Bill Gates sau până la Prinţul Andrew, nimeni important nu prea lipseşte de acolo, dintr-o zonă în care se discuta business pe masă, nu cu alcool pe masă, ci cu cocaină. Adică decidenţii ăia din grupul Bilderberg mai făceau încă o acţiune de plăcere pe insula lui Epstein şi decideau viitorul lumii având dame de consumaţie, în mare parte minore, marea majoritatea din Belarusia, Rusia şi Ucraina pentru că asta era moda, asta se cerea, asta voiau ei. De-aia e scandalul atât de mare. Marius, revin la tine şi te întreb: Dacă asta nu e o miză a războiului, a zis Liviu că sâmbătă s-a strigat pace. De ce nu se vine cu o acţiune hotărâtă, nu ca aia cu moţiunea de cenzură care a fost un fâs, că USR a trădat, pe motivaţia acestui război, care ne secătuieşte pe noi pe români. Când vor apărea public eforturile noastre de război, că lume nu întelege de fapt cum trăiam înainte de epoca Orban, Iohannis când au început împrumuturile, de unde trăia România? Nu. Împrumuturile au început ca să putem să plătim eforturile de război ascunse şi Republica Moldova să nu intre în întuneric şi să nu moară de foame. Asta e marea minciună. Revin, de ce aceşti suveranişti sunt timizi? De ce de când s-a decis mergerea în continuare la război prin poziţia lui Ilie Bolojan nu se întâmplă nimic. De ce?”

Marius Ghilezan: „Simplu. Pentru că comunicarea comunicarea oficială este viciată. Ei spun că s-a întâlnit la Londra pentru a genera pacea. Iar acest narativ oficial circulă pe toate tembeliziuniele şi liderii opoziţiei nu sunt atât de bine instruiţi să citească prin telegraf printre rânduri. Eu risc să spun, chiar am vrut să scriu un editorial, dar deja m-a înnebunit spaţiul ăsta media audio-video, de nu mai pot să scriu editoriale scrise. Deci, e o minciună oridnară, iar eu risc afirmaţia şi mă voi documenta şi voi susţine editorial această alegaţie a mea: dumică la Londra s-a făcut, de fapt, o declaraţie de război împotriva SUA condusă de Trump. Am destule argumente pe care le voi dezvălui în emisiunile viitoare. Lunea viitoare voi veni cu cinci argumente astfel încât cei de la DNA să nu se supere. Nu întâmplător am zis despre ţinuta scriiturii noastre din anii 90 pentru că azi se minte într-un hal fără de hal. Ţin minte miercuri sau joi, deschid un ziar pe care îl îndrăgeam la un moment dat. După ce l-au reţinut pe Georgescu, ziarul, unul economic, zicea că după reţinerea lui Călin Georgescu au scăzut randamentele la obligaţiunile pe 15 ani ale României şi asta înseamnăcăne vom împrumuta cu bani mai puţini. Bă, cretinilor, scăderea randamentelor înseamnă scumpirea creditului. N-am făcut ASE-ul, dar ştiu să citesc printre rânduri. La Londra e prima datĂ când Prim-Ministrul Marii Britanii sfidează partenerul de 250 de ani, SUA.

Cosmin Guşă: „Revin la suveraniştii şi te întreb: de ce faci ei pe proştii? Că dacă n-au înţeles pot să dea un telefon să te întrebe. De ce ăştia atât de americani, care toată ziua sunt cu Trump şi America, de ce tac? Dacă tot vorbim de pace, iar ăia acolo (la Londra n.red) au venit cu războiul peste capul nostru, de ce tac ei. Cine le dă la ăştia un semnal, o copiuţă de pe care să citească.

Marius Ghilezan: „Deci voi râdeţi şi vă bateţi joc de anumiţi oameni care sunt mai naivi sau au descoperit acum America. Nu există o urmă de comunicare. Faptul că văd o urmă de bucurie în ochii tăi că Ronmânia e în pantaloni scurţi şi SIE n-are nici măcar o femeie de serviciu în Casa Albă… eu nu înţeleg de ce sunteţi bucuroşi de chestia asta. Deci, ăştia sunt începători. Eu am discutat cu George Simion şi când era în America şi când a venit de acolo. Legăturile lui sunt firave, se construieşte greu, nu sunt nişte pattern-uri instituţionale. Când se ducea Corneliu Coposu la Partidul Republican veneau cei mai grei din partid. Acum e greu pentru suveraniştii noştri să găsească o cale de comunicare cu oamenii care erau consideraţi nebunii lui Donald Trump. Adică nu s-a sădit din timp această relaţie. Eu spuneam de doi ani, Statul Român şi aceşti idioţi de generali care cred că sunt infiniţi la putere, dar norocul georgismului este că au furat din banii americanilor şi vnie FBI peste ei şi lista celor 20 de CC ai PCR vor fi judecaţi şi din România se va ridica plapuma de peste hoitul progresist european. Deci, dacă nu ne dezlipim, iar primul mesaj de independenţă l-a dat Crin Antonescu şi l-a citit Liviu foarte bine, dar eu l-am citit altfel, ca un cu o experienţă poate mai mare în politică. Despărţirea de coaliţia de de guvernare. E clar că îl vor aduce pe Ilie de la Sculărie, alegerile vor fi amântate pe septembrie”

Cosmin Guşă: Alegeri amânate pe motiv de război?

Marius Ghilezan: „Da, exact. Să le amâne pe septembrie. El trebuie să livreze, ăsta e cuvântul european. Când aud cuvinte din astea goale de conţinut… Bă, Liviule, livrează şi tu ceva. Ce-ai asta, bă, şaormerie? E clar că el are o misiune, iar Crin Antonescu şi-a făcut declaraţie de independenţă şi şi-a revenit la normalitate. El nu poate să joace dublu cum a jucat Marcel Ciolacu. Nu îi stă bine spiritul vindicativ.

Cosmin Guşă: „Să revenim înapoi la Liviu. Liviu a făcut o afirmaţie cu care eu, din punct de vedere geopolitic, nu sunt de acord. Liviu a zis că e de acord cu Crin atunci când zice că doar cu America şi numai cu America. Marius Ghilezan, această Americă pe care noi am descris-o de multe ori ca un imperiu în decădere poate să producă la putere fel de fel dezaxaţi sau degeneraţi. Nu vorbesc de cei de la putere de acum. Dacă mergem înapoi la Biden sau alţii… Trump se chinuie şi el să facă ceva, cioburile sunt multe şi e greu să le aduni pe toate să le pui la loc. Te întreb, cum să avem o asemenea strategie externă când noi vedem doi jucători actualmente vânjoşi pe teren, anume Rusia care e mai în faţă, dar nu chiar cea mai vânjoasă şi, în mod special, China. Cum să definim o relaţionare cu America şi de ce? Pentru că am văzut şi la Georgescu şi la Simion, ei contează acum pe partea suveranistă. AUR a ieşit pe primul loc în sondaje, că merg exlcusiv cu Trump, nu vor să audă nici de China, nici de Rusia. Vreau părerea voastră. Nu e o mare greşeală de tip strategic?”

Marius Ghilezan: „Am mai spus, în perioadele de maximă tensiune pentru România trebuie doar să ne uităm în istorie. Regele Ferdinand când micul Regat Român înainte de Unirea de la Alba Iulia a avut 6 prim-minştrii: un filo-german, un filo-francez, Coandă, Marghiloman, Brătianu, n-are sens să mai discutăm. Nu se ştie încotro e lumea, nu mai avem un rege care să fie imparţial. Avem o turmă disperată, o gaşcă penală pe care toată lumea o ştie. Faptul că suveraniştii nu au reuşit nicio ruptură în sistemul securistoid este că toţi sunt legaţi ombilical unii de alţii, toţi se vor duce doar la puşcărie pentru că au furat banii americanilor. Asta este marea şansă a georgismului”.

Cosmin Guşă: „Marius, te întrerup doar să te completez. Ai spus că au furat banii americanilor şi sunt complici. De la dosarul generalului Zisu până la Pahonţu şi până la PNL-PSD sunt toţi acolo. Dacă puterea este atât de avidă să câştige de la Donald Trump imunitate, mă uit în partea cealată. Ai spus că George Simion are relaţii firave. Călin Georgescu n-are nici atât. N-a fost băgat în seamă de nimeni, nu i-a pronunţat nimeni numele. Te întreb: de ce să nu mă uit şi în altă parte ca să am ajutor să iau puterea şi să dau cu puterea asta de pământ, pentru că de fapt asta e starea, ăsta e georgismul despre care ai vorbit. De ce să te fereşti de Putin? De ce să te fereşti de Xi? Asta e întrebarea mea, de ce ăştia se încăpăţânează să fie exlusiv Trumpişti şi pro-Americani?”

Marius Ghilezan: „Tu l-ai consiliat pe George Simion. Nu a ascultat consultările mele când înaintea ta i-am oferit şansa de a veni de 2-3 ori pe săptămână la mine la moşie să îl învăţ să crească de la 20 la 30% prin cucerirea intelectualismului. Fac o dezvăluire: în 14 decembrie m-am reîntâlnit după ani de zile cu Călin Georgescu. Şi am discutat pe tabla de lucu. Una din chestii era că nu vrea ajutorul lui Donald Trump pentru că ulterior îi va fi dator. Şi am mai pus 5 ecuaţii pe masă şi am spus că îmi dă cu virgulă: nu vrem aia, nu vrem aia, nu vrem cu ruşii, nu vrem cu chinezii, atunci trebuie dată lovitura în sistem. Am dat exemplu cu suta de mii de timişoreni din 89 şi cu suta de mii de la Bucureşti. Poporul, fără ca sistemul să crape din interior, nu putea da jos regimul Ceauşescu. Atâta timp cât nu există nicio breşă în sistemul de securitate nu va fi lăsat Georgescu să candideze”

Cosmin Guşă: „Liviu, revin la tine. Mai întâi cu America pentru că ai zis că eşti de acord cu Crin Antonescu şi apo aş vrea să vorbim despre ultima replică a lui Marius, că Georgescu nu va fi lăsat să candideze”

Liviu Man: „Evident, America e singura care poate să ofere garanţii de securitate, în niciun caz Anglia, Franţa sau Italia. Uitându-mă în istorie îmi aduc aminte ce am făcut cu garanţiile franco-enlgeze în 1940. Ne-am şters la fund cu ele, iertaţi-mă, pentru că cu tot cu garanţii am rămas fără Basarabia, fără Dobrogea de Sud şi aşa mai departe. Există o singură super putere în leagănul occidental, ca să folosim termenii de pe vremuri, care e SUA, iar făra ea nu ne putem apăra securitatea. Cu privire la de ce suveraniştii – şi aici ar fi o discuţie mai largă, de ce guvernurile române după anii 90 – nu au menţinut relaţiile cu China, cu care noi aveam relaţii privilegiate, mi se pare o super tâmpenie. Deci, gândiţi-vă că Xi Jimping şi-a făcut studiile în România şi a fost inginer la Tractorul Braşov, adică omul care a inventat China Capitalistă, cu ghilimelele de rigoare. Ştia perfect limba română. Noi avem acolo un filon extraordinar care nu a mai fost folosti după anii 1990. Deci, toată lumea Franţa şi Anglia se străduieşte să facă afaceri cu China, iar noi le respingem. Asta tot din cauza pupincurismului şi a slugărismului clasei politice dâmboviţene, care dacă şeful de la Washington, cum erau progresiştii şi sefii de la Burxelles nu fac afaceri cu China… Suveraniştii sigur că ar trebui să lucreze cu chinezii. Cu Putin e mai complicat pentru că până la breakthrough-ul pe care l-a făcut Trump erai un individ pus la colţ dacă vorbeai cu Putin. Să ne aducem aminte ce a păţit Viktor Orban când s-a dus la Moscova, de cum a fost înfierat proletar de către Ursula von der Leyen.”

Cosmin Guşă: ”Şi noi la fel. Nici eu, nici Marius, nici tu n-am văzut nici măcar o poză recentă lui Putin, dar ne-au făcut pe toţi putinişti pentru că eram împotriva războiului”

Liviu Man: „Bineînţeles, dar vreau să zic că e aşa de mare presiunea narativului oficial încât nici nu le poate trece prin minte suveraniştilor să discute cu Putin pentru că atunci s-ar zice că sunt trădători şi cu ruşii, ceea ce e o aberaţie, dar măcar cu China puteau să încerce şi n-au făcut-o. Cred că aici e o problemă care ţine de profesionalismul lor.”

Cosmin Guşă: „De ce liderii suveranismului George Simion şi Călin Georgescu nu spun, aşa cum a spus Merz: Avem neovoie de energia ieftină a Rusiei”

Liviu Man: „Asta spun, le este teamă să fie asociaţi cu Putin pentru că tot timpul narativul oficial susţinut de UE şi de defuncta administraţie Biden, că dacă eşti suveranist automat eşti pro-rus, filo-rus, om al ruşilor. Să ne uităm cum ticăloşii de la unităţile de presă G4Media, HotNews cum scriu partidul AUR? Partidul extremist AUR. Aşa e venit punctajul. Sau candidatul Pro-rus Georgescu. De unde până unde au scos-o că Georgescu este pro-rus. Este o totală minciună, dar asta o ştim de la Goebbeles: Minte, minte, minte că până la urmă rămâne ceva. Au avut dreptate naziştii, au avut dreptate şi epigonii lor de la G4Media şi atunci evident că nu au curajul să se asocieze cu un lucru absolut normal. Să reluăm relaţiile cu Rusia şi, în special, relaţiile privilegiate pe care le-am avut cu China”

Cosmin Guşă: „Să revenim la afirmaţia lui Marius: Călin Georgescu va fi interzis la candidatură. Te intreb dacă tu crezi în chestia asta şi dacă mitingurile fără particiapare în stradă sunt un argument al Securistanului, cum îi zic eu, ca să îi beştelească pe Georgescu şi pe Şoşoacă pentru ca trebuie să îl luăm la pachet, că şi ea a fost terminată la primul tur al alegerilor.”

Liviu Man: „Am spus-o şi o repet, sunt sigur că îi va interzice candidatura lui Georgescu. Mai trebuie un candidat de rezerva, mi mi s-ar părea normal să fie George Simion”

Cosmin Guşă: „Aici discuţia se împarte în două ramuri, pentru că AUR, şi asigură suport, ar vrea să dea rezerva, dar problema se pune dacă rezerva să fie Simion care a pierdut în 2024 sau un alt suveranist pe care nu îl cunoaştem. Între aceste două concepte în care titularul alege rezeva, conceptul lui Călin Georgescu sau AUR alege rezevra, conceptul lui George Simion. Cum se poate tranşă”

Liviu Man: „Eu cred că trebuie să ajungă la o înţelegere. Pe de-o parte Georgescu are alegătorii pe nume propriu, iar AUR are structura. Chiar vreau să îl laud, am văzut câte autocare au adus în Bucureşti sâmbătă. Fiecare judeţ a avut număr de autocare alocat. Deci au deja o structură de partid, au o birocraţie de partid care poate fi mobilizată la comandă. Este imperios necesar să cadă la o înţelegere.”

Cosmin Guşă: „Credeţi că daca AUR nu forţează şi nu va fi un candidat de rezervă, credeţi că este un blat să fie interzis Călin Georgescu şi să nu fie niciun suveranist în finală?”

Liviu Man: „Pentru mine personal dacă nu va exista un candidat de rezervă este foarte clar că serviciile secrete şi-au băgat coadă ca să alegem dintre doi oameni ai sistemului şi o să-l dea afară pe Georgescu ca pe o măsea stricată”

Marius Ghilezan: „Eram pregătit să zic că amândoi sunteţi outside the box, dar se pare că numai prietenul meu vechi Cosmin Guşă. Cu Liviu Man mă cunosc mai de mult, dar n-am legat o prietenie că ne-au despărţit kilometrii. Nu ştii ultima întâmplare. Miercuri eram la o masă cu cei din conducerea AUR, iar eu sunt punctual de obiciei. Am ajuns exact la ora 1 la prânz şi deja primisesem informaţia că ce s-a întâmplat în trafic. Iar cei cu care eram, obşnuiţi că cu mine nu se sta cu telefoanele la masă zic aoleu, stai că ne sună secretarul general şi le zic vă spun eu de ce vă sună, s-a întâmplat cu Călin Georgescu chestia asta. La ora 13 era pregătită întâlnirea cu staff-ul tehnic al AUR, că există o logistică acolo pe care a predat-o Călin Georgescu pentru tot ce înseamna depunerea candidaturilor. Presa zice că i se suspenda candidatura lui Georgescu. Între timp, eu mai stau de vorbă cu liderii AUR, cum stau de vorbă şi cu liderii PSD şi le zic bă, varianta este să rămânem fără candidat pentru că CCR să dea soluţia la 12 noaptea când nu mai poate să depună altcineva dosarul, iar ei au spus că riscă şi că merg până la capăt cu Călin Georgescu”.

Cosmin Guşă: „Tu operezi cu ideea că de fapt sistemul nu doreşte niciun suveranist în finală şi AUR e parte la asta şi nu îşi pune candidat?

Marius Ghilezan „E evidentă chestia asta de două săptămâni, că sistemul nu vrea să il lase să candideze. AUR (n.red) are o altă şcoală de gândire, de o săptămână argumentează ce rol are boicotul. Vor să boicoteze alegerile. Eu sunt împotriva ideii. Fără o învârtoşare americană, o dăm în gard”

Călin Guşă: „De ce Călin Georgescu nu insistă el pntru o rezervă?”

Marius Ghilezan: „Pentru că este egocentric”

Liviu Man: „Îl putem bănui pe Georgescu că este egocentric, dar nu m-aş duce atât de departe încât să cred că este omul sistemului. La George Simion care, sigur, a pus un super partid pe picioare şi din nimic are 20-30% în sondaje, probabil că din motive tactice îi convine chestia asta. Lui i-ar conveni ca Georgescu să nu poată să candideze pentru că dacă Georgescu candidează aproape sigur va câştiga şi vor urma 10 ani de Georgescu, timp în care Simion va trebui să stea. Pe când aşa, el şi-a făcut treaba, l-a susţinut, Georgescu nu va fi lăsat să candideze şi are promisiunea că dacă va fi băiat bun peste 5 ani va candida şi va ieşi preşedinte”

Călin Guşă: Nu te pot contrazice, dar de ce Călin Georgescu nu este responsabil să vină el să spună, împotriva voinţei lui Simion, că ar vrea să fie Petrişor Peiu rezerva lui?

Liviu Man: „Cred că aici are dreptate Marius, că e egocentric. Doi, cred că chiar suferă de complexul lui Mesia, el chiar crede că e umbra marelui voievod Burebista, coborât pe pământ. Chiar cred chestia asta.”

