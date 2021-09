Locuitorii comunei Ciurila, județul Cluj, sunt revoltați, după ce Compania de Drumuri a anunțat că va construi un nod rutier în localitate, pe Autostrada Transilvania (A3). Aceștia au cerut să fie informați și implicați în discuțiile referitoare la nodul rutier care ar urma să lege municipiul Cluj-Napoca de Autostrada Transilvania. Oamenii sunt indignați că nu au fost incluși în discuții până în acest moment și cer ca dezvoltarea infrastructurii să înceapă cu implementarea unui sistem de canalizare, limitatoare de viteză, sisteme de monitorizare a drumurilor și trotuare. În acest context, deputatul USR Plus, Viorel Băltărețu, a inițiat o dezbatere publică pe tema nodului de autostradă A3 din Ciurila.

Nodul rutier din comuna Ciurila nu este singurul propus de Compania de Drumuri care ar urma să construiască 12 noduri rutiere noi pe sectoarele de Autostradă dintre Bucureşti – Piteşti, Sibiu – Deva, Bucureşti – Constanţa (A2), Autostrada Transilvania (A3), dar şi pe alte două autostrăzi, care urmează să fie construite: A0 Centura Bucureşti şi A7 Autostrada Moldovei.

În consecință, Compania de Drumuri a scos la licitaţie un contract cu o valoare cuprinsă între 5,6 şi 6,6 milioane de lei pentru studiile de prefezabilitate şi fezabilitate, durata contractului fiind de 17 luni. Oamenii din comună s-au revoltat din cauză că discuțiile despre acest nod rutier au apărut în spațiul public numai după ce a fost inclus în licitațiile pentru studiile de prefezabilitate și fezabilitate, cu toate că parlamentarul de Cluj, Viorel Băltărețu, a afirmat că subiectul a fost discutat cu autoritățile locale încă din luna ianuarie.

„Soluția este construirea unei centuri ocolitoare exteriorul celor două localități”

Inițiatorul dezbaterii, deputatul USR Plus, Viorel Băltărețu, ne-a transmis că la eveniment au luat parte oficialitățile locale și zeci de cetățeni, semn că subiectul este unul de maxim interes pentru locuitori.

„La dezbatere au fost prezenți zeci de cetățeni, primarul si consilieri locali ai comunei Ciurila. Asta demonstrează că subiectul nodului de autostradă Ciurila este unul de interes major pentru comunitate.

Discuția a plecat de la oportunitățile și amenințările pe care acest nod le aduce în comunitate. A fost evident încă de la început că principala amenințare este traficul rutier prin localitățile Ciurila și Salicea. Discuția legată de acest aspect a luat mai mult de 70% din timpul dezbaterii și consider că a fost foarte bine că am discutat și am ascultat cat mai multe puncte de vedere. Soluția de principiu pe care am propus-o eu este construcția unui drum ocolitor colector (centură) prin exteriorul celor două localități. În finalul discuției, am emis ipoteza că, în cazul realizării nodului, acesta să fie deschis doar dacă acest drum ocolitor există și este funcțional. Decizia aceasta ar putea reieși doar în urma studiului de fezabilitate ce este acum în faza de licitație la CNAIR. Ce e nevoie să se înțeleagă este că drumul ocolitor trebuie să fie realizat de către autoritățile locale sau județene și aș insista pe faptul că acest drum este necesar chiar și acum. În consecință, mă aștept ca acest proiect să fie preluat de autoritățile locale și împins înainte, oricat de greu ar fi.” a precizat Viorel Băltărețu.

„Legarea comunei Ciurila la Autostrada Transilvania va duce la creșterea valorii proprietăților”

Pe lângă problema nodului rutier, în cadrul dezbaterii publice s-au mai adus în discuție și problema traficului actual din localitățile clujene Ciurila și Sălicea care are nevoie de soluții urgente și eficiente pentru reducerea vitezei din zonă, dar și pentru a împiedica accesul mașinilor de peste 7,5 tone, fapt restricționat oficial, dar nepus în practică. Nici situația infrastructurii din localitate nu a rămas nediscutată, fiind o problemă arzătoare a localnicilor, însă pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii mai sunt câțiva pași de făcut, deoarece pentru realizarea obiectivelor este nevoie de investiții din fonduri guvernamentale sau europene. Viorel Băltărețu a pus în balanță avantajele și dezavantajele pe care construcția nodului rutier din Ciurila le-ar putea avea. Printre oportunitățile legate de deschiderea nodului rutier se numără realizarea unui parc industrial în apropierea nodului rutier, care va aduce bani la bugetul comunei, dar și noi locuri de munca aproape de casă.

„Am explicat cetățenilor care ar fi avantajele pentru comună și bugetul ei, dacă în acest parc industrial s-ar așeza firme private plătitoare de impozite și taxe, care să creeze și locuri de muncă. O legare a comunei Ciurila la Autostrada Transilvania va crește interesul potențialilor cumpărători sau investitori și asta va duce la creșterea valorii proprietăților. Pe lângă asta, localnicii vor avea acces rapid la infrastructura rutieră de mare viteză a României. Ca dezavantaje, principala problemă este legată de traficul crescut pe drumul principal din Ciurila și Salicea. Vorbim despre un drum îngust care nici acum nu este la standardele necesare pentru traficul de astăzi. Soluția care ar rezolva această problemă ar fi construirea unui drum colector prin afara celor două localități, fapt care ar duce la reproiectarea completă a drumului din centrul localităților într-un drum preponderent deplasării pe bicicleta sau pe jos. Alte dezavantaje ale nodului rutier ar putea fi creșterea poluării fonice din localitate, asta dacă nu se face drumul de ocolire și cresterea poluarii cu noxe datorate traficului.” a menționat deputatul USR Plus.

„Dacă nu rezolvăm problemele, riscăm să producem mai mult deranj și supărare”

Deputatul USR Plus a ținut să lămurească și cauza îngrijorării locuitorilor din comuna Ciurila, care se tem că în ciuda aspectelor discutate la dezbaterea publică, autoritățile locale nu vor ține cont de planurile discutate.

„Cetățenii își doresc acest nod rutier, dar nu au încredere că autoritățile locale, județene sau centrale vor implementa restul planurilor despre care am discutat, ca traficul nou generat să nu intre prin localități. Sunt întru totul de acord cu ei. Pentru acest motiv m-am implicat și mă voi implica alături de ei. Oportunitățile pentru comunitate sunt mari, dar dacă nu rezolvăm problemele ridicate de cetățeni din Ciurila riscăm să producem mai mult deranj și supărare.” a transmis Viorel Băltărețu.

„Drumul ocolitor se va putea realiza din banii autorităților locale sau județene”

În ceea ce privește informarea locuitorilor cu privire la construirea noului nod rutier, Viorel Băltărețu crede că oamenii știau că se discută despre această oportunitate, însă au luat-o mult mai în serios după lansarea licitației pentru studiile de prefezabilitate și fezabilitate.

„Anul trecut, împreună cu colegii mei de la USR Plus Ciurila, am spus în campanie că vom milita pentru înființarea unui parc industrial în comuna Ciurila, în apropierea viitorului nod rutier.

Anul acesta în ianuarie-februarie, la scurt timp după ce mi-am preluat mandatul de deputat, m-am întâlnit cu domnul primar Teodor Cristinel Popa și am discutat despre prioritățile și problemele comunei. Printre punctele discutate au fost nodul rutier, dar și proiectele legate de introducerea canalizării, gazului etc. Cred că se știa de posibilitatea realizării nodului Ciurila, dar evident, odată cu lansarea licitației cetățenii au fost mai conștienți de acest lucru și au dorit mai multe informații și clarificări. Au dorit sa fie parte la decizia pentru construcția nodului, lucru cu care sunt complet de acord și voi sprijini acest demers. Studiul scos la licitație face exact acest lucru – analizează dacă cele 12 noduri sunt fezabile din toate punctele de vedere: economic, mediu, social, tehnic si, nu in ultimul rand, financiar. În cazul în care soluțiile găsite în cursul studiului vor fi agreate de toate părțile implicate, inclusiv de cetățenii din zonă, și se va ajunge la concluzia că acest nod rutier este benefic și merită construit, se va trece la următoarea etapă: licitația pentru proiectare și execuție. Lansarea acestei etape se va face în funcție de bugetele alocate de la Ministerul Transporturilor în anul respectiv.

Pe lângă acest buget, drumul ocolitor se va putea realiza din banii autorităților locale sau județene, deci și aici este un alt proces pe urnit din loc.

Eu mi-aș dori să văd acest nod și drumul ocolitor funcționale cât mai repede, dar acum după ce am înțeles cât de multă birocrație este în administrație nu am așteptări mari. Totul depinde de modul în care autoritățile reușesc să comunice cu cetățenii și să găsească împreună soluțiile benefice pentru comunitate.” a transmis parlamentarul de Cluj, Viorel Băltărețu.



Citește și: Escrocii care cuceresc femei pe internet cu aceeași identitate falsă pentru a le goli conturile și a le convinge să realizeze transferuri din conturi furate – o clujeancă rupe tăcerea!