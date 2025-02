Locuitorii din zona Iris au semnalat o serie de nereguli la lucrările de amenajare a spațiului verde de pe strada Alexandru Zahia. Deși au apreciat intervenția, aceștia au remarcat calitatea slabă a lucrărilor. Aleea este strâmbă, capetele nu se întâlnesc, iar pietrișul folosit este de dimensiuni prea mari, ceea ce face dificilă circulația, susțin localnicii.

„Apreciem interventia de pe strada Alexandru Zahia, dar calitatea lucrarilor amenajarii spatiului verde este foarte proasta. Nu cred ca a fost facuta receptia lucrarilor altfel s-ar fi remediat. Pentru alei s-a folosit profil de separatie curb, trebuia drept, toata aleea este stramba si nu se intalnesc capetele. Pietrisul este de o dimensiune prea mare si iese pe laterale.

Este incomfortabil sa calci pe el. Deja iese membrana de protectie de sub el. Va rugam sa remediati pentru ca pare o bataie de joc. In proiectul de bugetare participativa s-a cerut ceva simiar cu situatia din Marasti, intre str. Aleea Bibliotecii, aici in Iris parca e lucrare pentru un sat uitat de lume.”, se plânge un clujean nemulțumit.

Citește și: Familia magistratei Griga vs Cornea. 17 ani de procese pentru o bucată de pământ și o fărâmă de dreptate în orașul de 5 stele