Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara, în cadrul unei emisiuni televizate, că nu există tensiuni între el și proaspătul întrat în PNL, Rareș Bogdan.

De unde au început tensiunile între cei doi

Se speculează că tensiunile între președintele PNL, Ludovic Orban și Rareș Bogdan au fost generate de faptul că Rareș Bogdan nu a fost inclus în delegația care a reprezentat PNL la Palatul Cotroceni la evenimentul de semnare a Acordului Politic Național, acord ce vizează întărirea parcursului european al României. Raspunsul lui Rares Bogdan nu a întarziat, acesta având, în scurt timp, o intervenție televizată la postul de știri Antena 3, nerespectând astfel înterdicția stabilită la nivel de partid de a nu participa la postul respectiv.

Ultimele declarații ale liderului PNL

„E depăşit demult episodul acesta. Eu comunic zilnic cu prietenul meu Rareş Bogdan. Se simte o oarecare nemulţumire. Formatul a fost să meargă preşedintele plus alţi şase reprezentanţi. Eu am vrut să participe persoanele cel mai implicate în pact. Eu am ales trei reprezentanţi de la Cameră şi trei de la Senat. De ce au fost mai mulţi? Pentru că alte partide au venit cu mai mulţi oameni şi prin urmare am mai chemat oameni”, a spus Ludovic Orban, într-o întervenție televizată la Digi24, potrivit Adevărul.

„Vreau să dezmint orice speculaţie. E o relaţie de prietenie, de camaraderie, de consultare permanentă şi nu cred că cei care încearcă să bage băţul în gard au dreptate. Părerea mea e că a fost o reacţie la cald. Ar fi vrut să vină la Cotroceni. S-a simţit o oarecare nemulţumire. Era o întâlnire la San Sebastian şi eu nici nu ştiam dacă Rareş Bogan era în ţară sau nu. Dar nici vorbă de o răcire a relaţiei. Dimpotrivă. Rareş Bogdan şi cu mine am fost ca doi oameni care aveau dinainte o relaţie de prietenie şi am luptat umăr la umăr în aceasă campanie”, a continuat Orban.