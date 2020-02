Ludovic Orban a făcut primele declarații după adoptarea moțiunii de cenzură. Guvernul Orban a căzut după ce 261 de parlamenatri au votat moţiunea de cenzură depusă de PSD, intitulată „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democraţiei româneşti”.

”Un Parlament dominat de forțe retrograde, care au călcat în picioare democrația și interesele fundamentale ale României, a decis astăzi, prin moțiune de cenzură, căderea Guvernului pe care îl conduc. Așa cum v-am spus înainte de moțiune, Guvernul cade in picioare. Suntem mândri de ce am făcut in trei luni. De faptul că într-o perioadă extrem de scurtă am reușit să reparăm o mare parte dintre stricăciunile provocate de guvernările PSD”, a spus Orban, în prima sa reacție după căderea Guvernului.

„Am fost judecat de o alianță parlamentară toxică. Am pierdut doar o bătălie, vom câștiga bătălia pentru România”, a mai spus premierul demis.