Cozmin Gușă, analistul politic, critică lipsa de verticalitate și de luptă a tuturor primarilor Capitalei cu corupția instituită în primării, dar și a grupurilor de interese din jurul edililor, care sunt aceleași de zeci de ani și sunt în continuare „abonate” la contracte fabuloase din bani publici.

„Eu vreau să distrug această mafie a lui Traian Băsescu, pe care au moștenit-o și alții precum Oprescu, Firea, până astăzi, la Nicușor Dan. Nu s-a schimbat nimic, ăia sunt tot acolo. Un exemplu elocvent este arhitectul lui Băsescu, tot ăn funcție este și acum. Nu degeaba spun că, Videanu, Băsescu și Oprescu au averi de miliarde. Nu știu câte. Poate unu, poate două. Dar ăia împreună au miliarde, și nu au fost decât primari. Ăia sunt oamenii adevărați, ăia din spate, care blochează tot. Ăștia sunt doar păpușile lor, numai că sunt păpuși bogate. Am o soluție teoretică și un practică, relevate din ce?

Administrația din România este puternic deprofesionalizată din pricina lăcomiei și a societății de consum

Administrațiile, în România, dar nu numai în România, dovadă și în Turcia, s-au deprofesionalizat, din pricina lăcomiei și a societății de consum, pe de o parte. Pe de altă parte, populația, cetățenii, s-au îndobitocit, în mod programat, din nefericire, sub presiunea acestor rețele sociale și a faptului că, fiecare se visează vreun vector, fără să aibă școală nici de Doamne Ajută! Nimic. Toți se visează și dau lecții. Ei, și atunci, așa s-au întâlnit acea administrație, de marionete, cu oameni foarte slabi, cu această populație, care votează această administrație, iar populația asta nu știe ce să voteze.

Soluția teoretică despre care putem discuta este că nu avem scăpare. Și uitați-vă ce s-a întâmplat în Turcia, că n-au scăpare. 1 milion de oameni dorm sub cerul liber, că n-au unde să se odihnească, și pe ăia morți. Dumnezeu să-i odihnească și pe ăia morți și să le aline suferințele familiilor. Dar, această soluție teoretică înseamnă că trebuie rași toți! Dar nu așa, că să plece PSD, să plece PNL. Dacă le e frică de moarte, dacă le e frică să nu-și piardă membrii familiilor, să se uite cu sinceritate în oglindă toți cei care au votat aiurea, inclusiv noi, cei din studio, ca să nu ne extragem, și să nu mai facă la fel. Să nu mai meargă după fentă. Să nu mai spună – Ăla e simpatic, hă, hă, e bine și bea whisky ca noi, o să-l votăm pe el. Sau Oprescu, care vine cu bisturiul la primărie și rezolvă problema. Sau alta care plânge, pe glie acolo, cât este familistă și ortodoxă ca s-o votăm și așa mai departe. Să asculte ceea ce n-au făcut turcii, să asculte oamenii profesioniști, iar asta e propunerea practică. Băi fraților, nu vă mai uitați în gura unore care nu au școală sau care au fost premieri și președinți de țară și s-au lăudat că au fost șmecheri. Căutați oamenii care au știință și prevăd. Nu olandezul a fost cel care prevăzut primul, ci chiar un turc, acum 7 ani, a fost cel care a prevăzut primul la CNN Turcia și a spus – În câțiva ani de zile, dacă nu-i relocați, vor muri zeci de mii de oameni. Am văzut această filmare.

Oamenii cu școală nu sunt băgați în seamă



Dar și în Turcia, ca și în România, oamenii cu școală nu sunt băgați în seamă. Oamenii cu școală care v-au spus în pandemie să nu vă vaccinați. În război, stop războiul, de fac putiniști. Ăștia din „Clubul de Gândire Gold” vrem pace, suntem putiniști. De ce? Pentru că gândirea trebuie să fie interzisă, iar oamenii ăștia care se uită la TV…tocmai ăștia de la OMV îi plătesc pe…dar cum să-și dea oamenii seama de adevăr, dacă ei nu îi ascultă pe cei care chiar au studiat, care au ceva în cap. Bă, lăsați repretenții în pace. Nu vă mai orientați după repetenți. Mă rog, unele femei se dezbracă, pe Facebook sau Instagram și au multă audiență, iar atunci vor să dea ora exactă. Alții vorbesc tot felul de prostii, înjură, spun tot felul de măscări, ca să aibă audiență, și devin ei mair influenceri. Deci, a venit vremea să priceapă toți, că dacă vor să le maeargă bine și să fie în siguranță, să se uite la oamenii deștepți, așa cum n-a făcut-o Erdogan. Îmi pare rău! Am toată compasiunea pentru Turcia, dar omul ăla a urlat 7 ani, acolo în Turcia, și nu l-a ascultat nimeni. Credeți că nu știa? Adică, e vreo diferență între Erdogan și Putin. Putin nu știa ce oligarhi are în jur, ce miliardari care au furat are în jur? Zelenski nu știe câți hoți are în jurul lui? Nu știa că ăla, care l-a adus la președinție, Kolomolski, pe care a vrut să-l aresteze, a furat toate miliardele alea. Erdogan nu știe că bașkanii lui sunt oameni care au furat din taxele poporului? A descoperit Erdogan acum corupții din jurul lui și faptul că fac turcisme.

De ce sunt refuzați profesioniști în conducerile marilor companii de stat?

Când Ciolacu a vrut să facă o treabă bună, Petrișor Peiu să meargă în Consiliul de Adminstrație al Transgaz, era excepțional, din mai multe puncte de vedere, dar a fost o mare amenințare, pentru cine? Pentru alde Virgil Popescu sau pentru OMV. Ce s-a întâmplat? Presa plătită, el nu a vorbit niciodată de chestia asta, presa plătită de către cei de la OMV, l-a făcut AUR-ist. Deși el nu are nicio legătură, nu avea carnet de partid. Dar pentru că zăpăcitul ăla de George Simion, ca să pară el deștept, toată ziua vorbea – domnule, Petrișor Peiu e de la noi, eu mă consult cu el. Dar pentru ca să nu-l jignească Petrișor pe George Simion, l-am lăsat să vorbească. Au venit cei de la OMV, le-au spus celor de la G4media, ca să numesc și trustul respectiv, toată politica românească, în funcție cu Marcel Ciolacu, îmi pare rău, au zis că nu mai e bun Petrișor Peiu, roman patriot, clar dovedit în fiecare seară, că aici nu te joci cu termenii, cu situațiile, cu datele, el se oferă publicului. Și nu a mai putut! Un profesionist român. Dar în teorie, când să se dea politicienii ăștia la o parte, inclusiv ăia de la AUR, ca să vină niște profesiniști în locul lor, ca să-i dea la o parte.

Nu poți fi lider de partid suveranist cu „huo și bă”

Nu se vor da! Dacă ei aveau capacitatea de negociere și beneficiau de respectul celorlalți parlamentari, și nu erau doar cu „huo” și „bă”, ar fi reușit să convingă mai mulți oameni care sunt acolo și care au familii, copii, care se gândesc la viitor, care poate au idiosincrazii la genul ăsta de gâze, viermișori și așa mai departe. Am ascultat tema asta de la Iosefina Pascal, cred că de acolo au luat-o și ei, că a prezentat-o de nu știu câte ori la Gold FM. Dar, dacă nu ai capacitate de negociere, dacă ăia nu te respectă, dacă-ți zic „Bă Giorgică”, pe acolo prin Parlament, iar tu ești ocupat cu filmările tot timpul. Păi ăsta e președinte de partid suveranist? Nu sunt împotriva lui, dimpotrivă, l-am susținut. Dar am spsu că, dacă vrei să ajungi la bazinul de votanți despre care vorbea Aurelian Popa, ai nevoie de oameni car esă fie respectați, nu de Jolly Jocker care se dau peste cap și care înjură. Pentru că altfel, nu ai cum să convingi lumea”, a declarat analistul politic Cozmin Gușă în emisiunea „România Suverană”.