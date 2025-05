După înființarea Curții de Apel Oradea, justiția bihoreană a fost zguduită de numeroase cazuri de corupție, fiind arestați și/sau trimiși în judecată în jur de 20 de magistrați judecători și procurori, dintre care cea mai mare parte au activat la curte și la Tribunalul Bihor. Din păcate, sub acest aspect, Curtea de Apel Oradea s-a situat pe primul loc în țară , fiind urmată de curțile de apel de la București și Craiova. Trebuie spus și că, în perioada în care DNA a fost condusă de Laura Codruța Kovesi, anterior procuror general al României, asupra judecătorilor de la instanțele bihorene au fost exercitate cele mai mari presiuni și șantaje de către ,,unitatea de elită” de la Oradea condusă de procurorul șef Ciprian Man, secondat de procurorul Cristian Ardelean, intrați în istorie drept niște zăroni ai parchetului românesc. Sub egida lor, serviciul teritorial al DNA a înregistrat cele mai multe trimiteri în judecată, dar și cele mai multe achitări, fiind campioni naționali în materie. Cel puțin patru judecători au fost trimiși abuziv în judecată, fiind achitați pentru că fapta nu exista sau nu era prevăzută de legea penală, după ce au fost suspendați din activitate și privați de venituri vreme de patru ani. După cum a mărturisit, cu vocea lui de soprană, procurorul Ardelean, scopul lor era să bage frica în judecători pentru a pronunța soluții de condamnare în dosarele DNA.

Judecători și procurori orădeni în bătaia puștii

Corupția a ajuns la cote maxime la Curtea de Apel Oradea în perioada în care președinte al acestei instanțe a fost Gheorghe Groza, cu origini și rudenii în județul Satu Mare. În perioada respectivă, un fost judecător din Satu Mare devenit avocat a intervenit frecvent la acesta în favoarea unor afaceriști și interlopi care aveau litigii civile, comerciale sau penale la Curtea de Apel Oradea. Șeful instanței de apel se întâlnea cu afaceriștii și interlopii sătmăreni la Hotelul Dacia-Continental, unde aceștia luau camere și un apartament, în care se încingeau de obicei orgii cu alcool, poker și carne vie. Prin acest modus operandi, sătmărenii au avut câștig de cauză în aproape toate litigiile. DNA și SRI n-au mirosit nimic. Ori n-au vrut să miroase pentru că șefi teritoriali ai acestor instituții erau conexați cu membrii reprezentativi ai grupului.

În ultimii 5-6 ani, după ce au fost făcute publice înregistrări în care procurorii anticorupție din ,,unitatea de elită” de la Oradea devoalau cu mândrie modul lor șantajist de lucru, nu au mai fost înregistrate scandaluri mari de corupție. Ori, poate nu au ieșit la iveală. La începutul lunii aprilie 2025 a făcut furori, umori și urdori un articol publicat în presa națională și locală, intitulat ,,Mafia în robe. Rețeaua Udroiu-Antik-Țarcă și capturarea justiției române” și semnat de redutabilul om de presă și jurnalist de investigații Sorin Roșca-Stănescu. O investigație de șase luni scoate la iveală o rețea complexă de corupție în justiția română, în care sunt implicați judecători de la Secția penală a Curții de Apel Oradea, procurori, polițiști și funcționari publici din urbea de pe Crișul Repede. După apariția acestui articol au început să vorbească afaceriști milionari din Țara Oașului și din municipiul Satu Mare care reclamă că ar fi fost ,,jecmăniți” sau ,,jupuiți” de zeci de mii sau de sute de mii de euro de către judecători și procurori cu funcții de conducere pentru a le fi soluționate favorabil dosarele civile, comerciale sau penale. Unii au sesizat instituții abilitate ale statului, alții au contactat jurnaliști din presa centrală.

Corupție pe pâine la Secția Civilă. Samsarii preacuviosului Ilie.

După câteva săptămâni am fost bombardat cu informații și documente privind corupția de la Secția I Civilă a Curții de Apel și mafia funciară care gravitează în jurul Primăriei Oradea, după ce a ajuns primar Ilie Bolojan, până alaltăieri președinte interimar al României, după care a repreluat funcțiile de președinte al Senatului și de președinte interimar al PNL. Această mafie este constituită din samsari de terenuri din municipiul Oradea, cu o utilitate și implicit valoare deosebită, care au realizat beneficii de multe milioane de euro. Samsarii aveau surse de informații în primărie de la care aflau date despre proiectele edilitare, precum și date de identificare ale persoanelor care obținuseră adeverințe și titluri de proprietate pentru terenuri situate pe raza municipiului. Ulterior, abordau aceste persoane și le convingeau să le vândă lor terenurile la prețuri relativ modice, după care le revindeau unor dezvoltatori imobiliari sau chiar primăriei, care le cumpăra direct sau le expropria cu plata unor despăgubiri substanțiale.

Samsarii cei mai importanți au fost și sunt consiliați și reprezentați juridic de avocați care au soțiile judecătoare la Curtea de Apel Oradea. Soția unuia dintre acești avocați, cel mai angajat, mai implicat și mai ahtiat dintre ei, este actuala președintă a Secției I Civile a Curții de Apel, Doina Măduța, despre care am aflat că are ambitia să devină cât mai curând președinta acestei instanțe. Din lăcomie nemăsurată, această judecătoare și soțul său, Ionel Măduța, care este și pastor baptist la Biserica Emanuel și amic cu ex-primarul Bolojan, l-au implicat într-o tranzacție imobiliară pe fiul lor la vârsta de 12 ani. După ce a devenit major, fiul a donat terenul părinților grijulii, finalizând astfel o operațiune de mită mascată.

Samsarii orădeni, funcționarii cumpărați de la primărie, avocații și notarii care-i deservesc și judecătorii care le fac jocurile constituie un veritabil grup de crimă organizată, care a intrat deja sub periscopul DNA și ANI. Referitor la corupția endemică de pe axa Primăria Oradea-Curtea de Apel Oradea au fost sesizate și Rețeaua SIBENIK (Rețeaua Autorităților de Prevenire a Corupției) pentru prevenirea și combaterea săvârșirii faptelor de corupție, precum Grupul de State împotriva Corupției GRECO. Magistrații bihoreni care au favorizat și protejat această mafie funciară au încălcat cel puțin doi piloni importanți din Strategia Națională Anticorupție și au intrat sub incidența unor infracțiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, constatarea și sancționarea faptelor de corupție.

Samsarul Pater famiglias

Cel mai cunoscut și mai escroc dintre acești samsari este un oarecare Mihail Pater, originar din județul Bihor și cu reședință în Oradea, având cetățenie austriacă și domiciliul în Viena. Se vehiculează că acest Pater ar fi câștigat cel puțin 10 milioane de euro din astfel de afaceri. De vreun deceniu s-a combinat cu un cetățean german, Bernhard Kubon, care conform datelor furnizate de OJCPI Bihor a ajuns să obțină și să dețină nu mai puțin de 281 de terenuri în municipiul Oradea și în localități limitrofe. Curios și dubios este că neamțul ultraacaparator nu a captat nici atenția primarului Bolojan nici atenția SRI. În urma investigațiilor intreprinse, am stabilit că austro-românul Pater are conexiuni cu angajați și șefi de la anumite direcții și servicii ale primăriei orădene (sistematizare, urbanism, fond funciar, juridic) precum și cu secretarul general al acesteia. În Săptămâna Mare, Pater mi-a fost arătat ieșind din Primăria Oradea, m-am apropiat și am scos telefonul să-l fotografiez, dar a luat-o la goană, reușind să-i imortalizez doar spatele.

Duminică seara am revenit la Oradea pentru a vedea dacă ciracii lui Bolojan îl vor evacua luni pe abatele Ordinului papal Premonstratens din Biserica ,,Maica Îndurerată”, abuz despre care am publicat sâmbătă un articol clarificator și devastator. Am stat de dimineață până la prânz în reședința abatelui de lângă biserica ce a stârnit pofte atavice în Bolojan și dezvoltatorii imobiliari apropiați, care urmăresc să evacueze și să demoleze această biserică străveche, care constituie bun sacru și este înregistrată ca monument istoric național, pentru a construi se pare un cogeamite mall. Ciracii săi de la primărie n-au avut curajul să vină la evacuare nici luni nici marți. Bolojan and co au stârnit însă o amplă și superbă mișcare de solidarizare în jurul abatelui Fejes Rudolf Anzelm.

Luni seara, această biserică romano-catolică a fost arhiplină cu credincioși maghiari și români. Au fost prezenți preoții romano-catolici din Oradea în frunte cu episcopul Bocskei Laszlo.A fost prezent și fostul episcop reformat Tokes Laszlo, care domiciliază în Oradea după retragerea din politică. Mi-am amintit de solidaritatea dintre români și maghiari din miraculoasele zile ale lunii decembrie 1989 în care a fost aprinsă scânteia Revoluției la Timișoara. Bolojan ar trebui să-și amintească și el pentru că era atunci student în orașul de pe Bega. Și ar trebui să se gândească că a creat o situație premisă critică, dacă tot se lauda că a citit ,,Gândirea tragică” de Robert Kaplan.

Conexiunea cu Bolojan

Marți, trei ceasuri rele, în timp ce căutam conexiuni între capul mafiei funciare din Oradea și ex-primarul Ilie Bolojan, am primit vestea că megaescrocul Pater se laudă prin oraș că a fost invitat și a fost prezent luni la festivitatea de instalare a noului președinte Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, după predarea ștafetei de către fostul președinte interimar Ilie Bolojan. Pater famiglias s-a lăudat și că ar fi dat mâna și s-ar fi pozat pentru eternitate cu noul șef al statului, ca să vadă serviciile și alte organe că are asigurată imunitate în noua eră anticorupție ce se anunță. În plus, speră să fie miluit cu niscaiva afaceri babane cu statul. Acum mi-e totul clar. Cine putea să invite la o astfel de festivitate un escroc care cochetează cu lumea interlopă, nu cu înalta societate politică?

Mi-e tot mai clar, aproape de vârsta senectuții, și că Dumnezeu lucrează prin oameni și pentru oameni. Vom reveni cu nume, prenume și renume, date, acte și fapte. Veți citi și vă veți îngrozi!

Valer Marian