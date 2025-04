După zeci de ani în care a îmbrăcat generații de clujeni, magazinul Rialda și-a închis porțile definitiv. Considerat un simbol al centrului orașului, magazinul a fost învins de noile tendințe comerciale și de expansiunea mall-urilor.

„A fost preluat magazinul în 1988, pe 3 ianuarie, de soția mea care cu două luni înainte făcuse 30 de ani, și i s-a propus să preia acest magazin Flacăra, textile-încălțăminte. Eu eram plecat într-o delegație și mă sună: ‘uite, mi s-a propus să iau magazinul acolo’. Eu am spus că indiferent ce se va întâmpla, am încurajat-o să preia. Lucrase anterior la Flacăra”, își amintește Ioan Bărnuți.

După Revoluție, magazinul a reușit să rămână pe piață, iar soția lui Ioan Bărnuți a condus singură afacerea până în 1994. „Era singură și abia în 1994 am venit la firmă. Până atunci a fost singură. Acum, și eu am depășit 32 de ani în firmă”, povestește acesta.

„La un moment dat, când am văzut că îi e tot mai greu, m-am hotărât să vin alături de ea. Ea a fost motorul, eu am fost secundul”, adaugă Bărnuți.

Încă de la început, Rialda a mizat pe produse românești. „Am încercat să fim tot timpul pe produse românești. Ăsta a fost avantajul: Modatim, Guban, Flacăra. Am avut firmele cu care se colaborase înainte de ’89. Am pariat pe producătorii români și le-am câștigat încrederea.”

Chiar dacă mulți dintre acești producători și-au închis porțile în timp, Rialda a rămas fidelă principiului de a susține calitatea românească: „Noi am încercat să ne menținem și, chiar dacă și ei și-au închis porțile, am încercat să avem produse românești. Am considerat că sunt de calitate și ne-am format și o clientelă care vine și acum și spune că ei au terminat facultatea la Cluj. A venit cineva chiar acum, care zicea că nu se poate să închidem. Dar e timpul să lăsăm și pe cei mai tineri.”

Anii de vârf au fost între 2005 și 2008, când Rialda ajunsese să opereze cinci magazine. Dar venirea mall-urilor a schimbat radical peisajul retail-ului clujean: „Aveam cinci magazine, dar au venit mall-urile și ne-au înghițit. Oamenii, dornici să aibă și parcări. La Sigma, de exemplu, când s-au făcut turnurile, s-au închis parcările și am închis și noi. Au rămas și unii fideli, care merg la mall și apoi se întorc la noi, că nu găsesc ce caută.”

Majoritatea clienților magazinului Rialda nu veneau pentru prețuri mici, ci pentru calitate: „Majoritatea clienților noștri caută calitatea, nu se uită neapărat la preț, doresc în principal calitate.” În plus, magazinul oferea și servicii suplimentare, cum ar fi retușurile gratuite: „Făceam retușuri până când am desființat depozitul, era inclus în prețul produsului.”

Deși planul inițial era ca magazinul să intre în modernizare în august, problemele apărute pe parcurs au accelerat decizia finală: „Acest magazin nu am vrut niciodată să îl închidem. A fost o hotărâre luată în câteva zile, pentru că aveam un plan ca magazinul să rămână de confecții. În august urma să închidem pentru modernizare, dar din niște probleme care au intervenit pe parcurs am decis ad-hoc: gata, punem jos. De alaltăieri până astăzi. Toată lumea a fost în lacrimi, inclusiv eu.”

Chiar dacă magazinul de pe strada Memorandumului își închide activitatea, firma Rialda nu se desființează. Spațiul, însă, va fi închiriat. „Se vede că în tot centrul se mănâncă bine, deci probabil un restaurant cu mâncare bună va fi acolo. Momentan vrem să ne odihnim și apoi vedem. Nu închidem firma, ci doar activitatea din punctul de lucru de pe Memorandumului”, a mai spus Ioan Bărnuți. Sursa Știridecluj.ro

