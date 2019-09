În timp ce magistrații din România încă se bucură de putere nelimitată, Guvernul polonez a decis să taie în carne vie și să anunțe: orice magistrat poate fi condamnat și va plăti pentru greșeala sa!

Weekend-ul trecut, Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat la putere în Polonia, a propus eliminarea imunității judecătorilor și procurorilor de a fi inculpați în proceduri penale. Decizia va necesita modificarea Constituției. În prezent, un judecător nu poate fi arestat sau găsit vinovat penal fără consimțământul acordat de o instanță.

Partidul de guvernământ din Polonia vrea de asemenea să schimbe regulile privind imunitatea parlamentarilor. În loc de parlament, procurorul general și Curtea Supremă vor fi instituțiile care vor decide în privința ridicării imunității, ceea ce a atras critici din partea politicienilor de opoziție.

Judecătorii polonezi s-au ofticat

Imediat după această decizie, s-a activat asociația judecătorilor polonezi, asociație care s-au opus și schimbărilor din sistemul de justiție românesc. Asociația Iustitia funcționează pe același principiu ca și organizația judecătorului Cristi Danileț, mestecând de dimineața până seara statul de drept, independența justiției și lupta anticorupție.

„Abolirea imunității într-o situație în care procuratura este subordonată politic ar slăbi garanțiile independenței sistemului judiciar”, a declarat pentru DPA purtătorul de cuvânt al asociației judecătorilor Iustitia, Bartlomiej Przymusinski.

De unde atâta teamă de magistrați?

În prezent, în România se duce o luptă pentru a desființa secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Aceste acțiuni arată cât de mare este disperarea celor care vor să acopere abuzurile din parchete. Procurorii (și mai puțin judecătorii), marii beneficiari ai libertății fără nici un control sunt îngroziți că au mâinile murdare și sufletul încărcat și încearcă să anihileze această secție.

Magistrații au ajuns în situația de a nu mai putea folosi independența după cum le vine, iar în sfârșit dau socoteală pentru calitatea prestației lor. De ce se încearcă anihilarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție? Pentru că se tem. Cu existența acestei secții, procurorii și judecătorii pierd din puterea diabolică, iar supraviețuirea acestei secții ar însemna sfârșitul unei epoci de putere abuzivă a magistraților.

Birchall, marioneta Justiției

Justiția creionată de Băsescu are un singur scop: facilitează prăduirea țării de ticăloșii de afară. Acceptarea lui Birchall la justiție și neacceptarea Danei Gîrbovan la aceeași justiție arată le arată și naivilor drumul. În încercarea de a desființa secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție

”E clar pentru toată lumea de ce e Birchall la„Justiție”, de ce n-a comentat nimic Werner, de ce se pozase distinsa doamnă Birchall cu Hans Klemm cu câteva ore înainte de a fi propusă ministru de distinsa doamnă Dăncilă#2? Pe Birchall au propus-o sau cel puțin au confirmat-o ministru la „Justiție” domnii de peste Ocean, n-am niciun dubiu! Aceiași domni care au decorat-o pe Kovesi, aceiași domni care i-au decorat pe Maior și Coldea în plin scandal legat de protocoalele secrete… Iar cea care a fost plecată nouă ani din țară (și de-aia nu știe nimic despre „statul paralel”) a executat, cuminte, ordinele.

România ESTE o colonie în devălmășie, cu câțiva stăpâni mari și mulți stăpâni mai mici. Și așa va rămâne dacă poporul român e fericit cu acest statut! În ce mă privește, am inima împăcată. Chiar fac TOT ce ține de mine pentru a nu mai fi sclavi, pentru a ne ridica din genunchi și a ne comporta ca niște oameni LIBERI și DEMNI. Voi merge până la capăt în acest an și voi continua să spun: FIE SĂ FIM! Apoi, la prezidențiale (ultima șansă a acestei țări), ne vom număra și vom vedea câți suntem…

Procurorul General al SUA: „Apreciez în mod special șansa de a ma întâlni cu conducerea României, inclusiv cu omologul meu de la ministerul justiției, Ana Birchall, pentru a discuta despre importanța menținerii statului de drept și relua eforturile anti-corupție. Suntem recunoscători doamnei Birchall pentru implicarea și sprijinul puternic pentru aceste priorități importante. Sperăm ca, sub conducerea sa și a celorlalți oficiali români, România va reveni asupra recentelor amendamente care amenință să submineze capacitatea de luptă împotriva corupției și avem încredere că România va lua măsurile necesare pentru a asigura un sistem judiciar eficient, transparent și imparțial.”

Nu, Birchall NU e un „cal troian”! Un „cal troian” e un dar otrăvit, e ceva la care nu te aștepți. În ce o privește pe Birchall, totul era însă cât se poate de limpede, DE ANI, nu de zile! Despre ce face chiar acum Birchall am vorbit PUBLIC imediat ce am aflat că va fi propusă de Dăncilă#2 pentru portofoliul Justiției. Cu toate acestea, doamna Dăncilă#2 a propus-o… Ca atare, situația în care ne aflăm i se datorează!

Toți cei care o țineți în brațe pe Dăncilă sunteți părtași! Cine a propus-o pe Birchall la Justiție la doar două zile după europarlamentare? Sublima DĂNCILĂ! Iar fonfleul de imagine cu remanierea nu a ținut decât la naivi. Orice om zdravăn la cap și cu neuroni funcționali înțelege imediat că era CLARĂ acceptarea nedistinsei Birchall la Justiție și la fel de CLARĂ neacceptarea doamnei Gârbovan la aceeași Justiție. Așa că să se abțină de la plânsete care dau bine la TV și doamna Dăncilă, și cei care o țin în brațe. Faptul că Birchall e ministru la Justiție e doar din vina VOASTRĂ! Asumați-vă!

Ce credeați că o să facă Birchall după ce o propune Dăncilă și o numește Iohannis la Justiție? Era absolut evident că primul lucru va fi încercarea de desființare a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție! Azi, tocmai a recunoscut asta și a solicitat, imperativ, închiderea Secției!

Imediat după europarlamentare (unde a tăiat și a spânzurat STS pentru că așa a stabilit Dăncilă prin OUG!), Dăncilă ne-a spus că nu comentează condamnarea lui Dragnea (la fix o zi după alegeri) și că nici despre Statul Paralel nu știe nimic „pentru că a fost plecată nouă ani din țară” (deși strigase cu un an în urmă împotriva… Statului Paralel la marele miting împotriva… Statului Paralel). La doar două zile după europarlamentare, Dăncilă a propus-o pe Birchall la Justiție… Între timp, a dat OUG pentru ca tot STS să se ocupe și de alegerile prezidențiale”, spune Liviu Pleșoianu.

”Iapa troiană” din Guvern a echipei Maior-Coldea-Barna

Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a spus despre Ana Birchall într-o postare pe Facebook că este „iapa troiană” din Guvern a echipei Maior-Coldea-Barna, care mănâncă din procentele Vioricăi Dăncilă.

”Iapa troiană în Guvernul Romaniei

Tot ce a castigat doamna Dancila in ultimele saptamani cu eforturi politice si o munca admirabila a fost distrus electoral astazi in CSM de doamna Birchall.

In “home-base” al PSD (multi gresesc atunci cand calculeaza procente, eu prefer sa merg la nuante, sa ma refer la voturi in primul tur, pe prezenta, chiar daca sociologii or sa ma injure, doamna premier trebuie sa ia minim 3 milioane de voturi) in interiorul PSD, orice iesire a doamnei Birchall este incasata direct de primul ministru. In plin!

Doamna Birchall are multe misiuni. Cea mai importanta dintre ele este sa asigure echipa Maior-Coldea-Barna ca va manca din procentele doamnei Dancila si din sansele domniei sale de a ajunge in turul doi!

Doamna Dancila trebuie sa faca o alegere. Totul in viata tine de alegeri!”, spune Daniel Dragomir.