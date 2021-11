Mâine, Autostrada Sebes-Turda va fi deschisă circulației, în pofida faptului că o porțiune de 1 km este surpat. Circulația va avea loc cu restricții pe porțiunea respectivă.

Lotul 2 al autostrăzii Sebeș – Turda va fi dat în circulație marți, după finalizarea unor lucrări minore, dar cu restricție de circulație pe o porțiune de 1 km, unde se va merge pe o singură bandă, a anunțat luni Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

„Am fost să verific personal ce se întâmplă pe lotul 2 din autostrada Sebeș – Turda. Azi dimineață i-am chemat la minister pe cei care se ocupă direct, beneficiarul, CNAIR. Având în vedere că mai sunt câteva lucruri minore care pot fi terminate pana mâine (n.r. marți). Mâine după-masă se va da drumul la Lotul 2”, a spus luni ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

„Fără festivisme, fără tăieri de panglici pentru că nu e loc de festivism. Datoria statului față de cetățeni este una mare, de 30 de ani. Am fost, am verificat personal, am luat toate măsurile de siguranţă şi am discutat cu colegii din minister. Imediat cum sunt finalizate ultimele, care sunt minore, şi pot fi făcute până mâine, acest tronson va fi dat în circulaţie astfel încât de la Sebeş până la Cluj să se poată circula în regim de autostradă, cu acele restricţii”, a spus Grindeanu.

Lotul 2 Sebeş-Turda are o lungime de 24,25 km şi va lega Alba Iulia Nord şi Aiud.

Lotul 2 al Autostrăzii Sebeş – Turda este singurul aflat în construcţie. Pe loturile 3 şi 4 se circulă de câţiva ani şi pe lotul 1, dat în folosinţă de câteva luni, au mai rămas circa doi kilometri de finalizat.