Pe 29 septembrie, joi, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Cluj va fi discutat proiectul de hotărâre privind avizarea tarifelor de parcare privată a Aeroportului Internațional Cluj, administrată de societatea GOTO PARKING SRL.

Proiectul a fost amânat, prima dată, în luna aprilie, pentru a putea fi analizat mai în detaliul. A doua oară a fost amânat din nou din cauza deciziei pronunțate recent de Curtea de Apel Cluj prin care anulează parțial hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 188/30.10.2020 prin care au fost aprobate actualele tarife practicate de societatea GOTO PARKING la parcarea Aeroportului din Cluj.

„Legat de acest punct de pe ordinea de zi, vreau să fac o precizare: a existat o acțiune în instanță între firma GOTO și Consiliul Județean Cluj, care s-a soldat cu o decizie care dădea dreptate societății respective. Noi am primit această decizie, dar nu am primit încă și motivarea ei. Faptul că noi am pus pe ordinea de zi acest punct este pentru că am sperat că vom primi până la data ședinței noastre motivarea instanței. Nu am primit-o până acum, așa că eu o să vă propun să amânăm acest proiect de hotărâre până la primirea motivației instanței, lucru care cu siguranță se va întâmpla până la ședința următoare, programată în luna iulie”, a declarat Marius Mînzat, vicepreședintele CJ Cluj, cel care a condus respectiva ședință.

În ceea ce privește parcarea de scurtă durată, tarifele se majorează cu câțiva lei, dar pentru perioadele mai lungi de timp scumpirile sunt chiar cu peste 100 de lei.

Potrivit documentației, motivul solicitării de actualizare a tarifelor îl constituie faptul că acestea sunt practicate începând cu data de 14.11.2020, au rămas neschimbate pe întreaga durată contractuală, iar în acest interval a existat o creștere constantă a prețurilor de consum, scrie Zcj.ro.

Citește și: Un deputat clujean va prezida cel mai mare eveniment internațional găzduit vreodată de România