Incident înspăimântător petrecut în dimineaţa zilei de sâmbătă 9 februarie, în scara blocului turn de pe strada Bucegi nr. 13, provocat de un ins fără căpătâi, posibil drogat! Acesta a scos dinţii din gură, dintr-un singur pumn, unei femei care-l rugase să iasă din ghena scării unde-şi făcuse culcuş. Apoi, după care a încasat bătaie de la nişte meseriaşi care au ieşit s-o apere pe femeie şi pe soţul său, lovit la rândul său, omul străzii a coborât în fugă pe scara blocului, cu o plapumă în mână şi a distrus cu mâna liberă faţa unei alte femei, aflată în drumul său! La acastă oră făptaşul este cercetat în stare de libertate, pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe!

Doamna Maria, o femeie în vârstă de 63 de ani, domiciliată în blocul Bucegi nr. 13 din cartierul Mănăştur aşteaptă, însoţită de fiul său, să fie poftită în cabinetul de consultaţii al I.M.L.Cluj. Are faţa complet zdrobită – mărturiseşte ea – de către un drogat, chiar în casa scării blocului-turn unde locuieşte, doar pentru că a nimerit în calea insului care cobora în fugă treptele, de la etajul doi al blocului turn. Mărturiseşte aceasta: “Stăteam de vorbă cu o vecină şi brusc a coborât un individ cu o plapumă în mână care, în mişcare, mi-a ars o palmă în faţă – de o rară violenţă! Cred că avea ceva în mână, un box metalic, fiindcă altminteri nu ar fi fost posibil să-mi rămână o rană lângă tâmplă… Am ajuns repede la spital, unde m-a transportat fiul meu – pe care-l sunasem, refuzând să mă deplasez cu salvarea. Asta, pentru că pe scară mai era o victimă a lui, doamna Victoriţa, vecina mea de la etajul doi. Dânsa a rămas fără dinţii din gură după ce individul, drogat, mai mult ca sigur i-a scos acesteia din gură – dintr-un singur pumn. Am aflat asta mai târziu, că doamnaVictoriţa i-a atras atenţia să plece din ghena scării, unde dorme – la care el s-a înfuriat şi a pocnit-o. Apoi l-a lovit şi pe soţul ei şi a încercat să intre cu forţa în casa lor, ca să-i omoare probabil – dar n-a reuşit fiindcă oamenii au închis uşa la timp. Au sărit apoi la el nişte meşteri, care lucrau în apartamentul de vizavi, când au auzit cum dă cu picioarele în uşă! L-au bumbăcit bine pe individ – la care acesta a coborât, furios şi şi-a vărsat nervii tocmai pe mine”! Nu-şi încheie fraza şi d-na Maria este poftită în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce cu un certificat în care i-au fost recomandate 30 de zile de îngrijiri medicale! Explică apoi, femeia, în timp ce-şi vâră în poşetă certificatul: “N-o să-l iertăm, chiar dacă individul e un nenorocit şi o să avem grijă să suporte rigorile legii, pentru că nu e admisibil să loveşti două femei cu atâta sălbăticie şi să rămâi nepedepsit – doar fiindcă eşti sub influenţa cine ştie căror substanţe!”

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“În cauză s-a întocmit un dosar sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Nu a fost luată măsura reţinerii acestuia. Conflictul a fost unul spontan, declanşat de situaţia că persoana respectivă a fost găsită dormind în scara blocului unde au avut loc violenţele asupra celor două femei”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.