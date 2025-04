În procesul discutabil al fostului primar al comunei Mărgău, Petru Ungur, Consiliul Local a evitat să-și îndeplinească atribuțiile esențiale. Deși procedura impune convocarea unei ședințe constata şi evalua prejudiciului adus bugetului public care i se impută fostului primar şi, totodată, pentru a decide dacă UAT Mărgău se constituie parte civilă în proces, acest lucru nu s-a întâmplat. Ca atare, e greu de precizat cum a ajuns Conislul Local Mărgău să fie, totuşi, parte din proces. Mai mult, reprezentarea juridică a comunei a fost atribuită fără organizarea unui concurs de oferte, ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind legalitatea contractării avocatului.În ciuda faptului că plata în avans făcută de fostul primar s-a încadrat în limitele legii, instanța l-a condamnat pe Petru Ungur la 7 ani și 6 luni de închisoare și l-a obligat să plătească despăgubiri în valoare de 4.998.000 lei, la care se adaugă dobânda legală începând cu 17 septembrie 2020. Procesul a fost marcat și de refuzul instanței de a reaudia martori-cheie, deși apărarea a insistat că respectivele mărturii ar fi putut aduce clarificări relevante. Gazeta de Cluj l-a contactat pe actualul primar, Sorin Suciu, care ne-a fentat rapid. Ulterior, l-am contactat pe fostul viceprimar, Mihuț Adrian, în prezent consilier local pentru un punct de vedere.

Noul primar, Sorin Suciu, refuză să vorbească cu presa

Fostul primar Petru Ungur este acuzat de abuz în serviciu pentru atribuirea unui contract de refacere a lucrărilor în urma calamităților din comuna Mărgău. Banii pentru proiect au fost alocați de Guvern, după ce Prefectura a semnalat daunele. Deși atribuirea lucrărilor se putea face direct, Ungur a organizat un concurs public, primind doar o ofertă, iar contractul a fost semnat în septembrie 2020 cu două firme. Ulterior, primarul a mers cu reprezentanții firmelor pe teren pentru a le indica lucrările, iar apoi a plătit un avans de aproape 5 milioane de lei, considerat de procurori ca fiind nejustificat, deși legea permite o plată de 30% din valoarea contractului. În urma plății, firma a început lucrările, dar expertiza a arătat că acestea au fost realizate în proporție de 60-70% din proiect. În ciuda acestui fapt, Parchetul nu a acceptat expertiza, iar Consiliul Local nu a adoptat o hotărâre pentru a se constitui parte civilă.

L-am contactat pe Sorin Suciu pentru a ne lămuri de ce Consilul Local nu s-a întrunit în şedinţă pentru a constata prejudiciul adus comunei şi, ulterior, pentru a se constitui parte civilă în procesul care-l vizează pe Petru Ungur. Totodată, am vrut să ne clarifice cum a fost angajat avocatul care a reprezentat UAT Mărgău, fără un concurs de oferte. Nu în ultimul rând, am vrut să aflăm ce schimbări a adus proiectului început de fostul primar şi de ce au fost necesare, în condiţiile în care, acum cinci ani, în 2020, se lăuda cu relizarile lui Petru Ungur. Suciu ne-a fentat rapid, afirmând că se află într-o ședință, dar că va „răspunde cu drag” la întrebări dacă îl contactăm după două ore. Deși inițial părea deschis și disponibil, ulterior nu a mai răspuns niciunui apel.

Văzând că Sorin Suciu nu mai are de gând să vorbească cu noi, pentru a obţine totuşi un punct de vedere, l-am contactat pe Adrian Mihuţ, fostul viceprimar şi actual consilier local.

Reporter: S-a întrunit Consiliul Local în şedinţă pentru a constata prejudiciul şi pentru a se constitui parte civilă în proces?

Adrian Mihuţ: Eu nu ţin minte aşa ceva. Posibilitatea ar fi să nu fi fost eu la şedinţă, dar eu nu ţin minte aşa ceva. Niciodată nu au fost astfel de discuţii. Niciodată.

Reporter: S-a făcut licitaţie sau concurs de proiecte pentru angajarea avocatului care a reprezentat UAT Mărgău în proces?

Adrian Mihuţ: Actualul primar, fost şi actual, că e la al doilea mandat l-a angajat. Nu ştiu cum l-a angajat, prin ce relaţii, chiar nu ştiu. N-am nicio idee. Din ce ştiu eu, nu a fost niciun concurs de oferte. Oricum, ce se întâmplă aici în procesul ăsta e de noaptea minţii. Nu susţin pe nimeni, nici pe fostul, nici pe actualul. Nu am nimic cu nimeni. Să mă înţelegeţi, dar dacă omul ăla a băgat atâta piatră pe drumuri, acum el trebuie să o plătească? Şi acum el trebuie să facă puşcărie şi să plătească un milon de euro plus comisioane? Eu chiar ştiu speţa şi vă zic că nu e normal ce se i se întâmplă la omul ăsta. Omul nu trebuie să plătească pentru că a băgat piatra în drum, nu a dus-o acasă. Nici banii nu i-a dus acasă, nimic. Deci, nu e normal ce se întâmplă, nu ştiu instanţele astea româneşti cum funcţionează. Ţara tuturor posibilităţilor. Nu înţeleg de ce nu acceptă situaţiile de lucrări şi ce a fost acolo. Era totuşi o situaţie de urgenţă, de calamităţi. Cunosc foarte bine speţa, că am fost viceprimar în celălalt mandat. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar să bagi un om în puşcărie pentru că a făcut ceva pentru comunitate, nu e normal deloc.

Reporter: Am văzut că în 2020, primarul Suciu se lăuda drumurile făcute de fostul primar. Acum am înţeles că a schimbat proiectul şi că, ulterior, l-a blocat.

Adrian Mihuţ: Are destule modificări, într-adevăr, dar nu mai el ştie ce a făcut acolo. Dar oricum, nu e frumos ce face, că a fost în relaţii bune cu celălat primar, a crescut pe lângă el. Acum să-l băgăm (la puşcărie n.red). Credeţi că nouă de vine bine ca el să intre în puşcărie?. E normal? Păi avem frică de Dumnezeu, mai omule bun, vin Sfintele Paşti. Nu se poate aşa ceva.

La o zi distanţă, l-am resunat pe noul primar din Mărgău, Sorin Suciu, care a reuşit, într-un final, să răspundă la telefon.

Reporter: S-a constatat prejudiciul, conform raportului Curţii de Conturi, prin hotărâre de Consiliu Local?

Sorin Suciu: Până acum nu mi-aţi cerut niciun punct de vedere.

Reporter: Vi-l cerem acum.

Sorin Suciu: Găsiţi toate informaţiile la dosar.

Reporter: Cum a fost angajat avocatul care a reprezentat UAT Mărgau? Aţi făcut concurs de oferte?

Sorin Suciu: Noi avem un HCL ca să ne angajăm avocat, în situaţiile care apar, pentru că nu avem jurist. Este un HCL pentru toată lumea.

Sorin Suciu a fost la fel de expeditiv şi, de asemenea, ne-a oferit răspunsuri foarte evazive. Cert este că prejudicul nu a fost trecut prin HCL, iar avocatul a fost angajat la mica înţelegere, printr-un HCL generalist, cum a recunoscut însuşi primarul, nu printr-un concurs de oferte.

Petru Ungur se află acum în apel

Petru Ungur, fostul primar al comunei Mărgău, se află acum în faza de apel în dosarul său, fiind acuzat de abuz în serviciu legat de atribuirea unui contract pentru refacerea lucrărilor afectate de calamități. În ciuda condamnării anterioare la 7 ani și 6 luni de închisoare, precum și a obligației de a plăti despăgubiri, procesul continuă pe fondul unor serii de controverse. Instanţa urmează să ia o decizie în data de 6 mai 2025. Într-un context în care justiția se intersectează cu incertitudinile administrative, cazul lui Petru Ungur devine un simbol al contradicțiilor. Fostul primar al comunei Mărgău a fost condamnat într-un proces marcat de respingerea cererii de reaudire a martorilor-cheie, de refuzul cererii de recuzare a judecătorului Valerian Adrian Pojoga și de limitarea dreptului la replică. Aceste elemente ridică întrebări serioase privind corectitudinea deciziilor instanței, care nu pot fi ignorate.

În fața unei sentințe deja pronunțate și a unor concluzii oficiale, rămâne totuși posibilitatea ca, în apel, Petru Ungur să își găsească dreptatea. Această fază a procesului ar putea aduce noi perspective și clarificări, având în vedere circumstanțele și contestațiile care continuă să alimenteze suspiciuni în legătură cu modul în care justiția și administrația locală relaționează.