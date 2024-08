Marcel Cioalcu a trimis un mesaj audio membrilor PSD în care anunţă că a luat decizia de candida la funcţia de Preşedinte al României:

„Vă salut, sunt Marcel Ciolacu, după ce m-am consultat cu foarte mulţi dintre dumneavoastră am luat decizia să candidez la preşedinţia României. Am vrut să aflaţi asta de la mine şi nu de la televizor pentru că această decizie o vom dezbate sâmbătă la Congresul PSD. Avem cea mai bună echipă pentru România aşa cum am arătat la toate alegerile din acest an. Sunt sigur că împreună vom reuşi să recâştigăm preşedinţia după 20 de ani. Sâmbătă, la Congres, voi prezenta planul meu pentru România. Sper din toată inima să îmi acordaţi onoare de a lupta în numele dvs. şi al românilor pentru a câştiga alegerile prezidenţiale. România are nevoie de stabilitate şi echilibru. Contez pe voi toţi şi vă aştept alături de campania noastră”, se arată în mesajul trimis de Marcel Ciolacu membrilor PSD.