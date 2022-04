Un scandal de proporții lovește în plin în reputația Baroului Cluj, după ce o dezbatere a unor avocați masteranzi pe seama notelor de la lucrările de disertație s-a finalizat cu amenințări cu bătaia și amenințări cu agresiuni sexuale, scrie strictsecret.ro.

Polemica a început după ce avocatul Andrei Vlad Ștețca (foto jos)a anunțat pe un grup public de Whatsapp, din care fac parte zeci de avocați clujeni, că dorește să atace pe cale administrativă rezultatele de la lucrările de disertație, fiind nemulțumit că unii masteranzi au obținut nota 10. Răspunsurile la propunere nu au fost pe placul avocatului Ștețca, un alt avocat definitiv, Fatehy Ali, de origine turcă, spunându-i să nu-și mai dea atâtea aere.

Andrei Vlad Ștețca

Din acel moment, avocatul Ștețca a deviat de la o comunicare civilizata spre proferarea de amenințări cu bătaia și cu agresiuni sexuale la adresa avocatului Fatehy Ali, postând pe grupul de whatsapp compus din peste 70 de persoane o fotografie cu o jucărie sexuală – un dildo negru de dimensiuni mari, anunțând că vrea să îl localizeze pe Fatehy pentru a o folosi pe acesta: „E pentru tine. Să îmi spui unde ești găozarule. Că vin”.

Ștețca nu s-a abtinut si i-a mai trimis avocatului Ali și în privat un mesaj audio prin care amenințările continuau. Strict Secret a intrat în posesia fișierului audio și am încercat să obținem confirmarea și de la protagonist, pentru a vedea cât de autentică este povestea.

Iată înregistrarea cu amenințările pe care Ștețca i le-a adresat avocatului Fatehy Ali:

După cum spuneam mai sus, abordat de jurnaliștii de la Strict Secret, Ștețca ne-a confirmat că exprimările vulgare îi aparțin și că nu îl consideră coleg, deși amândoi sunt avocați definitivi în Baroul Cluj:

„Exprimarea vulgară îmi aparține și se referă la eroii din spatele tastaturii care jignesc sau care fac remarci curajoase și apoi se comportă ca bărbații cu năframă (domnul Fatehy). Nu îmi este coleg”, ne-a precizat avocatul Vlad Ștețca.

Însă, în realitate, singurele remarci pe care avocatul Fatehy i-a adresat-o lui Ștețca erau pentru ca acesta să nu-și mai dea aere, insinuând că suferă de lipsă de atenție.

Ali Fatehi, avocat in Baroul Cluj

„Felul în care a răspuns pe un grup public nu face cinste profesiei de avocat, cu atât mai mult cu cât erau foarte mulți colegi acolo pe grup. Am ramas socat de felul violent în care a răspuns. După cum puteți observa, și aveați deja informațiile, i-am răspuns decent, moment în care am fost supus unui tir de jigniri, amenințări fizice și amenințări cu tentă sexuală. Mă voi apăra în două feluri: am depus o plângere civilă și voi cere daune de 10.000 de lei, nu vreau mai mult. Pentru amenințările și jignirile aduse într-un grup public am depus in plus și o plângere la Baroul Cluj pentru apărarea reputației mele. Consider că e important ca acest avocat să fie avertizat în sensul legii. Mi-e frică de orice client care ar ajunge pe mâna acestui avocat și care ar putea să fie victima unor asemenea gesturi impulsive”, ne-a declarat avocatul Fatehy Ali.

Însă comportamentul violent al avocatului Ștețca nu se raportează doar la colegii de breaslă care nu sunt de acord cu el. În trecut, Vlad Ștețca a fost amendat de către jandarmi după ce i s-a cerut să se legitimeze pentru că nu purta mască, moment în care a făcut un scandal de proporții. Mai mult, avocatul a contestat sancțiunea primită de la jandarmi, însă a pierdut procesul.

„În motivarea în fapt a plângerii contravenționale petentul a susținut, în esență, că a fost sancționat pentru faptul că în data de 29.10.2020, în jurul orei 19.00, ar fi făcut scandal urmare a legitimării sale de către un echipaj al jandarmeriei, fapt ce nu corespunde adevărului. Astfel, aceștia au remarcat că petentul nu are mască.

La data de 29.10.2020 petentul Ștetca ANDREI VLAD a fost sancționat întrucât la data de 29.10.2020, în parcarea magazinului Profi din zona Mărăști acesta nu purta mască și, fiind interpelat de agenții constatatori din cadrul Grupării de jandarmi mobilă, a provocat scandal public adresând cuvinte precum „Cine ești tu?”, „Voi nu aveți altă treabă?”, se arată la dosarul de contestație.

Baroul Cluj: Este o faptă gravă! Baroul nu tolerează un astfel de comportament

Prodecanul Baroului Cluj, avocatul Victor Rusa, ne-a declarat că instituția a fost sesizată de către avocatului Fatehy Ali prin plângere depusă la sediu, iar cazul a fost repartizat comisiei de disciplină, urmând ca avocatul Ștețca să fie sancționat cu una dintre cele patru măsuri: mustrare, avertisment, suspendare din profesie sau excludere din Baroul Cluj.

„Cunosc cazul. A fost înregistrată o sesizare în acest sens. Vreau să menționez că Baroul Cluj nu tolerează astfel de comportamente. Sesizarea respectivă a fost repartizată de îndată la Departamentul de Cercetare Disciplinară. Am văzut și eu mesajele. În calitate de prodecan nu vreau să vorbesc prea multe pentru că nu doresc sub nicio formă să pun presiune pe cei care vor soluționa sesizare. Însă, în calitate de avocat, cred că nu au fost respectate normele de conduită profesională și apreciez că este vorba despre o faptă extrem de gravă. Repet, aceasta este părerea mea personală de avocat”, ne-a declarat prodecanul Victor Rusa.

Flavia Maier, proaspat realeasa in functia de decan al baroului Cluj, a fost si ea foarte ferma in declaratia data pentru Strict Secret:„Ca avocat și ca om, consider că limbajul folosit excede cu mult nu doar deontologiei profesionale ci și moralei și bunului simț. Ca decan, pot să vă confirm că există o sesizare disciplinară care va urma procedura prevăzută de legislația profesiei.”

Și polițiștii din Brașov l-au sancționat pe Ștețca pe motiv că acesta a efectuat o depășire într-un loc interzis, punând în pericol alți participanți la trafic. Și de această dată avocatul-problemă a contestat măsura, fără a obține câștig de cauză. Iată ce s-a reținut în dosarul de la Judecătoria Brașov:

„Prin procesul-verbal xx nr. xxxx din 21.03.2021, petentul a fost sancționat cu 4 puncte amendă, în valoare de 580 lei și cu sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce. În fapt s-a reținut că la data de 21.03.2021 a condus, pe DN 13, autovehiculul marca SKODA cu numărul de înmatriculare xxx dinspre Feldioara spre Brașov și la km 11 + 700 m, în dreptul benzinăriei RO, a efectuat manevra de depășire a autovehiculului marca RENAULT, condus regulamentar de numitul Uxxxx Zxxxx, în zona de acțiune a indicatorului rutier ”depășirea interzisă”, faptă săvârșită cu pericol de accident”, se arată la dosar.

De vazut cum vor gestiona cei din Comisia de Disciplina a Baroului Cluj comportamentul violent al avocatului Ștețca, mai ales că, din punct de vedere cronologic, acțiunile acestuia se agravează. Azi o depășire, mâine te iei în gură cu jandarmii, poimâine îți anunți public intenția de a viola un alt avocat. Avem suficiente motive să credem că avocatul Vlad Ștețca este protagonistul mai multor scandaluri.