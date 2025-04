CEO-ul NTT DATA Romania, Maria Metz, singurul manager din Europa Centrală și de Est prezent pe scena Summit-ului Global Women in Tech, organizat în cadrul prestigiosului Osaka World Expo 2025, a declarat că România poate fi un lider regional veritabil prin adoptarea unei tehnologii de avangardă în comunicații, care poate dezvolta viteze de până la 100 de ori mai mari față de orice altă soluție prezentă acum pe piață, totul cu un consum de peste 125 de ori mai mic de energie.

”Mesajul meu la Osaka rămâne este unul puternic optimist pentru România, pentru că țara noastră a fost întotdeauna un teren fertil pentru idei și tehnologii de avangardă. Sunt foarte mândră pentru că am avut ocazia să le povestesc delegaților de rang înalt din peste 90 de state cum România a crescut de la zero una dintre cele mai puternice infrastructuri de comunicații și tehnologie din lume”, a explicat Maria Metz, CEO NTT DATA Romania, in urma intervenției în cadrul Summit-ului Global Women in Tech.

”România are un potențial demonstrat în adoptarea avangardistă a tehnologiilor noi și acum sunt sigură că ne putem poziționa din nou în primele rânduri ale noii revoluții tehnologice. În perfectă consonanță cu dezvoltarea AI-ului și a calculatoarelor cuantice, tehnologia IOWN dezvoltată de NTT, are potențialul de a schimba lumea”, a continuat Maria Metz.

IOWN este prescurtarea de la Innovative Optical and Wireless Network, o tehnologie patentată de NTT, care va revoluționa comunicațiile la nivel global, departe de limitările actuale. Latența este redusă în raport de 1/200, ceea ce permite interacțiuni în timp real cu aplicabilități în telemedicină, transport autonom sau realitate augmentată. Mai mult decât atât, viteza datelor va crește de 125 de ori față de tehnologiile actuale, totul cu un consum de energie mai eficient, de 100 de ori mai redus decât cel actual.

Avantajele IOWN pentru umanitate au fost explorate în panelul organizat în cadrul Summit-ului Global Women in Tech, atât de către Maria Metz, CEO NTT DATA Romania, care a vorbit despre potențialul României de a se înscrie în avangarda tehnologică, cât și de către restul participanților la dezbatere.

La aproape o luna de la prezența Mariei Metz pe una din scenele Osaka Expo, pe 26 iunie, Romania va marca evenimentul său de maximă vizibilitate la aceasta expoziție mondială – Forumul Economic Multisectorial la care vor fi prezente peste 80 de companii din țară, reprezentanți relevanți ai comunității de afaceri japoneze precum și înalți oficiali ai celor două state. În cadrul forumului vor avea loc prezentări de țară și de proiecte investiționale cu potențial ridicat din România, precum și sesiuni B2B dedicate participanților.

”World Expo 2025 Osaka reprezintă o oportunitate reală de a pune România pe harta parteneriatelor strategice din Asia-Pacific. Prin tehnologie și inovație, dar și prin conexiunile pe care le construim zi de zi, prin business-ul pe care-l derulăm, NTT DATA Romania joacă deja un rol în apropierea dintre România și Japonia. La NTT DATA Romania, credem în colaborări pe termen lung și în potențialul pe care îl putem activa împreună, mai ales în domenii cheie, unde tehnologia face diferența, iar tehnologia IOWN are potențialul enorm de a genera schimbare și investiții la un nivel fără precedent”, a subliniat Maria Metz în contextul Osaka World Expo 2025.

În cadrul Osaka World Expo 2025, compania NTT a amenajat un pavilion pe cel mai mare sit disponibil pentru o companie privată, (3.5000 mp) cu tema centrală “PARALLEL TRAVEL”. Expoziția este organizată pe trei zone, ”Prologue – The Evolution of Communication and theGap Yet to Be Bridged”, ”Main Experience – The Rhythm of Connection Beyond Distance” și ”Epilogue – The Possibility of a New “We”. Vizitatorii vor avea acces la tehnologia IOWN care însoțește întreaga experiență.

Despre NTT DATA România

NTT DATA România, parte din NTT DATA Group este lider în transformare digitală și inovație. Furnizăm soluții și servicii de ultimă generație care cresc eficiența, sustenabilitatea și profitabilitatea clienților noștri. Portofoliul nostru include o gamă variată de servicii IT, de la securitate cibernetică, consultanță și dezvoltare de sisteme, până la soluții de outsourcing și cloud, adaptate pentru a satisface nevoile dinamice ale industriilor diverse.

La nivel de grup, NTT DATA dezvoltă venituri de peste 30 de miliarde de dolari. Servim 75% din Fortune Global 100 și ne angajăm să ajutăm clienții să inoveze, să optimizeze și să se transforme pentru a avea succes pe termen lung. Investim anual peste 3,6 miliarde de dolari în cercetare și dezvoltare pentru a sprijini organizațiile și societatea să avanseze cu încredere și sustenabilitate în era digitală.

Ca Angajator Global de Top, avem experți diversificați în peste 50 de țări și un ecosistem robust de parteneri, incluzând atât companii consacrate, cât și start-up-uri.

