Profesorul Marius Balo, clujeanul condamnat la 8 ani de detenție în Penitenciarul „Shangai” (China), a trimis o scrisoare emoționantă pe adresa redacției Gazeta de Cluj în care și-a exprimat recunoștința pentru susținerea acordată în ultimii ani.

Marius Balo, în vârstă de 41 de ani, a fost eliberat la data de 27 martie 2022 și a încercat să se întoarcă acasă, însă nu a reușit din cauza restricțiilor COVID-19, fiind anulate două zboruri. Profesorul clujean ne-a anunțat că are un bilet de avion achiziționat și că ar putea să ajungă în Cluj-Napoca în data de 18 aprilie.

„Iubiti prieteni, membri ai redactiei Gazeta de Cluj,

Numele meu este Marius Balo, sunt clujeanul care a fost intemnitat la Shanghai timp de 8 ani de zile. Am fost eliberat pe 27 martie, insa ma aflu in continuare la Shanghai deoarece orasul a intrat in lockdown complet.. mi s-au anulat deja doua zboruri, insa au reusit cei de acasa sa imi achizitioneze un nou bilet pentru data de 17 aprilie cu aterizare la Cluj pe 18. Sper din suflet ca sa nu se anuleze si acest zbor.

Fiind blocat de aproape 10 zile intr-o camera de hotel, am avut la indemana timp suficient pentru a parcurge o mare parte din articolele si reportajele de presa care s-au publicat in sprijinul meu in ultimii ani. Va marturisesc, aveam o oarecare idee despre faptul ca sunt sustinut intr-adevar de cei de acasa.. insa nu mi-am imaginat un asemenea efort concertat, timp de ani de zile, al atator oameni, incat sa ajunga sa imprime cauzei o asemenea amvergura.

Am ramas profund impresionat de generozitatea de care ati dat dovada, oferind timp si cerneala unei cauze singulare, pierduta in negura timpului la mii de kilometri distanta si practic divortata de realitatea romanilor de zi cu zi. Dumnezeu stie ca nu sunt vrednic de cuvintele frumoase pe care le-ati spus despre mine si nu ma oglindesc in caracterizarea de om bun si cinstit pe care mi-ati facut-o. Daca mi-ati sti pacatele, v-ati scarbi de mine.. insa nadajduiesc si eu la mila bunului Dumnezeu, ca acum odata eliberat, sa-mi indrepte pasii pe calea care duce catre libertatea aceea, absoluta si deplina, libertatea de pacat.

Doresc sa folosesc acest prilej pentru a va multumi pentru tot ceea ce ati facut pentru mine si il rog pe bunul Dumnezeu sa va binecuvinteze iar mie sa imi daruiasca putere si pricepere pentru a ma arata vrednic de increderea pe care mi-ati acordat-o.”, a transmis Marius Balo.

Marius Balo a fost condamnat la 8 ani de închisoare în Penitenciarul „Shangai” (China) pentru comiterea unei fraude de 80 de dolari, întrucât nu a fost posibilă transferarare lui într-un penitenciar din România pe perioada ispășirii pedepsei.