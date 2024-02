Orașul Cluj-Napoca, cunoscut pentru atragerea a mii de studenți în fiecare an, își pierde din locuitori, inclusiv clujeni care aleg să își construiască o carieră în alte părți. Un astfel de caz este cel al unui localnic care a plecat în Germania după absolvirea studiilor și a trăit acolo timp de 10 ani. Întoarcerea în oraș nu s-a dovedit a fi așa cum și-ar fi dorit el.

„Salutare tuturor,

Am crescut și am trăit la Cluj, dar după facultate am ales să mă mut în Germania, mai întâi în Berlin pentru 5 ani, apoi încă 5 ani în Hamburg.

M-am întors în Cluj acum aproximativ 4 luni și nu mă pot adapta deloc. Observ cu stupoare cât de aglomerat a devenit orașul, nu mai recunosc Clujul pe care îl știam.

Nu înțeleg cum pot oamenii să fie mulțumiți de asta. Calitatea vieții mi se pare extrem de scăzută față de imaginea promovată în presă despre oraș.

În Germania, evitând zonele turistice, era ok, nu era coadă la magazin sau în trafic, și parcările nu erau o problemă. Mă consider norocos că stau în apartamentul părinților (care s-au mutat la țară) și am loc de parcare, dar mă întreb cum se descurcă cei fără loc.

Am crezut că țara s-a dezvoltat, dar pare la fel de încetățenită ca acum 10 ani, doar că un pic mai „cosmetizată”. Noroc cu fondurile UE care au îmbunătățit infrastructura.

În ceea ce privește oamenii, mi se par mult mai agresivi și judecători, și mă întristează că după 10 ani nu s-a schimbat măcar mentalitatea…

Nu știu ce m-a apucat să mă întorc… Acum încerc să-mi găsesc din nou un job în Germania”, a scris tânărul pe o rețea de socializare.

Comentariile clujenilor nu au întârziat să apară, majoritatea fiind de acord că imaginea orașului este mult prea pozitivă și nu reflectă realitatea.

„100 de ori mai bine în Germania, în România e ok doar dacă vrei o casă de vacanță la țară. Clujul este supraestimat în toate aspectele. În București traficul e mai bun datorită metroului, aici poți petrece 2 ore în trafic chiar și pentru a ajunge într-un sat. Nu avem parcări adecvate, nici măcar unul subteran sau suprateran în centru. Nu avem niciun parc decent, mereu înconjurați de mașini. Comparat cu Berlinul, Clujul e un mic sat”, a comentat un internaut.

„Orașul s-a dezvoltat doar pentru cei bogați. Dacă locuiești într-o zonă precum Gruia sau în pădure la Făget, totul e ok, dar dacă ești la început e greu și scump”, a adăugat un alt clujean.