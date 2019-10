Tot mai multe informații ies la iveală despre Dan Barna, unele surse afirmând că s-ar plănui schimbarea liderului Uniunii Salvați România. Presa națională menționează că artizanul acestei mutări este nimeni altul decât Florian Coldea, fostul prim-adjunct SRI, care s-ar afla în spatele formațiunii politice. După proiectele falimentare ale lui Dan Barna arătate de Rise Project, LumeaPolitică a venit cu o altă dezvăluire și prezintă încă o filă de istorie a lui Dan Barna – o poveste cu agenți CIA, spioni ai securității și cadavre din Fallujah. Adevărul despre Barna nu se oprește aici iese la suprafață pas cu pas. O altă publicație online arată că organizația studenților la drept ELSA ar fi legătura dintre Dan Barna și serviciile secrete.

O imagine necunoscută a liderului USR

Rise Project a publicat luna aceasta un articol în care acuză firma lui Dan Barna că multe proiecte au eșuat, iar liderul USR este ”supervizorul senin al unor fraude și conflicte de interese cu fonduri UE”. Rise Project arată că Barna a direcționat banii europeni către sora sa. Liderul USR este prezentat în ancheta Rise Project ca un sforar al fondurilor europene irosite în zadar pe cursuri inutile.

Practic, Rise Project scrie că antreprenorul de succes Dan Barna duce în spate o serie lungă de eșecuri care au costat aproape șase milioane de euro. Publicațiamai afirmă că ”șeful USR, partidul care a inițiat campania #FărăPenali, este supervizorul senin al unor fraude și conflicte de interese cu fonduri UE. Articolul despre Dan Barna a fost publicat în ziua în care liderul USR merge la Cotroceni la consultările cu președintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui nou premier.

”Prezidențiabilul vrea să-i întoarcă pe români în țară, dar și-a consolidat cariera pe seama unora nevoiți să plece. Opozantul și-a dirijat afacerile în algoritmul de încredere al pesedistului Dragnea: bani publici pentru prietenii de școală. La bilanț, managementul care l-a consacrat pe Barna îi este profitabil sieși, în timp ce oameni aflați în cumpănă au beneficiat doar pe hârtie. Vorbim despre persoane cu dizabilități sau proveniți din medii defavorizate, greu de integrat pe piața muncii și extrem de neglijate în România. În numele lor, Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare – DCG, compania fondată de Dan Barna, a câștigat milioane sub pretextul facerii de bine”, spun jurnaliștii Rise în articolul publicat marți.

”Trei proiecte europene generoase arată ca după război. Banii s-au evaporat între amici cu facturi la comandă, în nepotisme, deturnări, plăți fictive, furturi de echipamente și discursuri despre frumusețea spiritului antreprenorial. Din partea beneficiarilor, multă dezamăgire. (…) Proiectele îngropate de Grupul de Consultanță și Dezvoltare – DCG s-au numit “Punți Comunitare” (social), “SES-am Deschide-te” (social) și “Biblioteca Bunelor Practici” (antreprenorial), iar aceasta e povestea lor. În centru se află candidatul Alianței 2020 USR PLUS, consultant pe fonduri europene, apoi fost secretar de stat în guvernul tehnocrat la Ministerul Fondurilor Europene. Barna, 44 de ani acum, a ieșit din firmă de îndată ce a intrat în minister”, scrie Rise Project.

Ulterior dezvăluirilor din Rise Project, procurorii DNA s-ar fi autosesizat despre proiectele cu fonduri europene din anchetă, existând un dosar in rem. Dan Barna a declarat că nu a fost informat de această anchetă, dar că salută inițiativa procurorilor DNA. Ancheta in rem vizează fapte nu persoane.

O poveste cu agenți CIA, spioni ai securității și cadavre din Fallujah

După ancheta jurnaliștilor de la Rise Project, în plină campanie electorală, Lumea Politică prezintă încă o filă de istorie a lui Dan Barna. Publicația arată că firma fondată de Dan Barna – Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG – a coordonat proiectul StartUp@Centru majoritatea beneficiarilor proiectului fiind susținători USR.Concret, fosta firmă a lui Dan Barna a coordonat un proiect StartUp plus prin care trebuia să cheltuiască 11,7 milioane de lei. Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG făcea niște cursuri pentru 400 de oameni. În final 48 de norocoși primeau peste 33.000 de euro pentru a deveni antreprenori.

Una dintre beneficiarii proiectului a fost Oana Marilena Suciu care s-a dovedit că nu este deloc o tânără care să nu aibă experiență în afaceri, însă cu toate acestea, firma fondată de Barna a facturat către UE faptul că a „pregătit-o” pe Oana Suciu pentru viitoarea ei viață de antreprenoare. Se presupune că fata nu știa cum e treaba cu afacerile, iar oamenii lui Dan Barna au învățat-o abc-ul antreprenoriatului. În realitate, Oana Suciu era deja o afaceristă versată. Prima firmă o fondase cu 14 ani înainte ca oamenii lui Barna să decidă că merită 33.000 de euro din bani europeni pentru a-și deschide un start-up.

Suciu Consult SRL a fost înființată de către Oana Suciu și Gabriel Chimișliu, un afacerist din real-estate. În același an, tânăra din Sibiu fonda societatea comercială Danubia Global Inc. SRL. Era asociat unic și administrator.

După un an de activitate, în 2005, Oana Suciu cesionează firma către Security Ventures International Ltd, un off-share din Insulele Virgine Britanice. Reprezentantul firmei paravan era un anume Levinson Richard Lee, născut la 21 martie 1953, cetățean american.

Concomitent, Suciu fondează o firmă nouă, Consider IT done International SRL. Asociatul ei are tot o firmă străină, Cantillon LTD. La finalul aceluiași an, Suciu rămâne patroană peste toată firma pe care o dizolvă și își însușește patrimoniul.

În 2010, Oana Suciu primește 12% din societatea Canah International și devine asociată cu cetățeanul german Mihail Dan Lăzărescu. Doi ani mai târziu, Oana Suciu deținea 35% din capitalul social de peste 1,2 milioane de euro al firmei respective.

În 2014, Oana Suciu părăsește firma după ce cesionează părțile ei sociale partenerului său Mihai Lăzărescu. Este vorba despre fabrica din Salonta care face produse bio din semnințe de cânepă.

Un general de la SIE intră în scenă

Revenim la Danubia Global Inc., firma pe care Oana Suciu o fondase în 2004 și o cesionase un an mai târziu. În 2007 se dovedește faptul că americanul care aparent preluase Danubia Global Inc. SRL de la Oana Suciu era reprezentat de Bichir Bogdan Valentin. Acesta era fiul lui Mihail Bichir, fost ofițer de securitate care pe vremea comunismului s-a ocupat de SUA și Canada.

Mihail Bichir a fost ridicat la gradul de general în anul 2000 printr-un decret semnat de Emil Constantinescu.

De aici, povestea devine nebunească. Celebra publicație Wall Street Journal scrie despre Danubia Global Inc din România. Americanii spun că a fost creeată special pentru a prelua afacerile companiei americane Custer Battles, LLC. Asta înseamnă că fata lui Barna era parte a unui joc complicat și periculos, scrie Lumea Politică.

Fata lui Barna a fondat firma să preia afacerile unui agent CIA

Custer Battles, LLC fusese fondată de fostul agent CIA Michael Battles și fostul oficial al armatei americane Scott Custer. Firma a învârtit zeci de milioane de euro în Irak dar a fost acuzată într-o anchetă federală de mai multe fraude.

Jurnaliștii de la WSJ considerau, în materialul lor, că o Danube Global Inc. a fost fondată special pentru a prelua afacerile Custer Battles LCC prin încălcarea legilor SUA. Practic, Oana Suciu devenea parte a unui puzzel complicat cu spioni și milioane de dolari.

Masacrul de la Fallujah

Orice poveste cu spioni care se desfășoară în zone de conflict are toate șansele să se termine rău. Așa a fost și povestea companiei fondată de Oana Suciu în 2004.

În aprilie 2006, compania deja opera în Irak. Ancheta FBI cu privire la deturnarea de fonduri releva faptul că firma fondată de Oana Suciu preluase la prețuri simbolice mai multe utilaje ale firmei americanilor acuzați de fraude.

Mercenarii Danubia Global au ucis 3 civili și au rănit alți opt conform unui raport al Pentagon dat publicității de WikiLeaks.

„Se suspectează că, convoiul Danubia Global Inc. a răspuns cu foc în timpul unui atac, iar focul lor a avut ca rezultat trei civili uciși și opt răniți” susține raportul publicat de WikiLeaks. Victimele raportate în documentul respectiv au fost identificate de americani la spitalul din Fallujah.

A fost momentul în care activitatea companiei s-a încheiat în Irak. Armata americană a reacționat prompt pentru că uciderea civililor irakieni de niște bodyguarzi apăruți de nicăieri periclita eforturile de pace în zonă.

Dan Barna și serviciile secrete.De unde a apărut pepiniera USR

După câteva zile a apărut o nouă dezvăluire ce îl are în prim-plan pe prezidențiabilul Dan Barna. Ziua News afirmă că organizația „The European Law Students Association” (ELSA) a fost veriga dintre Dan Barna și serviciile secrete.

”Conform unei anchete jurnalistice, în 4 mai 1981 se forma ELSA, o organizație înființată de cinci studenți la drept din Ungaria, Polonia, Germania și Austria cu scop de cooperare împotriva regulilor Cortinei de Fier ce separa occidentul capitalist de comunism.

Organizația „The European Law Students Association” se dezvoltă și ajunge rapid la 17 membri, apoi 50. Apar primele semne ca ar fi fost înființată sub oblăduirea serviciilor secrete din est și vest în mediul studențesc. Câțiva agenți sub acoperire ai structurilor de informații din Marea Britanie și Franța penetrează rețeaua și oferă date secrete către puterile occidentale.

La finalul anului 1995 și începutul anului 1996, Dan Barna, actualul președinte al USR devine vicepreședinte ELSA România. Cel puțin așa își anunța în propriul CV. Tot aici mai menționează că devine președinte al organizației în 1998. Cu toate că a terminat facultatea în 1998 mai rămâne președinte încă doi ani până în 2000. Deși nu mai era student, se ocupa de managementul societății încă un an. Despre asta în CV Dan Barna: „Implicat direct din 1996 în procesul de creare şi în planul de dezvoltare pentru asociaţie. În 4 ani, ELSA s-a extins de la 2 filiale locale lipsite de activităţi la 8 filiale active”

ELSA România este singura asociaţie a studenţilor la drept care activează la nivel naţional, reunind aproximativ 1.000 de membri din Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș şi Timişoara.

Foarte interesant este că la conducerea societății studențești îl urmează Cristian Seidler, iar asta n-o aflam de la Barna sau din CV-ul lui Seidler (care a ascuns total apartenența la ELSA, organizație a cărei șef a fost după Dan Barna), același Cristian Seidler care acum este vicepreședinte la USR. Împreună, cei doi au construit pepiniera USR, în cele opt filiale din țară, care au ajuns astăzi la douăsprezece filiale mai sus menționate. Un USR fabricat pe structura ELSA România, care își trage rădăcinile dintr-o construcție supervizată de SRI-ul condus de Virgil Măgureanu, dar și sub oblăduirea SIE, o bună parte din timp condus de Ioan Talpeș, care a activat în occident „conserve” și „cârtițe” din mediul studențesc, penetrând marile companii de afară, din Europa, SUA, Canada. Sub o explozie de migrație a studenților români în occident (fie ca studenți cu burse, fie ca absolvenți care găsesc de muncă la marile companii multinaționale) serviciile secrete românești SRI și SIE infesteazăîn perioada 1991- 2001 piața occidentală. Cele opt (apoi, douăsprezece) filiale ale ELSA din țară, trimit din anul 2000 în străinătate la training viitoarele cadre ale USR, racolate de servicii.

Este explicația unui fapt care a surprins multă lume. S-au întrebat mai mulți cum de „la un moment dat”, „ca la un semnal”, o mare parte din românii care aveau joburi importante peste hotare și care câștigau sute de mii de euro și-au lăsat banii, familiile, locurile de muncă la firme importante, avocați, doctori, specialiști IT, magistratura etc., și se întorc masiv în țară, mai întâi pentru „a salva Bucureștiul” sub aripa lui Nicușor Dan, mai apoi pentru „a salva România”, sub directivele lui Dan Barna. Este fix principiul de lucru al „cârtițelor” (înfiltrate în companii etc. și care oferă informații) și al „conservelor” (care se activează la un moment dat, la un semnal, până atunci acționând ca oameni „normali” în mediul în care au fost „depozitați”).

Exact așa s-a întâmplat cu USR și cu venirea masivăîn țară a membrilor acestei structuri de tip neo-marxist. Căci neo-marxismul este noua teorie care se propagăîn ELSA, iar în ELSA România sunt mai bine de 1.000 de studenți membri, înregimentați în Societatea Elitistă cu rădăcini securiste. Cazul Roxana Wring, care s-a dovedit (de către CNSAS) a fi o colaboratoare a Securității este elocvent. Precum și un alt caz menționat de presa românească, în mai multe cotidiane, dar încă neconfirmat de CNSAS. Vor mai urma și altele. Despre USR s-a scris în presă că este o invenție a securiștilor și că alături de PLUS, formațiunea lui Dacian Cioloș (nepotul „Vulpii” Virgil Ardelean, fostul șef de la „Doi și-un sfert”) a vechilor securiști, se dorește confiscarea mediului politic și a jocurilor pentru puterea politică din România.

De ce a mințit, totuși, Dan Barna. Conform CV oficial afișat de Barna pe portalul Parlamentului rezultă că: a devenit Vicepreședinte al ELSA România în 1996, în timp ce era student în Anul III la Facultatea de Drept din București (1994-1998); Barna a deținut funcția până în 1999 deși a absolvit Dreptul în 1998. Interesant este că apoi, deși nu mai era student, Dan Barna a fost Președinte ELSA România din 1999 până în 2001. Dar Conform portalului ELSA, Dan Barna NU a fost niciodată președintele ELSA România. A fost: Vicepreședinte Seminarii în 1997-1998; a fost Director financiar între anii 1998-2000. În schimb, cum spuneam, îl găsim pe același portal ELSA ca președinte pe Cristian Seidler, care acum este vicepreședintele USR, omul care-l talonează pe Dan Barna. Seidler a mai fost: Vicepreședinte Seminarii în 2000 – 2001; Președinte în perioada 2001-2003. De ce a mințit Barna în CV-ul oficial? De ce Seidler NU își afișează niciunde CV oficial? Acestuia din urma îi este rușine cu ELSA? În vreme ce Barna se supraevaluează”, scrie Ziua News.