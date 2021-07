Sunteti proprietarul unui restaurant? Pentru ca persoanele care va trec pragul sa fie multumite si sa revina mereu cu drag, este important sa oferiti servicii de calitate. De aceea, restaurantul dumneavoastra ar trebui sa fie echipat cu aparate de calitate, asa cum este si masina de spalat vase profesionala.

Chiar daca decorul localului arata excelent, iar preparatele pe care le oferiti sunt delicioase, daca vesela nu va arata impecabil, exista riscul ca multi clienti sa plece nemultumiti, chiar inainte sa primeasca ce au comandat. Nicio persoana nu isi doreste sa vada pete pe farfurii sau urme de picaturi si amprente pe pahare sau, chiar mai rau, depuneri ramase de la clientii precedenti.

De aceea, daca vreti sa evitati aceste neplaceri, cea mai eficienta solutie este sa achizitionati o masina de spalat vase profesionala. Nu este necesar ca angajatii dumneavoastra sa se ocupe de acest aspect, deoarece vor pierde mult timp cu fiecare vas in parte, iar toata activitatea restaurantului ar putea fi compromisa.

In schimb, daca veti opta pentru o masina profesionala, veti face o investitie care se va amortiza intr-un timp destul de scurt, fara sa mai fie necesare cheltuieli suplimentare. In plus, veti evita riscul spargerii vaselor din neatentie de catre persoana care le spala sau pierderea din vedere a anumitor pete sau resturi de mancare.

Un alt beneficiu de care va veti bucura in cazul achizitionarii unui astfel de aparat este productivitatea. O masina profesionala va curata un volum mare de farfurii, pahare si tacamuri, iar bucatarii si barmanii le vor putea folosi pentru preparate si bauturi. Lucrurile se vor desfasura rapid, iar restaurantul dumneavoastra va prospera.

De asemenea, despre masinile profesionale de spalat vase trebuie sa stiti ca generaza un consum redus de apa si energie electrica, asa ca veti face ecomomie si din aceasta privinta.

masina de spalat vase profesionala

Comandati o masina de spalat vase profesionala de la Fresco!

Daca vreti sa achizitionati un astfel de echipament HoReCa, cu siguranta va doriti sa beneficiati de un raport calitate-pret avantajos. Ei bine, pentru a comanda o masina profesionala de inalta calitate, cu o durata de viata indelungata si un pret accesibil, alegeti un furnizor profesionist, asa cum este Fresco.

Acest distribuitor are multi ani de experienta, sustinand geniul in bucatariile profesionale din Romania inca din 1992. Fresco are o gama variata de echipamente HoReCa, printre care se numara si acest tip de produse. Masinile de spalat vase de pe site au fost create de branduri consacrate pe plan international si au o calitate incontestabila.

De la Fresco puteti comanda o masina de spalat vase profesionala pentru pahare, vase si oale la un super pret! Aceste aparate reprezinta un mare ajutor pentru orice unitate de alimentatie publica, fiind cu adevarat echipamentele indispensabile pentru restaurantele care isi doresc ca orice persoana care le trece pragul sa aiba o experienta la superlativ.

Asadar, daca va doriti o masina de spalat vase profesionala pentru localul dumneavoastra, Fresco este magazinul care puteti apela cu incredere. Studiati produsele disponibile pe site si profitati de ofertele speciale pentru a comanda masina de care aveti nevoie la un pret fara egal!