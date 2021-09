#dragoniidecluj sunt cei care au „puterea banului” în minunata noastră metropolă, însă entitățile acestora sunt de multă vreme enigme fantomice, întrucât nimeni nu le cunoaște „linia vieții” ori detalii picante despre influența pe care au avut-o banii în lupta lor pentru supraviețuire. Despre toate acestea au pornit o anchetă colegii de la Ziar de Cluj, prima personalitate vizată fiind Laurentiu Russo, cel mai bogat clujean din Ardeal, care are o poveste impresionantă în spate.

Laurentiu Russo este clujeanul cel mai bogat din Ardeal: 550 de milioane de euro in cash si portofoliu imobiliar compus numai din „bijuterii”, in valoare de alte 40. Discretul Russo, omul israelienilor, a dezvoltat alternativa la softul de spionaj Pegasus.

La fel de rari ca si in povestile cu paji si ursitoare, #dragoniidecluj, aia adevarati, rar vazutu-s-au la fetele oamenilor. Dar ei sunt cei care controleaza Clujul cu banetul lor. Si nu discutam aici de 5-10 milioane de euro. Nu sunt poze cu ei, nu sunt lucruri stiute despre ei decat prea putine: ca exista, ca au, ca pot, dar, in fapt, nu ii stiu prea multi, iar restul cred ca sunt aievea.

#dragoniidecluj nu au nevoie de fotosinteza politicii, nu trebuie sa mearga la nunti si botezuri ca sa relationeze, ii doare in cot pe Fisc si de gura lumii, ei au puterea cea mai aleasa: banul brut. Sunt multe feluri de bani pe lumea asta, bani albi, negri, fara culoare, fara miros, pentru curve, pentru apele sambetelor, pentru zile negre, acesti bani sunt ai oamenilor simpli. Banul brut apartine #dragonilordecluj. In sume convexe, concave, paralelipipedice, in saci, in offshore, in conturi la vedere, banii bruti nu pot fi atinsi de securisti, procurori, curve, escroci de o zi, sunt jadul incandescent al #dragonilorClujului.

#dragoniidecluj bantuie orasul de decenii, cateodata la ei nu e vorba musai despre bani, e vorba de supravietuire. Am avut, timp 25 de ani, ocazii unice sa strang info despre ei, artefact informational cu artefact informational, piesa cu piesa, si, desi nu am mult in tolba, tot e mai mult decat ce aveti voi. Veti afla de la Liviu Alexa cum li s-a creionat destinul, cand banul brut a intrat in viata lor, ca un turnesol al Kharmei: pentru unii a fost de bine, pentru altii de rau. Mereu si mereu, potrivit sufletului lor.

Russo, Omul Invizibil

Primul cu care incep aceasta serie este Laurentiu Russo, un clujean despre care se poate spune ca este cel mai bogat om din Transilvania si unul dintre cei mai bogati din Romania. Nu apare in topurile Forbes, abia daca am gasit o fotografie cu el, ca sa ii puteti vedea mutra si sa vi-l desenati mental putin mai bine.

Pana si angajatii sai, alaturi de care a construit firma de IT Softvision in ultimii 20 de ani pana sa vanda, nu pot sa iti dea mai mult input despre el decat ca „e un tip fain, ultradiscret, pe care te poti baza”. Nu exista pe social media, nu merge decat la „anumite” intalniri de afaceri.

Russo si singurele urme social media de pe net, o incercare de a crea un cont Twitter, la care, pana la urma, a renuntat, si un cont de Linked-In, mort si el.

Priviti acest demers al meu nu ca pe unul acuzator, care sa infiereze bogatii Romaniei. Ati gresi daca ati face asta. Russo nu s-a imbogatit din furatul de fabrici si uzine, desi, a profitat, mai mult ca sigur, de slabiciunea Statului Roman si a facut ceea ce face oricine din IT-ul romanesc: a platit prin Softvision multi angajati la negru, ceea ce seamana cu evaziunea fiscala, caci pe cartile de munca ale angajatilor figura salariul minim, cand, in fapt, salariul real era de 7 ori mai mare.

Russo a devenit putred de bogat din IT, pe mintea lui si a angajatilor sai, profitand de sistemul fiscal romanesc super slab. Asta e, asta au facut toti. Noi ne propunem sa va aratam povestea lui, fiindca e una foarte interesanta, mai ales ca e vorba de un clujean. Ar fi fost interesanta si pentru presa economica nationala, dar ea nu mai exista, e compusa doar din articole platite, si nu mai exista jurnalisti de investigatie pe „partea economica”.

Russo nu e numele sau „original”

Oricat de american s-ar pretinde domnul Russo astazi, el s-a nascut la 08.07.1967, in zodia Rac. E importanta si zodia in aceasta discutie, fiindca nativii acestei zodii sunt de o tenacitate speciala, unica in zodiac, care ii face de neoprit in a-si atinge obiectivele. Racii nu sunt interesati de o viata sociala prea activa, fiindca sunt anxiosi si prea sentimentali. Sensibilitatea lui Russo este vulnerabilitatea pe care a incercat cu maiestrie sa si-o ascunda devenind mai performant ca Omul Invizibil.

La nasterea sa in Cluj-Napoca, numele sau nu era Russo, ci mai neaosul Rusu. Asa apare si pe certificatul de nastere initial: Rusu Laurentiu Mihai. Tanarul Rusu nu s-a obisnuit cu regimul comunist prea bine, era pasionat de lucruri despre care in Romania nu se vorbea prea mult: calculatoarele. A intrat la Politehnica si a trebuit sa mearga in armata, la Termen Redus.

Un fost coleg isi aduce aminte despre Laurentiu Rusu: „Pot sa spun doar ca era SUPERBAZAT, dupa cateva zile de armata (TR, nu altceva), a disparut din unitate in SUA, nu suporta programul. Nu stiu unde a terminat facultatea, intrase la Politehnica, ca si noi toti. Era in 1985-1986, va dati seama cam ce baza avea… Probabil era baiat destept, noua ne parea un pampalau”.

Cum a putut sa dispara Laurentiu Rusu in America plecand in timpul serviciului militar obligatoriu? Asta e un mister. Cel mai probabil a avut pile sau au existat presiuni. Tatal sau, Ilie Rusu, ce ar trebui sa aiba 82 de ani, era deja in SUA.

Cert este ca America i-a oferit educatia de care avea nevoie: a absolvit University of Pennsylvania (Engineering & Finance) si apoi masterul la Stanford in Computer Science.

Ajuns acolo, ca si cum i-ar fi fost rusine de numele sau romanesc de familie, Rusu si-a schimbat numele in Russo, ca sa sune mai evreieste. O sa intelegeti mai incolo de ce.

Foarte amabil ca infatisare, un killer in business

Laurentiu Russo, de origine clujean, dar cu cetatenie americana, este unul din pionierii IT-ului romanesc. In 1998, Laurentiu Russo si asociatul sau, Cristian Motioc, pun bazele SoftVision, in primul sediu din Cluj-Napoca, o garsoniera de pe Aleea Detunata nr. 3, cu trei angajati si multe idei. Dupa patru ani de existenta, firma ajunge la 64 de angajati. In 2006, firma avea peste 160 de angajati si deschidea punctul de lucru din Baia-Mare si San Jose, SUA, iar un an mai tarziu se deschidea al doilea sediu din Cluj-Napoca. Intre timp, Softvision a deschis o gramada de puncte de lucru in Cluj si in tara, vom vorbi in mod speciale despre aceste sedii, caci si ele au o poveste.

In 2016, are loc un eveniment important in actionariatul companiei: la 25 martie, in acel an, Russo, persoana fizica, vinde pe doi lei partile sociale de la Softvision, sereleul din Romania, catre Softvision LLC, off-shore-ul sau din SUA, cu sediul in loc. Pleasanton, CA 94588, str. 4695 Chabot Drive Suite 200, inmatriculata sub nr. EIN: 81-1957996, reprezentata… hahaha, tot de RUSSO LAURENTIU, in calitate de administrator.

Apoi apare bomba cand, doi ani si jumatate mai tarziu, gigantul Cognizant, listat pe Nasdaq, inghite Softvision pentru suma ametitoare de 550 de milioane de dolari!

Practic, Laurentiu Russo devine clujeanul cel mai bogat din Ardeal si unul dintre cei mai bogati romani in cash. Nu e de ici de colea sa incasezi juma’ de miliard de dolari la 51 de ani in orice tara din lume te vei fi nascut!

Dar, poate, ati trecut prea repede peste un nume pe care l-am asternut la inceputul acestui paragraf: Cristian Motioc. „Asociatul” Cristian Motioc.

Motioc nu este un om oarecare in povestea asta. Ba, din contra, am putea sa ii zicem FONDATOR al Softvision si omul care a muncit 12 ani legati pentru construirea succesului Softvision.

Darpe care Laurentiu Russo l-a ejectat ca pe o masea stricata atunci cand a presimtit ca Softvision se apropie de un exit baban. De ce sa ii dea un sfert „fraierului” de Motioc cand il poate scoate afara din firma si sa incaseze peste cativa ani el TOTUL?

Motioc a disparut intr-o zi de decembrie 2010 din actionariatul firmei si din viata Softvision. Nu si-a mai revenit de atunci. Firma lui, una de software, Admin Software, merge ca pixu’, nici macar la nivelul unei firme de IT de nivel start-up nu a ajuns dupa 2011:

Cand l-am sunat pe mobil sa ii cerem un comentariu, Motioc a fost efectiv surprins. Desi a fost foarte rezervat in a-i da „in gura” lui Russo, Motioc nu a tacut despre trecut, vorbele sale mi-au sunat in cap mereu ca niste vorbe pline de regret, de frustrare.

„Nu credeam ca isi mai aduce cineva aminte de mine, ca si cum cineva a vrut sa fiu sters din istoria Softvision. Si, peste orice altceva, asta mi s-a parut nedrept. Am fost coleg de liceu cu Laurentiu, apoi el a plecat in State. Tatal lui era fugit acolo si i-a facut chemare. Am reluat legatura mai strans prin 1997, cand EU l-am chemat in Cluj-Napoca sa ne apucam de IT, el lucra atunci la Hewlett-Packard. Nu stiu de unde stiti de garsoniera mea de pe Detunata 3, dar asa e, acolo am pornit, nici dracu nu isi mai aduce aminte, m-ati surprins.

Am lucrat 12 ani ca sa cresc Softvision si apoi m-au sters din istoria firmei. Nu pot sa va zic de ce am plecat, sa zicem ca a fost un divort amiabil. Timp de 12 ani eu am tinut legatura cu oamenii, i-am crescut si format, e adevarat, el aducea clienti din State, asta era rolul lui, al meu era sa ma ocup de Romania. Va rog nu mai insistati, ca nu va spun de ce. Nu imi dau seama daca eliminarea mea din firma a fost facuta cu intentia ca sa nu particip la exit-ul de mai tarziu, nu stiu ce planuri avea in cap Laurentiu, dar, da, la impartirea celor 550 de milioane de dolari ar fi trebuit sa fiu si eu in 2018″, spune cu amaraciune Motioc, care explica si motivul pentru care inca mai e „combinat” cu Laurentiu Russo pe unele firme care au in proprietate diverse active imobiliare: si-a pastrat partea sa din activele imobiliare si pur si simplu nu a vrut sa vanda.

Haha, ca un soi de ghimpe moral in coasta imoralului Russo, ca un reminder al trecutului.

Regretele sunt importante, dar pentru Russo, mai important e ca cele 550 de milioane de parai sunt in buzunarele sale. Nu credeti ca asta e marimea tranzactiei? A confirmat-o si Reuters:

Aici se impune o mica halta. In fata angajatilor, Russo are statutul de God, mai ales a celor din top management. Toti spun ca, in afara de obsesia de a nu fi pus pe net cu mutra (nu apare in nici o poza de teambuilding sau aniversare de Softvision), Russo e un tip „fain”, „cald”, „serios”, „de la care ai ce sa inveti”.

In business insa, si asta e deja opinia mea, Russo e un killer adevarat. Foarte imoral. Nu am date daca si ilegal, dar imoral, fara indoiala. Nu numai pentru eliminarea lui Motioc din povestea de succes a Softvision, ci si pentru nesimtirea cu care a evitat ani de zile sa plateasca in Romania impozit pe profit, declarand ca profituri anuale bani de seminte incepand cu 2011, anul de cand s-a lepadat de Motioc. Cand a avut interes sa vanda, si-a luat costumul ala bun, a inceput sa faca profit si pe Romania, si dintr-o data cifrele au crescut. Dar ani de zile Softvision a inselat Statul Roman din punctul de vedere al taxelor incorect calculate, si pot dovedi asta cu marturii de la fost angajati si insideri.

Inclusiv lucrativa tranzactie de 550 de milioane de dolari este imorala.

Ca avem un Stat Roman slab si cu legi slabe stim. Dar asta nu ne impiedica sa vorbim, sa aratam ce credem. In 2016, tranzactia partilor sociale de la persoana fizica Russo la compania Softvision LLC s-a facut in baza celebrei de acum cesiuni de parti sociale echivalente cu capitalul social: adica 200 de lei.

Chiar credeti ca asta era VALOAREA DE PIATA la 2016 a Softvision Romania SRL? Nici vorba! Apoi, credeti ca statul roman a luat ceva din cele 550 de milioane de dolari incasate mai apoi in SUA pe off-shore de Russo? Hahaha, naivilor, a fost acelasi mecanism ca in cazul vinderii Rompetrol de catre Dinu Patriciu care a incasat in afara tarii 3 miliarde de coco si a dat mumu Romaniei. La fel de imoral a fost si Russo, care si-a pastrat in Las Vegas un vehicul financiar pe numele sau NAPOCA Inc. (aici nu i-a mai fost rusine de Romania sau de Cluj, cand a ales denumirea) si unde a inghitit tot banetul. Iata si cum arata reteaua de firme legate de Napoca Inc. Las Vegas:

Ce poti face cu 550 de milioane de dolari in viata asta? Pai, daca Russo, la 54 de ani, i-ar cheltui fara sa ii mai puna la lucru, estimand ca va trai macar cat tatal sau, adica inca 26 de ani, ar putea cheltui fara probleme 2 MILIOANE DE DOLARI PE LUNA. Tare, nu?

Un consultant fiscal, intrebat fiind de mine care ar putea fi castigul anual/dobanda/yield-ul pe care proprietarul unei sume de 550 de milioane de dolari l-ar putea pretinde din investirea banilor in portofolii MEGA SAFE, adica zero risk, ne-a spus cu modestie ca nu a avut pe mana o asemenea suma, dar ca estimarea sa se indreapta spre 7 la suta anual.

Adicatelea: daca Russo ar pune banii astia la lucru in fonduri super conservatoare, bonduri de stat, etc, ar putea incasa anual, fara sa piarda ceva din cei 550 de milioane, cam 38 000 000 de dolari anual. Ceea ce e si mai tare: 38 de milioane de dolari ca sa pui la lucru o jumatate de miliard de dolari!

Dar Russo are o pasiune foarte interesanta. Imobiliarele premium. De peste 10 ani, el colectioneaza la Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Sibiu, Baia Mare. Constanta, tot ce e mai juicy din piata premium de imobiliare: terenuri centrale, case darapanate pe care le transforma in bijuterii, case vechi de tip conac sau cu istorie, TOT.

Pasiunea colectionarului Russo: bijuteriile imobiliare. Cam de 35 de milioane de euro

O sa va rog acum sa stati jos, ca sa nu picati pe spate. Ca nu ati mai vazut asa ceva. Plus, deschideti-va o bere sau luati o cafea, mai avem mult din poveste, la final mai detonez o bomba.

Sunt multi milionari la Cluj-Napoca ce, in loc sa cumpere tablouri, cumpara vile. Unul e Gheorghe Terhes, alt milionar ascuns, fost director general al Silcotub Zalau, devenit clujean si care are o gramada de vile speciale in Cluj-Napoca. Dar niciunul nu se compara cu Laurentiu Russo. Toti greii orasului vor admite ca el are in acest moment cel mai tare „clasor” cu active imobiliare premium.

Pe acest segment, Russo lucreaza cu un tip pedant, un om de incredere, Emil Munteanu, omul lui pe imobiliare. El identifica tintele si negociaza, Russo achita. Foarte interesant e si felul in care Russo se comporta cu ceea ce cumpara: se comporta exceptional. Investeste roabe de bani in materiale premium si design si le da o noua viata.

Pe sistemul McDonalds, unde profitul vine din plata chiriei spatiilor in care opereaza o entitate sau francizor catre firma-mama, si aici Russo a imaginat o modalitate de a suge bani din Softvision pe chirii, pe chiriile sediilor ce erau detinute tot de el pe alte firme: Napoca Trek, ML Trust, Transilvania Trek, care sunt, cum ar veni, holdingurile sale imobiliare, firmele pe care a strans in timp toate cladirile de mai jos (o sa ramaneti masca!).

Tranzactia cu Cognizant NU a insemnat automat si achizitia vilelor devenite sedii pentru Softvision. Astfel ca Russo se gaseste in situatia putin suparatoare de a sta cu ele astazi goale sau date spre inchiriere. Are balta peste, nu ii plange nimeni de mila, dar e un aspect interesant de consemnat.

Estimarea portofoliului imobiliar a fost facuta consultand trei agentii cu traditie in Cluj. Media „amiabila” a fost de 40 de milioane de euro. Cam atata valoreaza toate proprietatile identificate si pozate de Ziar de Cluj.

Toate proprietatile de mai jos sunt situate in zone premium ale Clujului sau Bucurestiului. La Cluj-Napoca, se poate spune ca omul asta detine practic aproape o strada intreaga: Republicii!. Exageram putin, dar nu prea tare!

Unele locatii sunt in curs de renovare, asa cum am identificat un apartament senzational in Piata Unirii din Cluj-Napoca, cu vedere la statuia lui Matei Corvin, compus din 2 apartamente, in fapt, si care valoreaza cam un milion de euro!

Altele sunt pe finalizare. Este foarte interesant cum Russo obtine pe strazi precum Republicii sau Bisericii Ortodoxe autorizatii de constructie cat ai zice peste, cu regimuri interesante de inaltime, in timp ce alti dezvoltatori imobiliari care construiesc pe Brancusi si-o iau in freza de la Boc mai mereu!

Dar gata!, nu va mai tin in suspans, va las sa va clatiti ochii cu fotografiile averii imobiliare a lui Russo. Mi-a luat doua zile sa le vizitez. Sunt convins ca nu le-am dibuit pe toate!

Si, la capatul seriei de fotografii, detonez bomba!

„Clasorul” cu „timbrele” imobiliare ale super milionarului Russo

Nu v-am mai deranjat sa pozez cele cateva zeci de apartamente situate in zone de top gen Plopilor, Clinicilor, Regele Ferdinand, am zis ca sunt „cacatisuri”. Am luat numai „greucenele”.

DoubleTree by Hilton Hotel din Cluj, strada Sindicatelor 9-13

Brasov 2-4

str Andrei Muresanu 19

Republicii 101

Republicii 88

Republicii 57 cu Bisericii Ortodoxe 46 A

Republicii 59

Republicii 58 si 58 A

Republicii 56

Republicii 41-43

Avram Iancu 34

Avram Iancu 32

Ulmului 15-16

Borza 9-11

Racovita 23

Racovita 25

Racovita 60 A

Unirii 13 ap 25-26, valoreaza minim UN MILION DE EURO

Bucuresti, strada Uruguay 11

Bucuresti, strada Ioan Cantacuzino 16

Credeti ca doar „atata” e tot, ca doar cele de mai sus sunt singurele active ale lui Laurentiu Russo? Va inselati. Nici chiar noi, care am muncit ceva la ancheta asta, nu am putut afla chiar totul.

In 2015, Ziar de Cluj remarca, de exemplu, ca achizitia hotelului City Plaza, ca asa se numea pe atunci, de la Sorin Dan, s-a facut pe super putini bani, in fapt, prin preluarea unor credite de 10 milioane de euro pe care Sorin Dan le avea la VENETO Bank, si pe care Russo le-a garantat cu unele imobile prezentate mai sus, dar si cu altele din alte judete gen MM sau CT, de care nici dracu nu avea habar:

Ce mai face azi „pensionarul” Russo?

Un om de calibrul lui Russo si cu potentialul sau de dezvoltare in software nu putea sa ramana „nearondat”. Nu intamplator v-am povestit despre schimbarea numelui sau, Rusu, in Russo, ca sa sune mai evreieste.

Pe premisele activitatii sale la Mozilla, browserul „independent” care vrea sa bata Chrome, Russo s-a anturat cu o casa de intelligence din Israel cu legaturi bunicele spre SUA. Deci care nu actioneaza fara stirea americanilor.

Nu o sa credeti ce va spun, dar e fix treaba voastra, dragi cititori, dar in ultimii ani, de cand era clar ca Softvision va pleca spre Cognizant, Russo si partenerii sai evrei au dezvoltat o alternativa la Pegasus, softul de spionaj deja celebru.

Pegasus este un soft super sofisticat ce sa preia de la distanta controlul asupra telefonului unei potentiale victime: poate sa obtina tot ce este pe telefon, sa vada toate mesajele și sa porneasca, tot de la distanta, microfonul sau camera. Practic, guvernul care da banii poate sa vada pe un telefon tot ce vede si posesorul aparatului. Această super-unealta de spionaj a fost dezvoltatade compania israeliana NSO Group.

Russo si noii/vechii sai parteneri israelieni au creat o ALTERNATIVA la Pegasus. Pe care vor sa o vanda, mai ieftin, guvernelor.

Sub premisa ca lupta impotriva criminalitatii cibernetice, in Israel au fost dezvoltate o parte dintre cele mai performante procesoare plus cele mai cunoscute companii de tehnologie si dezvoltare software.

Ei bine, domnul Russo a avut in ultimele luni mai multe intalniri cu persoane importante din Suedia, din intelligence si lobbysti, ca sa le vanda solutia, lucru care a atras atentia serviciului secret suedez si care a comandat la Ambasada Suediei din Romania un „audit”: cine dracu’ e Russo? dati-ne tot ce aveti!

Dar Russo nu pierde vremea doar cu suedezii. Se mai antureaza si cu vectori sau pretinsi vectori ai intelligence-ului romanesc. De exemplu, cu Rares Bogdan, europarlamentarul clujean si liderul de top al PNL cu care Russo a fost vazut discutand intr-unul din restaurantele din spatele Palatului Victoria. Aici Russo isi va lua teapa. Rares Bogdan face de multi ani o greseala imensa: se pretinde interfata lui Iohannis sau a sefului SRI, Eduard Hellvig, lucru care ii irita pe cei doi la maxim si care i-au si reprosat asta, ba chiar l-au cam izolat pe Bogdan de ei. Maniera asta de a se da mare cu oficiali de top seamana cu cotocismele lui Decebal Cotoc, tot clujean, care se crede mare broker de influente pe la Bucuresti, atata doar ca Decebal e inofensiv si vorbeste vrute si nevrute la spritz. Rares, cand „se da mare” in mod fals cu Hellvig sau Iohannis nu vrea decat sa isi creeze premisele sa mai „smantaneasca” vreun milionar de niste banet.

Una peste alta, Russo a intrat atat in vizorul SIE, cat si in vizorul SRI. Si nu imi dau seama daca asta e de bine sau de rau.

PS: Daca aveti informatii, poze, videouri despre Russo sau alti milionari din oras, nu ezitati sa imi scrieti pe liviu@ziardecluj.ro sau pe whatsapp la 0720 00 88 88.

Confidentialitatea este garantata de cei 24 de ani de experienta pe care ii am in presa de investigatii si in care nu am tradat nicio sursa si nu mi-am „vandut” subiectele pe contracte de publicitate sau alte avantaje. Nu am vile si milioane, dar am o vorba: Haideti sa ne distram de toti banii! si sa ii dam in vileag pe toti sclifositii, sulfurosii si ipocritii milionari ai Clujului!



