Un şofer şi-a găsit maşina zgâriată după ce a parcat-o neregulamentar pe trotuar într-un cartier din Cluj-Napoca.

„Daca ieri am vazut geamuri sparte… azi avem altceva in meniul de vandalizari. Astia sunt dragii nostri locatari ai Clujului mult ridicat in slavi … Mașina are şi un bilet lasat sub ştergător de cateva zile”, potrivit celui care a sesizat actul de distrugere.

Şoferul a găsit şi un bilet în care i se aminteşte că trotuarul este pentru mame cu cărucioare, persoane în scaun cu rotile sau bătrâni, nicidecum pentru maşini.

Sursa: Ziar de Cluj