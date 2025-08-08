Locuitorii din zona intersecției străzilor Bucegi și Parâng, nr. 15, reclamă prezența a tpatru autoturisme abandonate de mai bine de un an pe trotuarele din jurul părculețului din apropiere. Potrivit unei sesizări transmise pe platforma My Cluj, toate aceste vehicule au roțile sparte, iar unul dintre ele, un Ford alb, este folosit drept spațiu de depozitare.

„Am rugămintea să se trimită un echipaj de poliție pentru a investiga problema abandonului și a parcării neregulamentare, întrucât acestea blochează accesul pe trotuar”, a transmis, în încheierea sesizării un cetățean.

