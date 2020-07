Cătălin Hideg a înființat în 2019 o firmă de băuturi alcoolice și mâncare, iar la scurt timp societatea sa a ieșit câștigătoarea unei licitații publice prin care s-a vândut statului român 1,7 milioane măști de protecție. Din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, acolo unde multă lume bănuiește că se ascunde de ancheta autorităților, Cătălin Hideg face dezvăluiri despre licitația pentru măștile comandate de IGSU.

Într-un interviu acordat jurnalistului Victor Ciutacu, la România Tv, Hideg – mason doctorand al Academiei SRI – neagă faptul că ar fi fugit din țară și insistă să lămurească lucrurile: „Nu am plecat din ţară pentru ca am vândut măști, ci pentru că am fost contractat de o companie foarte importantă din zona Emiratelor Arabe. Este vorba de OAE, unde am fost rugat să construim fabrica de la zero pentru producerea mediilor de transport viral pentru colectarea Covid”.

”Nu a intervenit nimeni la rugamintea noastra, au facut-o de sine statator, nu i-am rugat noi. Probabil ca daca au auzit ca au fost probleme, este posibil, am auzit ca Iohannis sau Orban ar fi intervenit in Turcia. Eu nu stiu, nu i-am rugat sa sune sa ajute pentru acest import. Noi ne-am plans la Arafat pentru niste mici neplaceri facute de autorităţile de acolo si el probabil a spus mai departe, nu am facut nicio solicitare legat de cei de la Guvern”, a declarat Cătălin Hideg.

Ce măști a cumpărat IGSU

Milionarul se consideră vânat de presă și spune că nu a făcut absolut nicio ilegalitate. Mai mult, măștile importate din Turcia și vândute IGSU sunt de o calitate superioară celor comercializate de UNIFARM, mai spune Hideg.

„Nu am crezut vreodată că, dacă firma mea participă la licitații firești, în condiţiile în care am avut și concurență la licitatie, eu aveam vreun motiv să fug din țară, cum se speculează. Până în acest moment nu am niciun fel de mandat, nu am fost chemat nicaieri să dau declaraţie legat de acest contract, care este legal, care s-a derulat legal, am respectat termenele de livrare și am livrat marfă de calitate din Turcia.

Nu e vorba de măștile pentru zugravi, le confundați cu cele de la UNIFARM. Sunt măştile ffp 2 și ffp 3 pe care ONAC le-a licitat de mai multe ori în perioada complicată, nu erau materiale în toata lumea. Toți erau la porțile Chinei și îi rugau să le livreze tot ce era nevoie (…) Nu le mai confundați cu cele cu trei pliuri, nu e mască de 2 lei!”, s-a revoltat omul de afaceri.

Prețul l-a stabilit ONAC…!

Acuzat că a vândut măștile la un preț foarte mare, Cătălin Hideg se apără: nu firma lui a stabilit valoarea unei măști de protecție, ci ONAC!

„De ce este imoral? Este neadevărat! Am tot spus și am explicat că am participat la o licitație unde prețurile au fost stabilite de un organism al statului roman, în speță ONAC – Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate. Ei au făcut o estimare și au constatat că măștile acestea sunt greu de procurat și nu găseau absolut niciun furnizor… (…) La primele două achiziții de pe SEAP a fost licitație internațională, la doua licitație nu a venit nimeni, la a treia am participat noi cu o firmă concurentă, care a venit cu prețuri mai mari”.

…dar banii i-a dat IGSU

ONAC a stabilit prețul de achiziție, dar banii au ajuns la firma masonului Hideg de la beneficiar. „Nu plătește ONAC, ci IGSU, pentru că beneficiarul este Inspectoratul General al Situaţiilor de Urgență. Marfa a fost dusă cu mașinile de la avioanele Armatei direct la depozitul de la Mizil, iar de acolo s-au distribuit rapid în toate colțurile țării.