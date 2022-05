Metalul este unul dintre cele mai utilizate materiale in constructie, in numeroase domenii, si astfel cererea pentru acesta este mereu una foarte mare. De asemenea, si pretul acestora a crescut semnificativ in ultimii ani desi acest aspect necesita o discutie mai detaliata, unele preturi fiind justificate in timp ce altele nu. Exista in acest fel pe piata diverse elemente de origine metalica ce pot fi achizitionate si utilizate in diverse sarcini, precum ridicarea unei case, o structura, un gard sau poarta de intrare, balustrade, industria auto, diverse echipamente si dispozitive si multe altele.

Cand ne referim la materiale de origine metalica vorbim in principiu despre fier, aluminiu, cupru si otel, perfecte pentru a fi utilizate atat la interior cat si la exterior. Comparativ cu materiale de alta origine sunt chiar si mai accesibile si mai usor de manevrat si modificat in lungimile, formele si directiile dorite iar in numeroase situatii sunt chiar alegerea evidenta, mai ales in ridicarea unei case unde fara indoiala ca nu am putea utiliza lemnul in structura de rezistenta ci mai degraba fierul forjat. Totodata, profilele de fier sunt mult mai rezistente dar si mut mai usor de intretinut, acestea fiind utilizate cu precadere in cadrul halelor, numite astfel hale pe profil metalic.

Prin faptul ca fierul dar si celelalte metale, pot fi sudate sau alaturate prin intermediul balamalelor sau prin prindere cu suruburi sau alte sisteme, pot fi de asemenea si dezasamblate usor. Chiar si acolo unde doua piese sunt sudate, sudura se poate taia cu un flex sau alt aparat, se pot finisa si mai apot pot fi sudate din nou, fara a se pierde din rezistenta si fara pierderi de material. Astfel, structurile ce necesita relocare constanta sunt realizate din metal, acolo unde este nevoie si de o rezistenta cat mai mare.

Cu o experienta de peste 20 de ani in comertul cu produse metalurgice, magazinul ADF Metal Concept din Ploiesti le pune la dispozitie clientilor o mare selectie de produse, precum:

Tevi, rotunde, patrate, rectangulare, din fier, aluminiu, otel, zincate si multe altele. Acestea sunt potrivite atat pentru diverse instalatii sanitare la interior sau exterior precum si pentru multe alte activitati. Foarte rezistente si usor de modificat, sunt cea mai buna alegere. Tevile zincate mai ales, au o rezistenta mult mai mai mare la diversi factori de risc precum umiditatea, frigur extrem sau caldura foarte mare. Nu mai necesita vopsire sau tratare cu diverse lacuri si substante de protectie si are inca din start o culoare si un aspect placute. Acestea sunt potrivite pentru porti de acces sau balustrade, printre multe altele.

Profile, potrivite mai ales pentru halele, mai sus mentionate dar si care pot fi integrate in structura de rezistenta a unei case, bloc si asa mai departe, oferind o rezitenta si mai mare in timp. Acesta pot fi gasite in magazin, ca si tevile, in diverse formate de lungime, latime, grosime si consistenta de material. Sunt potrivite si pentru pereti lateriali dar si pentru acoperisuri, sunt utilizate si pentru a realiza stalpi de sustinere, cei de iluminat publi si asa mai departe.

Tabla. Exista atat tabla normala, ce poate prezenta sau nu anumite cute dar si tabla expandata, care arata oarecum ca si o plasa de gard din sarma cu diferenta ca aceasta este realizata dintr-o singura bucata, prin taierea de insertii cu ajutorul unor cutite speciale si mai apoi expandarea tablei la dimensiunile dorite. Si aici pot fi gasite diverse variatii de lungime, latime si mai ales grosime.

Plasa sudata, perfecta atat pentru a fi inclusa in fundatia unei case sau a alte structuri cat si pe post de gard de protectie, fiind mai ieftina decat alte variante si foarte usor de instalat, prin sudarea de stalpii metalici sau prinderea cu suruburi. In magazin exista atat plase sudate standard cat si economice, primele fiind mai bune calitativ, destinate constructiilor si sarcinilor ce se doresc a fi mai rezistente. Aici exista variatii ce consta in grosinea sarmei utilizate cat si dimensiunea ochiurilor obtinute.

Otelul beton, care, ca si plasa sudata, este cel mai utilizat in fundatiile si structurile de rezistenta a cladirilor, la cofrage pentru stalpi de sustinere, grinzi, chiar si ziduri si asa mai departe. Aspecul de interes in alegerea fierului beton este diametrul acestuia. Cu cat mai gros, cu atat mai rezistent dar si mai scump.

Sarma si anumite produse din sarma, de la cuie si plase prinse pana la sarma ghimpata sau plasele sudate mai subtiri. Si aceasta este utila in structurile de rezistenta mai mici, unde fundatiile, peretii si alte elemente sunt mai subtiri. Sarma ghimbata este potrivita pentru a imprejmui o anumita zona si a oferi astfel un grad de protectie mai ridicat.

Otel inox. Ca si toate celelalte produse, poate fi gasit sub forma de tevi, tabla, profile, bare si multe alte variatii de produse si este la fel de util in constructii, avand o rezistenta mare, in utilizate dar si in timp.

Aluminiul, unul dintre materialele de origine metalica principale, ce poate fi gasit la fel ca si fierul si inoxul in mai multe forme. Acesta are o greutate mult mai mica si este de asemenea mai flexibil si astfel mai simplu de utilizat in anumite aplicatii, in special pentru scari, balustrade, balcoane si elemente decorative

Nu lipsesc desigur nici alte materiale precum caramizi, bca-uri, cimenturi si adezive, alaturi de multe altele.