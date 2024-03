Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care ocupă în prezent funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de Securitate din această țară, a prezentat luni, din nou, harta cu teritoriile Ucrainei care ar urma să fie alipite Rusiei, relatează Reuters.

Ukraine is definitely Russia – Medvedev.



Then why do millions of Ukrainians resist with everything they have not to become "Russia"?



And who will be the next "Russia" for the deluded Kremlin historians? pic.twitter.com/aKTDzskJTP