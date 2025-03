După succesul uriaș al ediției de debut, UNTOLD Dubai revine între 6-9 noiembrie în

orașul viitorului, într-un spațiu și mai mare – Dubai Parks and Resorts, care să acomodeze

iubitorii de muzică și de experiențe memorabile.

“Bigger, better, stronger” este statementul UNTOLD Dubai pentru 2025, o ediție cu

un lineup diversificat din punct de vedere al genurilor muzicale, al scenelor și producțiilor

vizuale uluitoare, care vor transforma festivalul într-un paradis al diversității muzicale și

culturale.

“Bucuria și entuziasmul cu care a fost primit UNTOLD Dubai în Emiratele Arabe Unite

atât de către artiști, cât și de public, ne-a motivat să ne mobilizăm și să pregătim cea de-a

doua ediție într-un spațiu și mai mare și mai ofertant – Dubai Parks and Resorts. Între 6-9

noiembrie, așteptăm fanii UNTOLD să trăiască intens alături de noi 4 zile memorabile ale

primului mega festival din Dubai “, a spus Edy Chereji, Co-fondator UNTOLD Universe.

Dubai Parks™ and Resorts este una dintre cele mai mari destinații de divertisment

din Orientul Mijlociu, cu peste 25 de milioane de metri pătrați de experiențe captivante,

peste 100 de atracții deosebite în cinci parcuri tematice distincte, care creează o fuziune

perfectă între divertisment și facilități spectaculoase chiar în inima festivalului.

Riverland™ Dubai, un spațiu dinamic cu multe activități și divertisment interactiv, va

amplifica magia UNTOLD, oferind un fundal emblematic pentru o experiență de festival de

neuitat, care atrage deopotrivă amatorii de senzații tari, familiile și fanii muzicii.

Dubai Parks™ and Resorts, cea mai mare destinație de divertisment din Orientul

Mijlociu, este locul de joacă perfect pentru festival. MOTIONGATE™ Dubai aduce la viață

blockbusterele de la Hollywood cu plimbări palpitante, în timp ce Real Madrid World,

primul parc tematic dedicat legendarului club de fotbal, le permite fanilor să pășească în

lumea echipei lor favorite. Pentru familii, LEGOLAND® Dubai și LEGOLAND® Water Park

oferă distracție interactivă iubitorilor festivalurilor.

PRIMELE ABONAMENTE SUNT DISPONIBILE ÎNCEPÂND DE VINERI, 28 MARTIE PE

https://www.untold.ae

Primele abonamente pentru a doua ediție a festivalului UNTOLD Dubai vor fi

disponibile în număr limitat începând cu 28 martie pe https://www.untold.ae/.

Prima ediție a festivalului UNTOLD Dubai a depășit așteptările fanilor și ale artiștilor

de nivel internațional, stabilind un record de participare la un eveniment în Emiratele Arabe

Unite: peste 185.000 de fani din întreaga lume au descoperit universul magic UNTOLD, în

cele patru zile de festival. În felul acesta, UNTOLD, brand românesc născut la Cluj-Napoca,

își respectă promisiunea făcută, aceea de a fi partenerul strategic al orașului Dubai în

entertainment și de a-l poziționa pe harta internațională a destinațiilor de festival.

Ca urmare a succesului primei ediții, UNTOLD Dubai, primul mega festival de muzică

din Dubai, a fost desemnat câștigător la categoria “Festivalul Anului” la prestigioasa gală

Middle East Event Awards 2024, premiu care subliniază statutul festivalului ca un pilon al

scenei de divertisment live din Emiratele Arabe.

Prima ediție a festivalului UNTOLD Dubai a fost o experiență completă pentru cei

peste 185.000 de fani și pentru cele mai mari nume din industria muzicală: Tïësto, Hardwell,

Armin Van Buuren, PSY, G-Eazy, Ellie Goulding, Sebastian Ingrosso, Major Lazer, Don

Diablo, Badshah și Timmy Trumpet.

UNTOLD nu este doar un festival, a devenit o comunitate care împărtășește bucuria

muzicii.

Pentru mai multe informații, fanii sunt invitați să acceseze site-ul oficial al festivalului

https://www.untold.ae/

