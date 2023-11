O clujeancă a trimis pe adresa redacției o sesizare în care atrage atenția asupra faptului că a cumpărat de la Carrefour Mărăști o cutie plină cu pliculețe mucegăite de ceai.

”Am cumpărat un pachet de ceai cu scopul de a-mi prepara ceai la serviciu, mâine, când voi lucra 12 ore. Am decis totuși să desfac pachetul în seara aceasta și să sacrific un pliculeț la domiciliu, măcar să mă conving dacă-mi place și merită să îl duc cu mine la job sau nu. Cătină nu am consumat în viața mea, decât creme și nu mi s-a părut belea nici atunci.

Ajunsă acasă, am golit tot ce aveam prin rucsac pe covor să văd ce e pe acolo și să mă pregătesc pt ziua următoare.

Simțurile mele tactile au fost nedumerite când am simțit că această cutie e umedă și rece. Din rucsac nu avea ce să curgă să înmoaie efectiv cutia, arăta de parcă am turnat apă de la robinet pe ea, pt că nu sunt chiar închise ermetic aceste cutii de ceai, sunt doar ambalate.

Dude! Bici! Pisi! Fată! Domle!!! E plin de jeg, de mucegai, de grețoșenie, și duhnește de îmi vine să avortez, să mă zvârcolesc, să mă arunc pe geam și să-mi abandonez locuința, că nu e omenește posibil să îl mai scot afară din casă, vie fiind. Horror. Deci n-are cum să fie de la mine așa ceva. Iar ei au păstrat toate rafturile în aceeași poziție de la deschidere, deci ori lotul de ceaiuri a fost primit în acest hal, ori se întâmplă asta de la altceva. Nu e problema mea să descopăr cum s-a ajuns la asta.

La ora asta, uitați-vă când a fost cumpărat, ajung acasă după sfârșită, și uite cu ce sunt dezgustată. Pata Rât la plic. Serviți vă rog! Stimabila domniță este servită cu Pata Rât la plic. Demonul gropii de gunoi a posedat cătina care s-a reîncarnat în ceai, și l-am nimerit eu. Ce bine.

Are rost să-mi pierd timpul cu plângeri la ANPC? Sper să se sesizeze din presă, așa cum au făcut și altădată. Tot lotul trebuie scos de pe rafturi și aruncat la gunoi, unde îi este locul. Se mai întâmplă, dar chiar e jenant. E simplu să le verifice, că-s umede cutiile și dacă duci la nas, duhoarea de mucegai umed te omoară.

Bine că lucrez în HoReCa, și tot eu am parte de astfel de surprize când sunt clientă la alții. M-am lămurit, cred că rămân la ceai verde, negru și mentă. În rest, resturi.

Dar de acolo oricum nu mai cumpăr, am intrat la acel Carrefour doar pt că mi-a fost ciudă că am ajuns la semafor fix când se făcea roșu, și am zis să intru să văd ce e pe la ei. Am văzut.

O să trec din nou pe acolo dimineața, să văd ce-or zice. sper să nu aud replici de genul nu e vina lor și nu îmi rambursează banii sau îmi dau alt ceai ok. dar nu cătină.”, a scris clujeanca.