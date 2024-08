Acuzații de fraudă pentru cel mai mare retailer din Bistrița-Năsăud: Firma MELAROX, acuzată de înșelarea a peste 600 de clienți și neplata angajaților,conform informațiilor pe care le-am primit pe e-mailul redacției.

Firma MELAROX, una dintre cele mai mari companii din județul Bistrița-Năsăud, este acuzată de comiterea unei fraude de amploare, înșelând peste 600 de clienți care nu și-au primit produsele comandate și achitate.

În ciuda faptului că firma continuă să accepte comenzi online, acestea rămân neonorate, iar sumele de bani plătite de clienți nu sunt returnate, conform aceleiași surse.

În baza acelorași informații am aflat că MELAROX nu are intenția de a livra comenzile sau de a restitui banii, deoarece furnizorul lor principal, MORELE, a încetat colaborarea din cauza neplății mărfii. În prezent, site-ul companiei este activ, însă acceptă doar plăți cu cardul, fără opțiunea ramburs, iar comenzile rămân neprocesate sau sunt livrate produse de calitate inferioară din depozitul local situat la locația Subcetate nr. 10, Bistrița, România. „In prezent site-ul firmei fiind activ (deși acestia nu dispun de un furnizor) accepta comenzi noi (care se pot achita doar cu cardul, ramburs nu exista).”Intrând pe site-ul firmei MELAROX am sesizat că putem achita ramburs însă nu s-a confirmat comanda.

Mai grav, compania nu mai emite facturi, note de transport sau garanții, iar clienții primesc alte produse decât cele comandate, în timp ce sumele de bani rămân blocate săptămâni întregi. Pe Google, MELAROX a adunat mii de recenzii negative, majoritatea de la clienți nemulțumiți, ceea ce a determinat firma să își schimbe numele în „ClickElectro” pentru a evita interacțiunile neplăcute cu clienții păgubiți.

Această situație ridică mari semne de întrebare cu privire la integritatea și legalitatea practicilor firmei MELAROX, iar autoritățile sunt așteptate să intervină pentru a proteja drepturile clienților și ale angajaților afectați.

Sunând la servicii cu clienții la numărul indicat pe site-ul firmei nu ne-a răspuns nimeni, de asemenea, încercând să o contactăm pe patroana MELAROX, nu ni s-a răspuns la telefon.

În timp ce firma este acuzată că nu își plătește angajații, pe parcursul anului 2023 a înregistrat cel mai mare profit net din cei 23 de ani de activitate.

De asemenea, în ciuda acestor acuzații de fraude și probleme, conform surselor noastre, patroana firmei Gina Marta, nu se sfiește să se afișeze pe rețelele sociale sărbătorind la Colibița cu băuturi de peste 40.000 de lei.