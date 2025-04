În preajma Sfintelor Paști, Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei Andreicuț, a transmis un mesaj emoționant credincioșilor, îndemnându-i la curățire sufletească și bunătate. În cuvântul său intitulat „Să ne curățim simțirile”, ierarhul a subliniat importanța unei inimi curate și a unei conștiințe treze, ca început al apropierii de Dumnezeu. Inspirându-se din Predica de pe Munte, el a reamintit cuvintele Mântuitorului: „Fericiți cei curați cu inima, că aceia îl vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5,8), amintind că suntem chemați să fim oameni buni într-o lume tot mai dificilă.

În cadrul cuvântului său pastoral, Mitropolitul a adăugat: „De la această sărbătoare a Paștilor l-am intitulat «Să ne curățim simțirile». Am plecat de la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în Predica de pe Munte: «Fericiți cei curați cu inima, că aceia îl vor vedea pe Dumnezeu». La Paști, dorim să-l vedem pe Domnul Iisus Hristos cel înviat din morți și, legat de acest gând, am ales două locuri din Sfânta Scriptură: unul din Proorocul Iezechiel și al doilea din Apocalipsă. Amândouă pleacă de la același gând: Proorocul Iezechiel, fiind în bejenie, are o vedenie în care vede o făptură omenească cu patru fețe – fața unui vultur, a unui bou, a unui om și a unui leu. Fiecare dintre ele este legată de ceea ce spuneam la început, de preocuparea pastorală noastră «să ne curățim simțirile». Cele patru făpturi pomenite de Proorocul Iezechiel simbolizează cele patru funcțiuni ale sufletului omenesc: rațiunea, sentimentul, voința și conștiința.”

Mitropolitul a accentuat rolul celor patru funcțiuni ale sufletului – rațiunea, sentimentul, voința și conștiința – pentru a trăi deplin bucuria Învierii. „O rațiune curată, limpede, întotdeauna îl va găsi pe Dumnezeu”, a spus ÎPS Andrei.

Postul Mare a fost descris drept o oportunitate deosebită pentru această curățire spirituală, prin spovedanie, împărtășanie, fapte de milostenie și citirea Scripturilor. „Toate acestea laolaltă ajutându-ne să ne curățim simțirile, mintea, voința, inima… și atunci putem sărbători Paștele cu multă bucurie”, a adăugat el.

Un exemplu de urcuș duhovnicesc a fost oferit de Sfântul Liviu Galaction Munteanu, mărturisitor al credinței în vremuri grele, despre care Mitropolitul a spus că „a fost unul care l-a văzut pe Dumnezeu cu sufletul lui”.

În încheiere, ÎPS Andrei a transmis tuturor urarea unei sărbători luminate: „Suntem chemați să fim oameni buni într-o lume rea, și lumea aceasta rea dorim s-o facem bună”.