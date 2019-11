Fostul ministru al Justiției Ana Birchall a declarat că pleacă de la conducerea ministerului „cu fruntea sus” asta pentru că a instalat „domnia legii” deși de-a lungul timpului acestă instiuție a fost de multe ori supusă unor anumite presiuni și interese.

„Eu pot să vă spun că plec din fruntea Ministerului Justiției cu fruntea sus, cu credința că nu am făcut altceva decât să respect jurământul . Nu am facut altceva decât să asigurăm funcționarea ministerului. Aseară am semnat mai multe acte normative având în vedere plecarea. Cred eu că am asigurat o bună funcționare a ministerului Justiției, dar și a instituțiilor cu care am colaborat.

De-a lungul timpului, am câștigat și procese. Am câștigat în ceea ce privește procedura cu Popovici. Mi-am îndeplinit datoria față de românii care au investit încredere în mine pentru ca deși Ministerul Justiției a fost sub asediu, sub presiuni, interese, am asigurat domnia legii”, a spus Ana Birchall, fostul ministru al Justiției.

sursă: stiripesurse.ro